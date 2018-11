Darauf steht sie im Bett: Intime Beichte von Gina-Lisa Lohfink bei „Adam sucht Eva“

„Adam sucht Eva“ bei RTL

Bei der RTL-Kuppel-Show „Adam sucht Eva“ geht es heiß her. Jetzt gibt Gina-Lisa Lohfink pikante Details darüber preis, worauf sie im Bett steht.

Die bekannte „Adam sucht Eva“-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink (32) packt aus: In der Show berichtet sie von ihren Vorlieben im Bett - ganz ungeniert und öffentlich.

Dabei ist es eigentlich ein Gespräch zwischen Martin (28) und Antonino (36) gewesen: „Anton? Schon mal einen Penisring benutzt?“, fragte Martin ins Blaue hinein. Während Antonino nur geheimnisvoll grinste, mischte sich Gina-Lisa ein: „Was ist das denn?“ Bereitwillig erklärte Martin ihr, das das ein Ring für das beste Stück sei, mit dem man „länger könne“.

„Adam sucht Eva“: Gina Lisa Lohfink mag es im Bett öfter und kurz

Das ist Gina-Lisas Stichwort: „Aber es muss doch nicht immer lang sein, man kann doch auch öfter und kurz, oder geht das nicht? Kann man nicht öfter am Tag, aber man muss dann nicht so rumjuckeln wie so Karnickel fünf Stunden lang?“ Und bevor irgendjemand etwas sagen kann, macht sie weiter: „Weißt du was? Bei mir brauchen Männer nicht diesen Ring“ - hier spricht sie mit einem seltsamen Akzent, möglicherweise russisch - „Ich weiß, was ich kann. Das weiß ich!“

Gina-Lisa Lohfink spricht bei „Adam sucht Eva“ über ihre Qualitäten im Bett

Und nicht nur sie weiß es, die Adams - und alle Zuschauer - wissen es jetzt auch. Die reagieren aber erst mal nicht so begeistert: „Oh, da lehnt sich jemand aber weit aus dem Fenster“, holt Martin Gina-Lisa auf den Boden. Die lacht zwar, lässt das aber nicht auf sich sitzen: „Ja, ich schwöre dir!“ Martin meint dazu nur gelassen,: „Selbstüberschätzung ist auch eine Schätzung.“

Doch das letzte Wort hat die 32-Jährige: „Nein, also wenn ich es will, dann ist es schon super!“ Na dann!

