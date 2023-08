„Grenzüberschreitung“: Kandidat noch vor Dreh aus Survival-Show „7 vs. Wild“ geschmissen

Andreas Kieling ist raus

Die neue Staffel der Websendung „7 vs. Wild“ sorgt schon vor ihrer Ausstrahlung für Schlagzeilen. Kandidat Andreas Kieling soll sich unangemessen verhalten haben.

Kanada – Drama pur bei „7 vs. Wild“! Kürzlich wurden die neuen Folgen der Survival-Show gedreht. Das Konzept der Websendung sieht es vor, dass sieben Zweierteams gegeneinander antreten und sich 14 Tage lang in der Wildnis beweisen müssen. Dabei geht es oft um das nackte Überleben: Ausgestattet sind die Teilnehmer nur mit Kleidung und ausgewählten Gegenständen. Während die ersten Staffeln in Schweden (2021) und auf der panamaischen Isla de San José (2022) stattfanden, spielen sich die kommenden Folgen in Kanada ab – und dort kam es offenbar zu einem Zwischenfall.

„7 vs. Wild“: Naturfilmer Andreas Kieling ist nicht mehr dabei

Mit dabei sind in der neuen „7 vs. Wild“-Staffel Promis wie Entertainer Knossi (37) und Musiker Joey Kelly (50). Der Star der Kelly Family sollte eigentlich zusammen mit Dokumentarfilmer Andreas Kieling (63) bei der Show antreten. Noch während der Vorbereitungsphase hat der Abenteurer jedoch für einen Eklat gesorgt – und wurde eiskalt rausgeschmissen.

Diese überraschenden News gaben die „7 vs. Wild“-Macher in einem Statement bekannt. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats heißt es: „Aufgrund eines Vorfalls zwischen Influencerin Ann-Kathrin Bendixen und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Andreas Kieling nicht an der dritten Staffel von ‚7 vs Wild‘ teilnehmen zu lassen. Es handelte sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten.“

Ersatz für Andreas Kieling bei „7 vs. Wild“ war schnell gefunden

Auch Ann-Kathrin Bendixen sprach auf ihrem Instagram-Kanal von einem „Vorfall mit Andreas Kieling“ und einer „sehr unangenehmen Grenzüberschreitung.“ Details nannte die Autorin nicht, betonte aber: „Andreas hat sich anschließend für den Vorfall bei mir entschuldigt. Damit ist das Thema für mich aktuell abgehakt.“

Ersatz für den berühmten Tierfilmer wurde bereits gefunden: Parkour-Athlet Jan „Schlappen“ Lange (26) springt ein und unterstützt Joey Kelly in der Wildnis. Der Free-Runner war bereits als Ersatzkandidat mit nach Kanada gereist und freute sich auf Instagram über den unerwarteten Einsatz. „Vom rechten Bankwärmer zu Joey Kellys Teampartner in Staffel 3“, schrieb Lange begeistert zu einem Schnappschuss der beiden Männer.

