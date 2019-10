„Aktenzeichen XY“: Ermittler erhoffen sich neue Hinweise in „Cold Case“ - Wer tötete Nobert Ottinger? 

Ausstrahlung am Abend

„Aktenzeichen XY“ sucht am Mittwoch nach dem Mörder von Norbert Ottinger, der Supermarkt-Betreiber wurde bereits 2006 ermordet. Nun gibt es neue Spuren.

Ismaning - Der heutige Mittwoch steht für viele Krimi-Fans wieder ganz im Zeichen von „Aktenzeichen XY“. Moderator Rudi Cerne präsentiert auch in der aktuellen Ausgabe neue Kriminalfälle, die trotz intensiver Ermittlungsmaßnahmen bislang nicht geklärt werden konnten. Im Fall des getöteten Norbert Ottinger aus dem bayerischen Mitwitz fehlt von dem Täter bereits seit 2006 jede Spur.

Einen Cold Case präsentierten Ermittler bereits in der vergangenen „Aktenzeichen XY“-Ausgabe. Die damals 17-jährige Iris Schwarz wird bereits seit 39 Jahren vermisst.

„Aktenzeichen XY“ sucht nach Mörder von Supermarkt-Betreiber

Der damals 61-jährige Betreiber eines Supermarkts hält sich am 13. November 2006 gegen 19.30 Uhr alleine in seinem Supermarkt in Mitwitz auf. Wie der noch immer unbekannte Täter in den bereits abgeschlossenen Supermarkt eindringen konnte, ist noch immer unklar. Doch was dann passiert, ist an Brutalität kaum zu übertreffen.

Wie ein kurzer Filmbeitrag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Abend verdeutlichen wird, schlägt der unbekannte Täter Norbert Ottinger mit einem Softballschläger aus dem Supermarkt nieder. Der 61-Jährige wird kurz darauf wieder wach, doch sein Peiniger schlägt ihn kurz darauf erneut nieder. Insgesamt dreimal soll Ottinger nach der Attacke aufgewacht sein, dreimal schlägt ihn der unbekannte Mann nieder. Einen folgenden Gewaltexzess mit mehreren Messern überlebt der 61-Jährige nicht.

„Aktenzeichen XY“: Rudi Cerne präsentiert im ZDF den Kriminalfall aus Mitwitz

Der Täter erbeutet anschließend rund 30.000 Euro Bargeld und fünf graue Kasseneinsätze, auf denen mit Filzstift die Namen der Kassiererinnen stehen. Kurze Zeit später entdeckt der Sohn des Supermarkt-Betreibers seinen Vater tot im Tresorraum. Trotz intensiver Suchmaßnahmen gelang es den Ermittlern bislang nicht, das brutale Verbrechen aufzuklären. Nun könnte sich jedoch eine Wende in dem Kriminalfall andeuten.

Im Dezember 2018 rollen Spezialisten der Kriminalpolizei Coburg den Fall neu auf. Dank aktueller technischer Möglichkeiten kann dann tatsächlich eine DNA-Spur des Täters analysiert werden. Durch eine bereits damals gesicherte Hautschuppe des Täters konnte das komplette DNA-Muster des unbekannten Täters entdeckt werden.

In der letzten Ausgabe der ZDF-Sendung überraschten Ermittler mit der Ausstrahlung eines Leichenfotos. Viele Zuschauer zeigten sich von dem Anblick entsetzt.

„Aktenzeichen XY“: Ermittler erhoffen sich Hinweise durch TV-Zuschauer

Die Ermittler fokussieren sich bereits seit einigen Wochen auf rund 80 zur Tatzeit erst 16 bis 18 Jahre alte Männer. Von ihnen soll nun der aktuelle Aufenthaltsort ermittelt werden, anschließend sollen sie zu einem Speicheltest gebeten werden. Wie tvo weiter berichtet, soll bereits ein Großteil dieser Männer ausfindig gemacht worden sein, die Analyse der bereits abgegeben DNA-Proben dauere jedoch weiter an.

In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ will sich dann Kriminalhauptkommissarin Susanne Mechthold von der Kripo Coburg zu dem Fall äußern. Für die Ergreifung des Täters sind 10.000 Euro ausgesetzt.

Rund 25 Jahre nach dem Mord an einem damals 86-Jährigen fahndet die Polizei Hamburg nun mit einem Phantombild nach einer möglichen Zeugin. Wer kennt diese Frau?

