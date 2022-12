Vierschanzentournee: Aufgebot benannt - Extra Startplatz für Deutschland

Geiger führt Team an

Mit sieben Skispringern geht die deutsche Mannschaft in die Vierschanzentournee 2022/23. Kurz vor dem Auftaktspringen in Oberstdorf nominierte Bundestrainer Stefan Horngacher das Team.

Oberstdorf - Angeführt von Karl Geiger geht die deutsche Nationalmannschaft im Skispringen in die Vierschanzentournee 2022/23. Statt der gewöhnlichen sechs Startplätze hat die deutsche Mannschaft einen zusätzlichen Athleten mit dabei.

Sieben deutsche Skispringer bestreiten die komplette Vierschanzentournee 2022/23. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe und Pius Paschke.

Vierschanzentournee: Raimund erspringt siebten Startplatz

Neben den sechs Weltcupspringern wird auch Philipp Raimund bei der Vierschanzentournee dabei sein. Raimund, der beim Saisonstart in Wisla bereits Teil des Teams war, war zuletzt im Continentalcup gestartet, um den siebten Quotenplatz für das Weltcup-Team zu fixieren. Dies ist ihm mit zwei Siegen und einem zweiten Platz souverän gelungen.

Großer Hoffnungsträger für das erste Highlight der Skispringen-Saison ist Karl Geiger. Der Oberstdorfer geht in seine elfte Vierschanzentournee, zählt in diesem Jahr aber nicht zu den Topfavoriten auf den Gesamtsieg.

Vierschanzentournee: Weitere DSV-Starter in Garmisch dabei

„Der Start in die Saison war etwas hakelig und damit nicht einfach für mich. Doch der Trend zeigt in die richtige Richtung. Ich weiß, dass meine Sprünge grundsätzlich funktionieren, aber bisher konnte ich sie noch nicht konstant genug abrufen. Daher bleibe ich geduldig und versuche meine Form von Wettkampf zu Wettkampf zu verbessern“, sagte Geiger vor dem Auftakt in seiner Heimat Oberstdorf.

Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, der zweiten Station der Vierschanzentournee, wird Deutschland die sogenannte „Nationale Gruppe“ einsetzen. Hier hat die deutsche Mannschaft zusätzliche Startplätze zur Verfügung. Wer in der Nationalen Gruppe springt, wird vor der Qualifikation bekannt gegeben.

Mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt am 28. Dezember die 71. Vierschanzentournee. Am 29. Dezember findet der erste offizielle Wettkampf statt.

