Vierschanzentournee heute im Liveticker: Kubacki jagt Granerud - Kippt die Tournee doch noch?

Bergiselspringen am Mittwoch

Skispringen: Dawid Kubacki greift am Mittwoch den Gesamtführenden Halvor Egner Granerud an.

Die Vierschanzentournee wird am Mittwoch fortgesetzt. In Innsbruck steht das Bergiselspringen an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Innsbruck - Die Vierschanzentournee 2022/23 geht in Österreich in die nächste Runde. Im Bergiselspringen will Dawid Kubacki den Gesamtführenden Halvor Egner Granerud angreifen. Der 1. Durchgang beginnt um 13:30 Uhr, das Finale steigt gegen 14:30 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zur Vierschanzentournee mit dabei.

Der Kampf um den Sieg in der Vierschanzentournee spitzt sich weiter zu. Bereits in Garmisch-Partenkirchen konnte Dawid Kubacki an Halvor Egner Granerud dranbleiben, in Innsbruck will der Pole den Angriff starten. Die Qualifikation machte dem Gesamtführenden im Weltcup Mut, Kubacki gewann am Dienstag, Granerud wurde mit 21,8 Punkten Rückstand nur 13.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: DSV-Adler haben harte Duelle vor sich

Beide Favoriten haben im 1. Durchgang ein machbares Duell vor der Brust. Kubacki trifft auf seinen Landsmann Stefan Hula, Granerud muss gegen den Italiener Francesco Cecon ran. 26,8 Punkte hat der Pole aktuell Rückstand auf den Norweger, mit einem Sieg am Mittwoch könnte Kubacki also für ein spannendes Tournee-Finale in Bischofshofen sorgen.

Für die deutschen Springer lief die Qualifikation einmal mehr durchwachsen, Karl Geiger erlebte gar ein Debakel und verpasste den Wettbewerb am Mittwoch. Bester DSV-Adler war erneut Jungstar Philipp Raimund auf Platz 13.

Die Duelle der Deutschen haben es allerdings in sich: Constantin Schmid hat es mit Michael Hayböck zu tun, Pius Paschke hat mit Stefan Kraft ebenfalls einen Gegner aus Österreich. Markus Eisenbichler, der sich wieder steigern konnte, trifft auf den Schweizer Gregor Deschwanden, auch Andreas Wellinger und Stephan Leyhe haben machbare Aufgaben. Hier geht es zur Startliste.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Die Duelle der Deutschen

Stephan Leyhe Domen Prevc (Slowenien) Markus Eisenbichler Gregor Deschwanden (Schweiz) Andreas Wellinger Yukiya Sato (Japan) Philipp Raimund Decker Dean (USA) Constantin Schmid Michael Hayböck (Österreich) Pius Paschke Stefan Kraft (Österreich)

Um 13:30 Uhr beginnen die K.o.-Duelle im 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 14:30 Uhr. Vor den Duellen gibt es einen Probedurchgang. chiemgau24.de ist ab 12:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

