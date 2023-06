„Aktenzeichen XY“ im ZDF: Steffen Braun seit Monaten vermisst – ist er getötet worden?

Fall aus Rheinland-Pfalz

Seit Anfang Januar fehlt von Steffen Braun jede Spur. Die Kripo Trier vermutet, dass er getötet worden ist. Jetzt wird der Fall bei „Aktenzeichen XY“ behandelt.

Wenn am Mittwoch (14. Juni) die neue Folge „Aktenzeichen XY“ im ZDF läuft, wird auch der Fall von Steffen Braun gezeigt. Denn von dem 53-Jährigen fehlt seit dem 3. Januar jede Spur. Da sein Auto aber komplett abgebrannt in einem Wald gefunden worden ist, geht die Kriminalpolizei Trier (Rheinland-Pfalz) vom Schlimmsten aus. Der Arzt könnte getötet worden sein! MANNHEIM24 fasst zusammen, was zu dem Fall bekannt ist:

Name Aktenzeichen XY … ungelöst Erstausstrahlung 20. Oktober 1967 (Deutschland) Moderatoren Eduard Zimmermann, Butz Peters, Sabine Zimmermann, Rudi Cerne Episoden 585+ und 23 Spezialausgaben

Ist Steffen Braun getötet worden? Fall wird bei „Aktenzeichen XY“ gezeigt

Steffen Braun arbeitet als Oberarzt für Orthopädie im Krankenhaus Maria Hilf GmbH in Daun, wo er am 30. Dezember 2022 zum letzten Mal lebend gesehen wird. Als der Familienvater mehrere Tage später nicht mehr dort auftaucht, wird er von seinem Arbeitgeber als vermisst gemeldet. Nur kurze Zeit darauf finden Ermittler den Wagen des 53-Jährigen – einen schwarzer Ford Fiesta mit dem amtlichen Kennzeichen DAU-PS 908 – in einem Waldgebiet zwischen Greimerath im Landkreis Bernkastel-Wittlich und Wittlich.

Das Fahrzeug ist zu diesem Zeitpunkt bereits völlig ausgebrannt. Die Ermittlungen ergeben, dass Brandbeschleuniger im Einsatz gewesen ist. Der Fundort befindet sich rund 45 Kilometer von Gerolstein entfernt, wo Steffen Braun mit seiner Familie lebt. Die Kriminalpolizei Trier vermutet, dass Steffen Braun das Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein könnte! Dieses soll sich am 30. oder 31. Dezember 2022 abgespielt haben. Auch der Fall einer brutalen Schlägertruppe bei „Aktenzeichen XY“ führt nach Rheinland-Pfalz.

Polizei Trier findet Auto von Steffen Braun in Waldgebiet – von Leiche fehlt jede Spur

Die Leiche des 53-Jährigen ist bis heute nicht gefunden worden. Noch am Dienstag und Mittwoch (12. und 13. Juni) durchsucht das Polizeipräsidium Trier mit Leichenspürhunden und zahlreichen Beamten Waldgebiete im Bereich der Ortschaft Rockeskyll, wo der tote Körper abgelegt worden sein könnte. Es könne ausgeschlossen werden, dass der Familienvater in seinem Wagen verbrannt ist.

Steffen Braun war Brillen- und Hörgeräteträger, welches jedoch in seinem Haus gefunden worden ist. Auch andere persönliche Gegenstände wie Handy, Geldbörse oder ein Reisekoffer sind nicht gefunden worden. Die Polizei vermutet, dass der Leichnam des 53-Jährigen mit einem anderen Auto entsorgt worden ist – und dabei auch eine mögliche Tatwaffe. So wird der Oberarzt beschrieben:

Etwa 1,70 Meter

kräftige Gestalt

circa 85 Kilogramm

Halbglatze, wenige graue Haare

wechselnder Bart (rasiert, meist Drei-Tage-Bart)

Brille

Hörgeräte beidseitig

Tätowierung: vier chinesische Schriftzeichen auf der linken Brust

+ Steffen Braun wird vermisst. Sein Auto ist komplett ausgebrannt im Wald gefunden worden. © Polizeipräsidium Trier

Fall aus Trier bei „Aktenzeichen XY“ – 5.000 Euro Belohnung

Die Ermittler hoffen, dass durch die Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF neue Hinweise zu dem vermeintlichen Tötungsdelikt auftauchen. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Nummer 0651/9779-2480 oder vertraulich unter 0152 288 54 968 an die Kripo Trier wenden. Für Hinweise, die zur Klärung des Falls beitragen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. (PM/pol/dh)

