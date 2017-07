Nervenstark: Kerber erreicht nach Drei-Satz-Sieg das Achtelfinale

Sechster Tag in Wimbledon

+ © dpa Durchgebissen: Angelique Kerber steht im Achtelfinale von Wimbledon. © dpa

In ihrem Match gegen Shelby Rogers scheint Angelique Kerber auf der Verliererstraße zu sein. Doch dann wendet die Nummer eins der Welt das Blatt und erreicht das Achtelfinale in Wimbledon.

Wimbledon - Vorjahresfinalistin Angelique Kerber (29) ist in Wimbledon nach hartem Kampf erneut in die zweite Woche eingezogen. Die Weltranglistenerste aus Kiel setzte sich gegen Shelby Rogers (USA) nach 2:16 Stunden 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 durch und hat damit erstmals seit drei Monaten wieder drei Matches nacheinander gewonnen.

Am Montag trifft sie auf Garbine Muguruza, die 2015 beim Rasenhöhepunkt im All England Club im Finale stand. Gegen die Spanierin hat Kerber die letzten vier Duelle verloren - darunter vor zwei Jahren das Drittrundenmatch in Wimbledon. Muguruza hat bisher noch keinen Satz abgegeben, die French-Open-Siegerin von 2016 trat deutlich souveräner als Kerber auf.

sid