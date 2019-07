Mysteriöser Fall bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ - Täter nahm sich eine „Trophäe“ mit

Seit neun Jahren ungeklärt

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ hat erneut den Mordfall Monica Byrne thematisiert. Es gibt Hinweise, dass ihr der Täter bekannt war.

Update vom 11. 07.2019: Wer hat Monica Byrne in Solingen ermordet? Dieser Fall bewegt die Ermittler seit neun Jahren. Im März 2010 wurde die Grundschullehrerin, die gute Kontakte zur Musikszene pflegte - unter anderem zu den Toten Hosen - tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Zunächst ging die Polizei von einem natürlichen Tod aus, da die 63-Jährige schon länger mit Krankheiten zu kämpfen hatte. Als ihre Tochter kurz vor der Bestattung bemerkte, dass die Ringe ihrer Mutter fehlten, die sie grundsätzlich nie ablegte, wurde der Leichnam doch noch obduziert. Es kam raus - es war Mord.

Nun hat die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ den Fall sogar ein zweites Mal gezeigt. Die Polizei Wuppertal erhofft sich Zeugenaussagen, die zur Lösung des Falls führen könnten. Hauptkommissar Markus Lindner vermutet ihren Mörder „im persönlichen Bereich“, da die Lehrerin ihm vermutlich die Tür geöffnet hatte. Generell galt Monica Byrne als sehr beliebte Frau mit großem Bekanntenkreis, allerdings hat die Polizei einen Verdacht: „Wir denken, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten gewesen ist und möglicherweise liegt da der Konflikt“, so Lindner. Moderator Rudi Cerne fragt den Ermittler, wieso sich der Täter nicht direkt bereichern wollte, da die Wohnung nicht durchsucht wurde, er aber dennoch die Ringe der Ermordeten mitnahm. Lindner erklärt: „Wir sprechen hier von einer sekundären Bereicherungsabsicht. By the way hat der Täter noch eine Trophäe mitgenommen.“

Dieser Ring ist auch der einzige Anhaltspunkt der Ermittler: Kurz nach dem Mord wurde einem Juwelier in Solingen von einem Ehepaar ein ähnlicher Münzring angeboten, wie ihn Monica Byrne trug. Auch nach diesem Ehepaar fahndet die Polizei.

Erstmeldung: Fall Monica Byrne heute bei „Aktenzeichen XY“ - auf den zweiten Blick doch ein Mord

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei Wuppertal den Mordfall Monika Byrne aus dem Jahr 2010 in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorstellt. Vor zwei Jahren hatte die Kripo die Bevölkerung um Mithilfe gebeten und einen Zeugenaufruf in der TV-Sendung mit Rudi Cerne gestartet. Nach neun Jahren unternehmen die Ermittler einen weiteren Versuch, wie in einer aktuellen Pressemitteilung zu erfahren ist.

Mordfall Monica Byrne erneut bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“

Der Mordfall an der Lehrerin Monika Byrne ist einer von vier Fällen, die in der ZDF-Sendung am Mittwoch (10. Juli 2019, ab 20.15 Uhr) vorgestellt werden.

„Eine Grundschullehrerin wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Was zunächst wie ein natürlicher Tod aussieht, entpuppt sich bald als Mord“, ist zum Mordfall Monika Byrne auf der ZDF-Webseite zu lesen.

Monica Byrne, eine 63-jährige Frau aus England, lebte in Solingen (NRW) in ihrer Wohnung am Neumarkt, teilt die Polizei Wuppertal mit. Die Polizei geht weiter davon aus, dass Monica Byrne zwischen dem 28. und 30. März 2010 ermordet wurde.

Besonders brisant an diesem Mordfall: Wie express.de berichtet, gingen die Ermittler anfangs von einer natürlichen Todesursache aus. Die Leiche zeigte demnach keine Verletzungen, Hinweise auf eine Gewalttat fehlten.

Fall bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ - auffälliger Ring von Monica Byrne verschwunden

Erst bei der Obduktion sei klar geworden, dass Monica Byrne durch Gewalt ums Leben gekommen war. Ermittler hätten daraufhin festgestellt, dass das Opfer in seiner Wohnung bestohlen worden war. Schmuck fehlte, unter anderem zwei besondere Ringe. Diese Ringe trägt Monica Byrne auch auf dem Fahndungsplakat der Polizei.

Bislang gab es keinen Durchbruch im Mordfall Monika Byrne. „Der Mörder konnte den Ermittlern bisher nicht ins Netz gehen“, so die Polizei. Nach neun Jahren hoffen die Ermittler, durch „„Aktenzeichen XY... ungelöst“ auf neue Hinweise. Ein Kriminalist aus Wuppertal stellt den Sachverhalt und Hintergründe vor.

„Aktenzeichen XY... ungelöst“ mit dem Mordfall Monica Byrne läuft am Mittwoch (10. Juli 2019) ab 20.15 Uhr im ZDF.

