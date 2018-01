Bittere Gewissheit: Aus für Richard Freitag

Vorzeitiges Ende für DSV-Ass

Nun steht es fest: Für Topfavorit Richard Freitag geht es bei der Vierschanzentournee nicht weiter. Der Gesamtweltcup-Führende steigt vor dem Finale in Bischofshofen aus.

Nun besteht Gewissheit: Nach seinem Horrorsturz geht es für Sieganwärter Richard Freitag bei der Vierschanzentournee nicht weiter! Der Gesamtweltcup-Führende hatte sich nach seinem Unglück in Innsbruck am Donnerstag vor dem Tournee-Finale in Bischofshofen weiteren Untersuchungen unterzogen. Dabei wollte der Teamarzt der deutschen Skispringer, Mark Dorfmüller, unter anderem überprüfen, ob Freitag noch Schmerzen in der Hüfte hat.

Nach den Untersuchungen steht fest: Skispringer Richard Freitag steigt nach seinem Sturz aus der Vierschanzentournee aus. Der Spitzenreiter des Gesamtweltcups wird zum abschließenden Wettbewerb am Samstag wegen schmerzhafter Hüftprellungen nicht mehr antreten. Diese Entscheidung bestätigte der 26-Jährige nach einer weiteren Untersuchung am Freitag. Richard Freitag war bei der Landung seines Sprungs auf 130 Meter im ersten Durchgang in Innsbruck am Donnerstag gestürzt, womit auch seine Chance auf den Gesamtsieg geplatzt war.

Freitag: Zuerst steht Physiotherapie in der neuen Heimat an

"Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich", teilte Richard Freitag nach Rücksprache mit dem Mannschaftsarzt Dr. Mark Dorfmüller mit. "Ich kann weder in die Anfahrtshocke gehen noch dynamisch einen Sprung auslösen. Daher befolge ich die Empfehlung unseres Teamarztes und lege erst mal eine Pause ein."

Zunächst wird er zur Physiotherapie in seine neue Heimat Oberstdorf reisen, ein Start beim Weltcup in Kulm am 12. Januar erscheint möglich. Er steige zum ersten Mal aus einer laufenden Tournee aus, sagte Freitag - auch im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar): "Das ist zwar bitter, aber da es in der Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören."

