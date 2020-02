Angelina Heger bei Promi Shopping Queen: Wo ist ihr Babybauch?

Mit Sebastian Pannek bei Vox-Show

+ © Foto: TVNOW/Andreas Friese;dpa/Picture Alliance Angelina Heger ist mit Sebastian Pannek als Begleiter bei der Vox-Sendung "Promi Shopping Queen" dabei. Die Frage: Wo ist ihr Babybauch geblieben? © Foto: TVNOW/Andreas Friese;dpa/Picture Alliance

Angelina Heger will Promi Shopping Queen werden. Ihr Freund, der Ex-Bachelor Sebastian Pannek, ist mit dabei - aber wo ist ihr Babybauch geblieben?

Ex-Bachelor Sebastian Pannek begleitet seine Freundin Angelina Heger bei "Promi Shopping Queen"

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin tritt gegen Sabrina Mockenhaupt und Sophia Vegas an

Fans fragen sich: Wo ist der Babybauch von Angelina Heger geblieben?

Wie schick kann sich Angelina Heger für 500 Euro einkleiden? Die Freundin von Bachelor Sebastian Pannek ist bei der Vox-Show "Promi Shopping Queen" dabei. Eine Frage stellen sich die Fans aber schon vor der Show, berichtet wa.de.*: Wo ist ihr Babybauch geblieben?

Anfang Dezember haben die Bachelor-Finalistin von 2014 und der Bachelor von 2017 die Bombe platzen lassen: "Du bist unser absolutes Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern", schrieb Angelina Heger auf Instagram. Seit Sommer 2019 ist die Ex-RTL-Dschungelcamp-Kandidatin mit Sebastian Pannek zusammen. Auf der Fashion Week in Berlin hatten der Bachelor aus Bönen bei Dortmund und Angelina Heger ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Gerüchte, dass sie ein Paar sind, gab es schon zuvor. Angeblich hatte es im Frühjahr zwischen den beiden gefunkt. Sebastian Pannek war nach der Bachelor-Staffel im Jahr 2017 rund anderthalb Jahre mit der Siegerin Clea-Lacy Juhn zusammen. Im Sommer 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt, wie wa.de* berichtet.

Nun lassen Angelina Heger und Sebastian Pannek seit Monaten ihre Instagram-Follower an ihrem Liebesglück teilhaben - ob beim Skiurlaub, beim Sport oder beim Spaziergang mit den Hunden. Die größte Aufmerksamkeit bekamen sie natürlich, als sie die Schwangerschaft bekannt gaben. Über 170.000 Instagram-User gaben Angelina Heger für diese Nachricht ein "Like". Und allzu lange wird es auch nicht mehr dauern bis zur Geburt: "#6month" schrieb Angelina Heger vor wenigen Tagen auf Instagram. Im Frühjahr kommt das Kind also auf die Welt.

Sebastian Pannek als Begleiter von Angelina Heger bei Promi Shopping Queen

Kurios wird es aber am Sonntagabend bei "Promi Shopping Queen". Dort tritt Angelina Heger gegen zwei andere Promis an. Die Freundin von Sebastian Pannek shoppt um die Wette mit Leichtathletin und "Let's Dance"-Star Sabrina Mockenhaupt und der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Sophia Vegas. Die drei Frauen haben 500 Euro für Kleidung, Friseur und Accessoires zur Verfügung. Designer und Vox-Juror Guido Maria Kretschmer wird das Gesamt-Outfit anschließend bewerten.

Aber, und das wird Fans sofort auffallen: Bei Angelina Heger ist kein Babybauch zu erkennen. Schlank wie eh und je räkelt sich Angelina zusamen mit Ex-Bachelor Sebastian Pannek vor dem rosafarbenen "Promi Shopping Queen"-Bulli. "Wie lange ist das schon her?!", kommentiert direkt eine aufmerksame Followerin. Ganz offensichtlich ist die Folge schon im Sommer gedreht worden, nun folgt die Ausstrahlung. "In wenigen Tagen ist es so weit", schreibt Angelina Heger auf Instagram. "Ich bin bei einer weiteren Runde Promi Shopping Queen dabei. Natürlich mit der weltbesten Unterstützung."

Sebastian Pannek mit Angelina Heger auf Shopping-Tour

Wer die "weltbeste Unterstützung" ist, das ist ja klar: Ex-Bachelor Sebastian Pannek, der in Bönen bei Dortmund groß geworden ist. Bei "Shopping Queen" dürften die Kandidatinnen immer eine "Shopping-Begleitung" mitnehmen – das können der Ehemann oder Freund sein, eine Freundin oder zum Beispiel auch die Mutter. Sie werden gemeinsam in dem rosafarbenen Bulli der Show zu den Geschäften gefahren. Währenddessen dürfen sich die Konkurrentinnen die Wohnung der Teilnehmerin anschauen.

Am Ende präsentiert die Kandidatin von "Shopping Queen" ihr Outfit den Konkurrentinnen - dies wird auf einer Skala von null bis zehn bewertet. Das letzte Wort hat allerdings Designer Guido Maria Kretschmer.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.