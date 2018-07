Wimbledon-Halbfinale zwischen Nadal und Djokovic unterbrochen

Wegen Dunkelheit

Das zweite Halbfinale des Grand-Slam-Klassikers von Wimbledon zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic ist am Freitagabend vor dem vierten Satz unterbrochen worden.

London - Beim Stand von 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) aus Sicht von Djokovic konnte die Partie nicht mehr fortgesetzt werden, weil auf der Tennis-Anlage an der Londoner Church Road nach 23.00 Uhr Ortszeit aus Rücksicht auf die Anwohner der Spielbetrieb eingestellt werden muss.

Beendet wird das Match nun am Samstag, wo auf dem Centre Court um 14.00 Uhr (15.00 Uhr MESZ) allerdings auch bereits das Frauen-Finale zwischen Angelique Kerber (Kiel/Nr. 11) und Serena Williams (USA/Nr. 25) angesetzt ist. Das Endspiel in der Männerkonkurrenz wird am Sonntag (14.00 Uhr Ortszeit/15.00 Uhr MESZ) ausgetragen.

Das insgesamt 52. Duell zwischen den beiden langjährigen Rivalen hatte mit erheblicher Verzögerung begonnen, weil das erste Halbfinale des Tages zwischen dem Südafrikaner Kevin Anderson und John Isner (USA) zuvor 6:36 Stunden gedauert hatte. Es war das drittlängste Match der Tennis-Geschichte. Am Ende zog der US-Open-Finalist Anderson durch ein 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24 in sein zweites Grand-Slam-Finale ein.

