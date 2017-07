Zum ersten Mal seit acht Jahren: Mischa Zverev gewinnt in Wimbeldon

6:4, 6:3, 6:4

Mischa Zverev im Wimbledon-Einsatz

Mischa Zverev steht in Wimbledon zum ersten Mal seit 2009 wieder in der zweiten Runde. Der Hamburger setzte sich gegen den Australier Bernard Tomic durch.

Mischa Zverev (29) hat erstmals seit acht Jahren wieder ein Match in Wimbledon gewonnen. Der Tennisprofi aus Hamburg setzte sich in der ersten Runde gegen den Australier Bernard Tomic mit 6:4, 6:3, 6:4 durch und bekommt es nun mit Michail Kukuschkin (Kasachstan) oder Taro Daniel (Japan) zu tun.

Der ältere der beiden Zverev-Brüder ist im All England Club an Position 27 gesetzt. Gegen Tomic hatte er noch am vergangenen Donnerstag beim Vorbereitungsturnier in Eastbourne deutlich verloren, die erfolgreiche Revanche dauerte nur 1:24 Stunden.

Tomic, Viertelfinalist von 2011, ließ sich im zweiten Satz behandeln und bewegte sich anschließend nur noch sparsam. Zverev hatte keine Mühe, das Match zu gewinnen, er musste nicht einmal eine Breakchance abwehren.

Der Linkshänder ist nach Dustin Brown (Winsen/Aller), Florian Mayer (Bayreuth) und Peter Gojowczyk (München) bereits der vierte deutsche Spieler in der zweiten Runde von Wimbledon. Bei den French Open in Paris waren alle Deutschen im Herreneinzel bereits in ihrem Auftaktmatch gescheitert.

