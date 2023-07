Verstappen mit erster Bestzeit in Silverstone

Formel 1

+ © David Davies/PA Wire/dpa Legte die erste Bestzeit in Silverstone hin: Max Verstappen. © David Davies/PA Wire/dpa

Max Verstappen hat im ersten Freien Training zum Großen Preis von Großbritannien die schnellste Runde gedreht.

Silverstone - Bei Sonnenschein und Temperaturen um 25 Grad Celsius verwies der niederländische Formel-1-Spitzenreiter seinen mexikanischen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Pérez auf den zweiten Platz. Verstappen war dabei eine knappe halbe Sekunde schneller. Auf Rang drei fuhr Alexander Albon im Williams vor Fernando Alonso im Aston Martin.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton musste sich beim Auftakt in das Heim-Grand-Prix-Wochenende im Mercedes mit Rang zwölf begnügen. Nico Hülkenberg, der einzige deutsche Stammpilot, wurde im Haas Letzter.

Die Ergebnisse des ersten einstündigen Trainings haben allerdings nur eine bedingte Aussagekraft, weil die Teams ihre Fahrer unterschiedliche Programme absolvieren lassen. Zudem finden sowohl das Qualifying am Samstag als auch das Rennen am Sonntag (beide Male 16.00 Uhr MESZ/Sky) zu einem späteren Zeitpunkt am Tag statt.

Vor dem elften Saisonrennen liegt Verstappen mit 229 Punkten klar vor Pérez (148). Dritter ist Alonso (131), Hamilton folgt auf Position vier (106). dpa