28. Drehtag: Einmalige Backstage-Einblicke von Hans Sigl am „Bergdoktor“-Set

Hinter den Kulissen

Die Dreharbeiten zur 17. „Bergdoktor“-Staffel laufen auf Hochtouren. Hans Sigl und seine Kollegen nehmen Fans mit hinter die Kulissen der Erfolgsserie.

Ellmau – Die Zuschauer müssen sich zwar noch bis 2024 gedulden, bis endlich neue Folgen von „Der Bergdoktor“ über die Bildschirme flimmern, für die Stars der ZDF-Heimatserie spielt sich das Leben aber schon längst wieder in Ellmau und den umliegenden Ortschaften ab. Die Dreharbeiten für die 17. Staffel sind in vollem Gange und Hans Sigl (53) zeigt, wie der Alltag am Set so abläuft.

Am 28. Drehtag: Hans Sigl teilt Botschaft vom „Bergdoktor“-Set mit Fans

Viel bekannt ist über die Handlung der nächsten „Bergdoktor“-Staffel zwar noch nicht, hier und da haben die Serienstars aber ein paar Details durchsickern lassen. Leichter und weniger dramatisch soll es werden – und auch Martin Grubers alter Flirt Karin ist wieder mit von der Partie. Auf seinem Instagramprofil nimmt Hans Sigl seine Fans regelmäßig mit ans Set und zeigt, was sich hinter den Kulissen der Erfolgsserie so abspielt.

Nachdem er am Wochenende mit Barbara Schöneberger (49) die „Starnacht am Neurieder See“ moderiert hat, steht Hans Sigl nun wieder als Martin Gruber vor der Kamera. Am 28. „Bergdoktor“-Drehtag teilt der gebürtige Österreicher eine Videobotschaft vom Set, in der er mit zweien seiner Kollegen herumalbert, von einer Produktionsassistentin seine Augenbrauen gezupft bekommt und dann schon wieder zurück zum Dreh muss. Trotz so schöner Locations und familiärer Stimmung – auch beim „Bergdoktor“ geht es hinter den Kulissen offenbar gerne mal hektisch zu.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Bademantel-Kostüm und Outdoor-Dreh: Hans Sigl meldet sich vom „Bergdoktor“-Set

Was genau im Leben der Grubers gerade passiert, verrät Hans Sigl zwar nicht, kurze Zeit später präsentiert er sich jedoch im Bademantel und erklärt: „Wir probieren gerade ein neues Kostüm aus.“ In so einem Look bekommt das Fernsehpublikum den „Bergdoktor“ wahrlich selten zu sehen – es bleibt spannend, welchen Kontext diese Aufmache in den neuen Folgen wohl haben wird. Auf einer weiteren Aufnahme parkt derweil Martin Grubers ikonisches grünes Auto vor einer alten Scheune – was ganz nach einem Außeneinsatz für den Landarzt aussieht.

+ So sieht das Leben am TV-Set aus: Hans Sigl und seine Kollegen melden sich vom „Bergdoktor“-Dreh. © Screenshot/Instagram/sigl_hans; Screenshot/Instagram/thomask.katzmann (Fotomontage)

Nicht nur Hans Sigl offenbart den „Bergdoktor“-Zuschauern einzigartige Einblicke in den Alltag beim Dreh, auch Thomas K. Katzmann, der bei dem ZDF-Publikumsliebling als Regieassistent tätig ist, zeigt auf Instagram ein paar erste visuelle Eindrücke der neuen Folgen. Darauf ist unter anderem das Türschild von Martin Grubers Arztpraxis zu sehen – was beweisen dürfte, dass dieser seine Pläne, nach New York zu ziehen, wohl erstmal auf Eis gelegt hat und wieder am Wilden Kaiser praktiziert. Für die 17. Staffel bekommt die „Bergdoktor“-Besetzung derweil mächtig Zuwachs. Verwendete Quellen: Instagram; fuersie.de

