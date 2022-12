Vierschanzentournee: So sehen Sie das Skispringen-Highlight im TV, Livestream und Liveticker

Alle Zeiten im Überblick

+ © picture alliance/dpa | Daniel Karmann Vierschanzentournee: Constantin Schmid aus Oberaudorf grüßt die Zuschauer am TV. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist eines der großen Highlights in der Saison im Skispringen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Vierschanzentournee live im TV, Livestream und im Liveticker sehen können.

Oberstdorf - Die Vierschanzentournee zieht alljährlich die Skispringen-Fans in ihren Bann. Die Wettbewerbe sind live im TV, Liveticker und Livestream zu verfolgen.

Seit 1953 wird alljährlich um den Jahreswechsel eines der größten Highlights der Wintersport-Saison ausgetragen. Die Vierschanzentournee ist fester Bestandteil des Skispringen-Kalenders, fließt in die Weltcup-Gesamtwertung ein und verspricht auch in dieser Saison große Spannung.

Vierschanzentournee: So läuft das Traditionsevent

Die Vierschanzentournee beginnt traditionell mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Anschließend geht es mit dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen weiter. Dann siedelt die Vierschanzentournee von Deutschland nach Österreich über.

Am 3. und 4. Januar wird in Innsbruck gesprungen. Nach den Wettbewerben am Bergisel geht es direkt in Bischofshofen weiter, wo die Vierschanzentournee entschieden wird.

Lesen Sie auch Vierschanzentournee 2022/23: Alle Termine und Ergebnisse zum Skispringen-Highlight Vierschanzentournee 2022/23: Alle Termine und Ergebnisse zum Skispringen-Highlight

Vierschanzentournee: Duelle entscheiden über den Finaleinzug

An der Qualifikation müssen alle Springer teilnehmen. Die 50 punktbesten Athleten qualifizieren sich für den Wettkampf. Dort treten die Springer in 25 K.o.-Duellen gegeneinander an. Der Beste der Qualifikation springt gegen den 50., der zweitbeste Qualifikant gegen den 49. Nach diesem Prinzip gestalten sich die 25 Duelle.

Lesen Sie auch Vierschanzentournee 2022/23: Alle Infos zum Skispringen-Highlight Vierschanzentournee 2022/23: Alle Infos zum Skispringen-Highlight

In die Gesamtwertung der Vierschanzentournee fließen die beiden Wertungsdurchgänge des Wettkampfes ein. Die Punkte aus der Qualifikation werden in der Tournee-Gesamtwertung nicht berücksichtigt.

Für einen Sieg bei einem Skispringen der Vierschanzentournee gibt es 100 Punkte für die Weltcup-Gesamtwertung, bis zum 30. Platz werden Weltcuppunkte nach einem vorgefertigten Schlüssel verteilt.

Vierschanzentournee 2022/23: So sehen Sie das Skispringen-Highlight live im TV, Livestream und Liveticker

28.12.2022 - Mittwoch 16:30 Uhr: Qualifikation in Oberstdorf - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ZDF, Eurosport

--> Livestream: ZDF Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Mittwoch 16:30 Uhr: Qualifikation in Oberstdorf - Sieger: chiemgau24.de ZDF, Eurosport ZDF Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 29.12.2022 - Donnerstag 16:30 Uhr: Auftaktspringen in Oberstdorf - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ZDF, Eurosport

--> Livestream: ZDF Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Donnerstag 16:30 Uhr: Auftaktspringen in Oberstdorf - Sieger: chiemgau24.de ZDF, Eurosport ZDF Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 31.12.2022 - Samstag 14:00 Uhr: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ARD, Eurosport

--> Livestream: ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Samstag 14:00 Uhr: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen - Sieger: chiemgau24.de ARD, Eurosport ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 01.01.2023 - Sonntag 14:00 Uhr: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ARD, Eurosport

--> Livestream: ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Sonntag 14:00 Uhr: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen - Sieger: chiemgau24.de ARD, Eurosport ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 03.01.2023 - Dienstag 13:30 Uhr: Qualifikation in Innsbruck - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ARD, Eurosport

--> Livestream: ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Dienstag 13:30 Uhr: Qualifikation in Innsbruck - Sieger: chiemgau24.de ARD, Eurosport ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 04.01.2023 - Mittwoch 13:30 Uhr: Bergiselspringen in Innsbruck - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ARD, Eurosport

--> Livestream: ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Mittwoch 13:30 Uhr: Bergiselspringen in Innsbruck - Sieger: chiemgau24.de ARD, Eurosport ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 05.01.2023 - Donnerstag 16:30 Uhr: Qualifikation zum Dreikönigsspringen - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ZDF, Eurosport

--> Livestream: ZDF Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Donnerstag 16:30 Uhr: Qualifikation zum Dreikönigsspringen - Sieger: chiemgau24.de ZDF, Eurosport ZDF Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 06.01.2023 - Freitag 16:30 Uhr: Dreikönigsspringen in Bischofshofen - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ZDF, Eurosport

--> Livestream: ZDF Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

chiemgau24.de berichtet von allen Wettbewerben der Vierschanzentournee im Skispringen. Zudem gibt es Hintergrundberichte und exklusive Interviews.

Quelle: chiemgau24.de

truf