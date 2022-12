Vierschanzentournee heute im Liveticker: Geht das Spektakel in Garmisch weiter?

Qualifikation am Samstag

+ © picture alliance/dpa | Angelika Warmuth Vierschanzentournee: Andreas Wellinger und der Tournee-Tross machen sich auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen. © picture alliance/dpa | Angelika Warmuth

Die Vierschanzentournee 2022/23 wird am Samstag fortgesetzt. An Silvester steigt traditionell die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Garmisch-Partenkirchen - Die zweite Station der Vierschanzentournee 2022/23 ist Garmisch-Partenkirchen. Am Samstag beginnt die Qualifikation um 14:00 Uhr, vorher finden zwei Trainings statt. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zur Vierschanzentournee mit dabei.

Nach dem spektakulären Auftakt in die Vierschanzentournee blickt die Skisprung-Welt gespannt nach Garmisch-Partenkirchen. Im Antlitz der Zugspitze geht der Schlagabtausch der Favoriten in die nächste Runde.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Patzen verboten! Qualifikation als Stolperstein

Bevor diese an Neujahr um weitere Punkte für die Gesamtwertung der Vierschanzentournee kämpfen können, müssen sie zunächst die Qualifikation am Samstag meistern.

67 Athleten gehen in der Qualifikation an den Start, 50 erreichen den 1. Durchgang am Sonntag. Zudem ist eine gute Platzierung wichtig, um in den K.o.-Duellen einen möglichst machbaren Gegner zu haben.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Deutsches Team vergrößert sich

Die deutsche Mannschaft kommt in größerer Zahl daher, als es noch in Oberstdorf der Fall war. Der Deutsche Skiverband wird die sogenannte „Nationale Gruppe“ an den Start schicken. Diese Option steht dem deutschen Skispringen zweimal pro Weltcupsaison zur Verfügung.

Martin Hamann, Finn Braun, David Siegel, Felix Hoffmann, Luca Roth und Simon Spiewok können sich auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen beweisen und so auch Druck auf die DSV-Springer ausüben, die bislang unter ihren Erwartungen geblieben sind.

Namentlich sind das Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Constantin Schmid und Stephan Leyhe. Karl Geiger, Andreas Wellinger und Philipp Raimund hingegen wollen den starken Eindruck aus Oberstdorf bestätigen.

Das gilt auch für die Führenden der Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Halvor Egner Granerud, Piotr Zyla und Dawid Kubacki führen das Ranking an und kommen mit entsprechend viel Selbstvertrauen nach Garmisch. Um 11:45 Uhr beginnen die zwei Trainingsdurchgänge, um 14:00 Uhr dann die Qualifikation. Hier geht es zur Startliste

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

