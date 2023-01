Vierschanzentournee: Granerud setzt dickes Ausrufezeichen, DSV-Athleten abgeschlagen

Qualifikation am Donnerstag

+ © Georg Hochmuth/APA/dpa Vierschanzentournee: Halvor Egner Granerud führt die Gesamtwertung weiter an. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Die Vierschanzentournee 2022/23 wurde am Donnerstag fortgesetzt. In Bischofshofen fand die Qualifikation für das Abschlussspringen statt. Halvor Egner Granerud ist seinem ersten Gesamtsieg ein Stück nähergekommen.

Bischofshofen - Die Vierschanzentournee 2022/23 ist an ihrer letzten Station angekommen. In Bischofshofen findet der Abschluss des Skispringen-Highlights statt. Die Qualifikation am Donnerstag zeigte das übliche Bild dieser Tage - ein spannendes Duell an der Spitze und deutsche Skispringer jenseits der Weltspitze.

Lesen Sie auch Vierschanzentournee im Liveticker: Granerud will in Bischofshofen den letzten Schritt gehen Vierschanzentournee im Liveticker: Granerud will in Bischofshofen den letzten Schritt gehen

Das Duell der Giganten bei der Vierschanzentournee 2022/23 hat in Bischofshofen eine weitere Fortsetzung gefunden. Halvor Egner Granerud sicherte sich in Bischofshofen den Sieg vor Dawid Kubacki und kam seinem ersten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee einen weiteren Schritt näher.

Vierschanzentournee: Landung kostet Kubacki den Sieg

4,4 Punkte lag der Norweger vor seinem größten Rivalen. Kubacki sprang zwar einen halben Meter weiter, landete aber unsauber und bekam hohe Punktabzüge. So siegte Granerud, geht mit viel Selbstvertrauen in den letzten Tournee-Wettkampf und hat alle Trümpfe in der Hand.

Lesen Sie auch Vierschanzentournee 2022/23: Alle Infos zum Finale in Bischofshofen Vierschanzentournee 2022/23: Alle Infos zum Finale in Bischofshofen Vierschanzentournee 2022/23: Der Zwischenstand der Gesamtwertung Vierschanzentournee 2022/23: Der Zwischenstand der Gesamtwertung

Die deutschen Skispringer machten da weiter, wo sie in Innsbruck aufgehört haben. Von den besten Athleten der Welt sind die DSV-Adler weit entfernt. Constantin Schmid überzeugte als 13., auch Philipp Raimund kann als 17. zufrieden sein.

Das Formtief von Karl Geiger (25.) und Markus Eisenbichler (31.) geht weiter, auch Andreas Wellinger, Stephan Leyhe und Pius Paschke wussten nicht zu überzeugen.

Vierschanzentournee: Der Endstand in der Qualifikation

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 151.9 Punkte 2. Dawid Kubacki (Polen) - 4.4 3. Anze Lanisek (Slowenien) - 8.2 13. Constantin Schmid (Deutschland) - 8.6 17. Philipp Raimund (Deutschland) - 23.3 22. Stephan Leyhe (Deutschland) - 25.4 24. Andreas Wellinger (Deutschland) - 26.9 25. Karl Geiger (Deutschland) - 27.0 31. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 30.8 38. Pius Paschke (Deutschland) - 36.2

Das gesamte Ergebnis

Am Freitag wird die Vierschanzentournee entschieden. Um 16:30 beginnt das Dreikönigsspringen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Vierschanzentournee: Die Qualifikation im Liveticker

Qualifikation: Dawid Kubacki beschließt diese Qualifikation mit einem starken Sprung auf 137,5 Meter. Das wird eng mit Granerud. Die Landung war etwas wacklig, das gibt Abzüge. Und sorgt jetzt dafür, dass er Zweiter wird. Granerud gewinnt!

Qualifikation: Anze Lanisek ist in starker Verfassung. Das zeigt er hier erneut mit 134 Metern und dem zweiten Platz.

Qualifikation: Trainer Alex Stöckl verkürzt den Anlauf, das stört den Granerud aber nicht. Er geht auf sehr starke 137 Meter, nimmt die Bonuspunkte mit und führt hier ganz klar.

Qualifikation: Stefan Kraft geht mit 134,5 Metern auf den dritten Rang. Jetzt schauen wir aber auf Granerud.

Qualifikation: Piotr Zyla aus Polen geht auf 133 Meter und ist Siebter. Vier Athleten kommen noch, darunter die Tournee-Favoriten.

Qualifikation: Karl Geiger will jetzt die verpatzte Qualifikation von Innsbruck endgültig abhaken. Mit 126 Metern gelingt das nur bedingt. Er ist zwar morgen dabei, aber weit weg von seiner Bestform.

Qualifikation: Kamil Stoch haut den besten Sprung bislang hier raus. 137 Meter der Pole führt klar.

Qualifikation: Zehn Springer kommen noch, darunter auch Karl Geiger.

Qualifikation: Andreas Wellinger ist bester Deutscher der Gesamtwertung. Heute ist er zu spät am Tisch, das wird in Bischofshofen bestraft. 124 Meter, damit ist er 14.

Qualifikation: Pius Paschke hat bei dieser Tournee auch so seine Probleme. Heute in Bischofshofen quält er sich durch. 119,5 Meter reichen noch für die Qualifikation, das war aber eng.

Qualifikation: Schmid ist Fünfter, Raimund Siebetr und Leyhe Neunter. Eisenbichler liegt derzeit auf dem 15. Rang.

Qualifikation: Peter Prevc zeigt, wie es besser geht und ist der neue Spitzenreiter. 133,5 Meter, das war ein starker Sprung.

Qualifikation: Puh, Eisenbichler war im Training sehr stabil. Er bringt es aber nicht in die Qualifikation. Mit 126 Metern ist er morgen dabei, mehr aber auch nicht.

Qualifikation: Die Deutschen präsentieren sich ganz ordentlich bislang. Gleich kommt Markus Eisenbichler.

Qualifikation: Constantin Schmid hatte im Training große Probleme. In der Qualifikation geht das viel besser. 132 Meter für den Oberaudorfer. Er ist Dritter und ist zufrieden.

Qualifikation: Jetzt geht es aus deutscher Sicht zur Sache. Stephan Leyhe macht das gut, das sind solide 129,5 Meter. Der Willinger ist damit Vierter.

Qualifikation: Raimund ist kein Fan dieser Schanze, bringt das aber souverän durch. 132,5 Meter, er ist Zweiter und morgen sicher mit dabei.

Qualifikation: Der Wind ist jetzt deutlich günstiger, das müsste Raimund in die Karten spielen.

Qualifikation: Raimund macht sich bereit, gleich sehen wir also den ersten Deutschen.

Qualifikation: Es ist weiterhin viel Wind auf der Anlage. Die ganz großen Weiten haben wir noch nicht gesehen. Aber die besten Springer kommen ja noch.

Qualifikation: Fatih Arda Ipcioglu aus der Türkei geht auf 124 Meter und ist morgen mit dabei.

Qualifikation: Besonderer Fokus liegt heute auf Karl Geiger. Der hat in Innsbruck die Qualifikation völlig überraschend verpasst.

Qualifikation: Philipp Raimund kommt dann in gut zehn Minuten. Wir sehen die sieben deutschen Springer dann in kurzen Abständen zueinander.

Qualifikation: Über 15 Athleten sind schon unten, jetzt sind auch die ersten Springer offiziell qualifiziert.

Qualifikation: Anders Fanemel aus Norwegen geht auf den dritten Rang. Auch ihn werden wir morgen sehen.

Qualifikation: Der Wind ist wechselhaft, zudem regnet es weiter. Das macht die Sache nicht leichter hier.

Qualifikation: Aigner liegt weiter klar an der Spitze und kann den morgigen Wettkampf fix einplanen.

Qualifikation: Jetzt lässt das Niveau wieder etwas nach, es ist noch etwas zäh hier in Bischofshofen.

Qualifikation: Der erste Deutsche ist mit der Startnummer 36 Philipp Raimund.

Qualifikation: Schauen wir auf die nationale Gruppe der Österreicher. Clemens Aigner liegt derzeit an der Spitze und wird morgen dabei sein. Auch Maximilian Ortner hat sehr gute Chancen auf die Qualifikation.

Qualifikation: Es geht los, die Qualifikation läuft.

Vor der Qualifikation: Fünf Österreicher eröffnen gleich die Qualifikation. Österreich bringt heute die nationale Gruppe an den Start.

Vor der Qualifikation: Es regnet in Bischofshofen, zu windig ist es aber nicht.

Vor der Qualifikation: 64 Athleten gehen gleich an den Start. Darunter dann auch sieben Deutsche. 50 erreichen das Finale.

Vor der Qualifikation: Kubacki gewinnt das zweite Training knapp vor Granerud und Lanisek. Eisenbichler ist 14., die Deutschen haben schon wieder Probleme.

Vor der Qualifikation: Markus Eisenbichler wurde als Siebter bester DSV-Springer. Aktuell läuft das zweite Training.

Vor der Qualifikation: Die Trainings sind in vollem Gange. Halvor Egner Granerud hat die erste Session gewonnen und untermauert damit seine Ambitionen auf den Gesamtsieg.

Vor der Qualifikation: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Vierschanzentournee heute in Bischofshofen.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Der Vorbericht zur Qualifikation

Am Donnerstag will der Führende in der Tournee-Gesamtwertung, Halvor Egner Granerud, den Grundstein für ein erfolgreiches Finale legen. Der Norweger führt nach dem Bergiselspringen in Innsbruck mit 23,3 Punkten vor dem Polen Dawid Kubacki. Der Gesamtsieg ist ihm damit nur noch schwer zu nehmen.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Granerud dank starkem 2. Durchgang auf Kurs „Gesamtsieg“

Nach einem starken 1. Durchgang von Kubacki in Innsbruck, nach dem er mit 12,8 Punkten vor Granerud führte, kam der Norweger eindrucksvoll zurück und verkürzte auf 3,5 Punkte. Die Hoffnungen des Norwegers auf den Grand Slam machte der Pole zwar zunichte, doch der überragende zweite Sprung von Granerud verschaffte dem Norweger ein komfortables Polster.

Lesen Sie auch Vierschanzentournee 2022/23: Der Zwischenstand der Gesamtwertung Vierschanzentournee 2022/23: Der Zwischenstand der Gesamtwertung Vierschanzentournee 2022/23: Alle Infos zum Finale in Bischofshofen Vierschanzentournee 2022/23: Alle Infos zum Finale in Bischofshofen

Für die deutschen Springer geht es in Bischofshofen nur noch um Schadensbegrenzung. Karl Geiger, der in Innsbruck die Qualifikation verpasste, will am Donnerstag noch einmal sein Können beweisen und auch Andreas Wellinger ist zu mehr in der Lage. Einzig Jungstar Philipp Raimund kann mit seinem bisherigen Auftreten zufrieden sein, der 22-Jährige kam bei allen drei Springen unter die Top 15.

Vierschanzentournee im Liveticker: DSV-Adler hoffen auf ein versöhnliches Ende

Dazu werden wieder Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Constantin Schmid an den Start gehen. Im deutschen Lager hofft man auf ein versöhnliches Ende der Tour: „Es ist eine schwierige Situation für uns, aber wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken“, so Bundestrainer Stefan Horngacher nach Innsbruck.

Bevor es am Freitag ein letztes Mal um Punkte geht, müssen alle Athleten die Qualifikation meistern. Um 16:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

dg/truf