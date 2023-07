Verstappens Urlaubsplan: Training für das Handgelenk

Motorsport

+ © Hasan Bratic/dpa Max Verstappen vom Team Oracle Red Bull will im Urlaub Kardioübungen machen. © Hasan Bratic/dpa

Mit riesigem Vorsprung in der WM geht Max Verstappen in die Formel-1-Ferien. Jetzt will es sich der Red-Bull-Fahrer gut gehen lassen.

Spa-Francorchamps - Seriensieger Max Verstappen will sich in der Formel-1-Sommerpause vom Rennwagen fernhalten. „Ich würde gern eine schöne Zeit mit Familie und Freunden verbringen“, sagte der Red-Bull-Pilot vor dem Start in die gut dreiwöchigen Ferien der Rennserie.

Auf die Frage, ob er angesichts seiner Galaform mit acht Grand-Prix-Siegen nacheinander nicht lieber schon am nächsten Wochenende wieder fahren wolle, konterte der Niederländer: „Ich glaube, das macht nichts aus. Wenn wir beim nächsten Rennen das Auto gut abstimmen, werden wir wieder schnell sein.“ Ende August steht Verstappens Heimspiel in Zandvoort an.

Der 25-Jährige hatte in Spa-Francorchamps sowohl den Sprint wie auch das Hauptrennen überlegen gewonnen. In der WM-Gesamtwertung hat er nach zwölf Saisonläufen schon 125 Punkte Vorsprung auf seinen Teamgefährten Sergio Pérez. Entsprechend entspannt kann Verstappen in den Urlaub gehen. Er werde Kardioübungen machen und sein Handgelenk trainieren, kündigte der Doppel-Weltmeister grinsend an und machte dazu eine Handbewegung, die wohl auf das Anheben eines Glases hindeuten sollte. dpa