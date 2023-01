17.500 Euro: „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens gibt ein Vermögen für Schönheits-OP aus

„Das schöne Geld...“

Caro Robens ist unzufrieden mit ihrem Aussehen. In einer sechsstündigen Operation lässt sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin generalüberholen. Und greift dafür ganz schön tief in die Tasche.

Mallorca – Caro Robens (44) ist für ihre Wandlungsfähigkeit bekannt. In den vergangenen Jahren hat die Kultauswanderin von „Goodbye Deutschland“ eine beeindruckende Body-Transition hingelegt. Gemeinsam mit Ehemann Andreas (56) wird im eignen Gym gepumpt und gehoben, bis es brennt. Und wenn Sport allein nicht reicht, muss eben der Schönheits-Doc ran. Doch der kann ziemlich teuer werden.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens ist mit ihrem Körper unzufrieden

Caro Robens hat schon so einige Schönheits-Operationen hinter sich. Nun sollen drei weitere folgen. Ihr Po sei ihr zu flach, erklärt Caro in der neuen Folge (9. Januar 2023) von „Goodbye Deutschland.“ „Du hast ein riesen Loch da drin“, pflichtet ihr Ehemann Andreas bei. 500 Gramm Silikon pro Pobacke sollen da Abhilfe schaffen. Doch auch vornerum ist nach Caros Meinung noch viel zu tun. So soll ihr überschüssige Haut am Bauch entfernt und die Oberlippe vergrößert werden. „Sie hat ja wirklich keine Oberlippe und fühlt sich nicht wohl dabei. Also soll sie es machen“, gibt Andreas seinen Segen.

Für Caro steht fest: Sie muss sich unters Messer legen. In einer sechsstündigen Operation lässt sich die gebürtige Wuppertalerin generalüberholen. Ein sehr schmerzhaftes Unternehmen, nach welchem die 44-Jährige erst einmal sechs Wochen lang von Andreas gepflegt werden muss.

Schönheits-Operationen liegen im Trend Die Zahl der Schönheitsoperationen in Deutschland steigt. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer lassen immer öfter Eingriffe an ihrem Äußerem vornehmen, die medizinisch nicht notwendig sind. Weltweit ist deren Anzahl in den letzten Jahren geradezu explodiert: Fast 25 Millionen Eingriffe verzeichnete die International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) für das Jahr 2019, neun Jahre zuvor waren es noch knapp 14 Millionen Schönheitsoperationen pro Jahr. Besonders beliebt bei Frauen sind Brustvergrößerungen, Lidstraffungen und Fettabsaugen. (Quelle: ikk-classic.de)

Caro Robens gibt für OP-Marathon ein Vermögen aus

Doch Schönheit hat ihren Preis – für die Dreifach-OP muss Caro Robens die stolze Summe von 17.500 Euro hinblättern. „Das schöne Geld...“, entfährt es da ihrem Mann. Doch was Caros Schönheit betrifft, scheint Geld keine Rolle zu spielen. Am Ende sind die beiden „Goodbye Deutschland“-Auswanderer mehr als zufrieden mit dem Ergebnis – die Investition hat sich also gelohnt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Caro Robens einen Beauty-Doc an ihr Gesäß lässt. Doch beim letzten Mal ging der Eingriff gehörig schief. Nach ihrer Po-Vergrößerung rutschte dem „Goodbye Deutschland“-Star Flüssigkeit vom Po ins Bein – eine äußerst schmerzhafte Angelegenheit. Verwendete Quellen: RTL+; ikk-classic.de

