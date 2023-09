ARD profitiert von Flick-Rauswurf: Völler-Comeback beschert dem Ersten Traumquoten

Deutschlandspiel voller Erfolg

Nach dem Debakel gegen Japan und der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick waren gegen Frankreich alle Augen auf die deutsche Fußballmannschaft gerichtet. Das Völler-Comeback erreichte Traumquoten.

Dortmund – Was für ein Erfolg für die ARD! Das Erste stand am Dienstagabend (12. September 2023) ab 20:26 Uhr ganz im Zeichen des Fußballs und der deutschen Nationalmannschaft. Mit der Ausstrahlung des Freundschaftsspiels Deutschland gegen Frankreich im Dortmunder Signal Iduna Park konnte die Mannschaft ihre Negativserie mit einem 2:1-Sieg beenden.

Nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick (58) und dem 1:4-Debakel gegen Japan waren die deutschen Fußballfans mehr als gespannt auf das nächste Match. Bis zur endgültigen Entscheidung, wer denn fortan neuer Nationaltrainer wird, wurde Ex-Teamchef (2000–2004) Rudi Völler (63) als Interimschef beauftragt und die Einschaltquoten waren herausragend. Dabei fällt ein interessantes Detail im Vergleich zum letzten Flick-Spiel bei RTL besonders auf.

Enormes Zuschauerinteresse: ARD dominiert mit Deutschlandspiel und Völler-Comeback den Abend

Laut DWDL-Zahlenzentrale konnte die „Sportschau“ ab 20:26 Uhr nach dem 11-minütigen „Brennpunkt“ zur Flutkatastrophe in Libyen beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren bereits stolze 6,44 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme locken. Offenbar wollten die meisten Fans wissen, ob Ex-Kicker Rudi Völler die deutsche Nationalmannschaft besser als sein Vorgänger Hansi Flick leiten könne. Der Marktanteil betrug ab dann schon 31,1 Prozent. Damit holte die ARD-Vorberichterstattung mit Völler mehr Einschaltquoten als das letzte Flick-Spiel gegen Japan, welches bei RTL zu sehen war. Im Sieg um das Quotenduell mit dem ZDF-Krimi „Das Quartett“ am Samstag (9. September) konnte RTL mit der Fußball-Ausstrahlung aber dennoch punkten.

Doch ab 21 Uhr schossen die Quoten pünktlich zum Anpfiff noch einmal ordentlich durch die Decke. 10,30 Millionen Menschen verfolgten den Sieg Deutschlands gegen Frankreich und bescherte der ARD einen Marktanteil von 42,6 %. Auch die anschließende Zusammenfassung ab 23:14 Uhr begeisterte noch 4,21 Millionen Menschen beim Gesamtpublikum mit einer Einschaltquote von 33,2 Prozent. Und auch bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die TV-Ausstrahlung im Ersten nach dem Trainerwechsel ein riesiger Erfolg.

Über 50 Prozent Marktanteil: Fußball-Ausstrahlung in der ARD auch bei jungem Publikum erfolgreich

In der jüngeren Zielgruppe schalteten ab 20:26 Uhr bereits 1,70 Millionen Menschen ein, was der ARD einen Marktanteil von 35,9 Prozent bescherte. Zum Anpfiff ab 21 Uhr gelang der ARD mit der Ausstrahlung ein außerordentlicher Erfolg. So schauten über drei Millionen Menschen der 14- bis 49-Jährigen das Deutschlandspiel (3,01) und auch der Marktanteil schaffte die Hürde über die 50 Prozent (50,4).

+ Nach der kurzfristigen Entlassung von Hansi Flick als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft war das Interesse mit Interimstrainer Rudi Völler enorm. Die ARD-Ausstrahlung des Spiels Deutschland gegen Frankreich (2:1) holte am Dienstag (12. September 2023) herausragende Einschaltquoten. © IMAGO / ActionPictures & IMAGO / Nico Herbertz

Die nachfolgende Zusammenfassung des Spiels verfolgten immerhin noch 1,00 Millionen Menschen mit einem Marktanteil von 34,2 Prozent. Der Sender RTL musste sich auch schon am Sonntag (27. August 2023) im Quotenduell mit der ARD und auch dem ZDF stark geschlagen geben. Verwendete Quellen: dwdl.de

Rubriklistenbild: © IMAGO / ActionPictures & IMAGO / Nico Herbertz