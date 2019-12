Vierschanzentournee: Knackige Duelle für die deutschen Springer

Auftaktspringen in Oberstdorf

Im ersten Wettkampf der Vierschanzentournee 2019/20 im Skispringen stehen für die deutschen Skispringer in Oberstdorf schwere Duelle an. Außerdem kommt es zu zwei innerdeutschen Vergleichen.

Oberstdorf - Die erste Qualifikation der Vierschanzentournee 2019/20 im Skispringen ist beendet, für die deutschen Skispringer lief der Auftakt zur Vierschanzentournee zufriedenstellend.

Dennoch kommt es heute beim ersten Springen zu teilweise knifflige Aufgaben für die DSV-Adler. Um 17:30 Uhr geht es am Sonntag mit dem ersten Wettkampfspringen los, chiemgau24.de ist vor Ort und heute im Liveticker mit dabei.

Gelungener Auftakt in die Vierschanzentournee 2019/20: Neun Springer aus dem deutschen Team qualifizierten sich für den ersten offiziellen Wettkampf bei der Vierschanzentournee 2019/20 am Sonntag in Oberstdorf. Dabei überzeugten vor allen Dingen vier DSV-Adler.

Vierschanzentournee 2019/20: Die besten Bilder zum Skiskpringen-Highlight

Vierschanzentournee: Eisenbichler meldet sich zurück

Stephan Leyhe kam hinter dem Österreicher Stefan Kraft und dem Japaner Junshiro Kobayashi auf den dritten Platz. Markus Eisenbichler, der mit Formschwankungen im Laufe der Saison zu kämpfen hatte, meldete sich mit einem starken fünften Platz zurück. Hier gibt es alle Informationen zur Vierschanzentournee 2019/20

Der stärkste deutsche Springer der laufenden Saison Karl Geiger wurde Sechster und komplettierte damit ein starkes Resultat der deutschen Mannschaft. Auch Youngster Constantin Schmid überzeugte mit dem elften Platz. Zudem qualifizierten sich Pius Paschke, Martin Hamann, Luca Roth, Moritz Baer und Philipp Raimund.

Vierschanzentournee: Knackige Aufgaben für deutsche Springer

Eine herbe Enttäuschung erlebte hingegen Richard Freitag. Der einstige Spitzenspringer verpasste nach einer schwachen Qualifikation den Wettkampf am Sonntag. - Hier sehen Sie, wie Sie die Vierschanzentournee 2019/20 im TV, Liveticker und Livestream verfolgen können.

Die teilweise wechselhaften Bedingungen in Oberstdorf sorgten dafür, dass neben Freitag auch zahlreiche andere Springer aus dem vorderen Feld Probleme hatten und es damit für einige deutsche Springer zu schwierigen Aufgaben kommt.

Vierschanzentournee 2019/20: Die deutschen Duelle in Oberstdorf

Denn der Wettkampfmodus bei der Vierschanzentournee unterscheidet sich von jenem im Weltcup. Anders als dort gibt es bei der Tournee im ersten Durchgang 25 K.o.-Duelle. Die 25 Gewinner sowie die fünf besten Verlierer (Lucky Loser) ziehen ins Finale der besten 30 Springer ein. Hier gibt es alle Termine zur Vierschanzentournee 2019/20

Der Beste der Qualifikation tritt gegen den 50. an, der Zweite trifft auf den 49. Die Tagessieger werden in zwei Durchgängen ermittelt, in denen die Punkte addiert werden.

Die deutschen Skispringer treten in folgenden Duellen an:

Stephan Leyhe : Tilen Bartol (Slowenien)

Markus Eisenbichler : Daniel Andre Tande (Norwegen)

Karl Geiger : Philipp Raimund

Constantin Schmid : Killian Peier (Schweiz)

Pius Paschke : Dmitri Wassiljew (Russland)

Martin Hamann : Moritz Baer

Antti Aalto (Finnland) : Luca Roth

Hier gibt es die komplette Startliste für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee

Vor allen Dingen Markus Eisenbichler hat mit dem Geheimfavoriten Daniel-André Tande ein schweres Los gezogen, auch Leyhe hat mit Bartol einen schwierigen Gegner. Geiger hingegen dürfte im innerdeutschen Duell mit Raimund keine Probleme haben.

