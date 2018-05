Eishockey-WM 2018: So sehen Sie USA gegen Deutschland live im TV und im Live-Stream

Drittes Spiel für Sturm-Truppe

In seinem dritten Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM 2018 trifft Deutschland auf die USA. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Herning - Nur etwas mehr als zwei Monate ist es her, dass die Deutsche Eishockeynationalmannschaft Millionen von Menschen in Deutschland, die normalerweise mit Eishockey nicht viel am Hut haben, zu begeistern. Am Ende holten die Kufencracks bei Olympia in Pyeongchang die Silbermedaille.

Nach nur einem knappen Sieg in der Vorrunden wurden nacheinander die Schweiz, Schweden und Kanada geschlagen, ehe die Mannschaft von Trainer Marco Sturm in der Verlängerung der Finalpartie denkbar knapp mit 3:4 an den Olympischen Athleten aus Russland scheiterte. Platz zwei war dennoch ein Resultat, mit dem im Vorfeld wohl nur die kühnsten Optimisten gerechnet hatten.

Bei der Eishockey-WM 2018 warten nun schon in der Vorrunde einige sehr starke Gegner auf den Olympia-Zweiten von Südkorea. Mit Kanada, den USA und Finnland warten drei ehemalige Weltmeister auf die Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes DEB. Nach den Auftaktbegenungen gegen Gastgeber Dänemark und Norwegen warten zunächst die USA auf Draisaitl, Holzer und Co.

Draisaitl? Holzer? Sie haben richtig gelesen, die deutsche Eishockeynationalmannschaft wird mit Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) und Dennis Seidenberg (New York Islanders) auch drei aktuell NHL-Profis aufbieten können. Mit Dominik Kahun, der zur neue Saison vom frischgebackenen Deutschen Eishockeymeister EHC Red Bull München zu den Chicago Blackhawks wechseln wird, steht bei der Eishockey-WM außerdem ein künftiger NHL-Profi für Schwarz-Rot-Gold auf dem Eis.

Bundestrainer Marco Sturm hat noch vier weitere Spieler aus Übersee im Kader. Frederik Tiffels (Wheeling Nailers/Farmteam der Pittsburgh Penguins), Manuel Wiederer (San Jose Barracuda/Farmteam der San Jose Sharks), Markus Eisenschmid (Laval Rocket/Farmteam der Montreal Canadiens) und Marc Michaelis (Minnesota State University).

Wie Sie das Duell der Deutschen gegen die außerordentlich gut besetzten Amerikaner sehen können, erfahren Sie hier.

USA gegen Deutschland: Eishockey-WM 2018 live im Free-TV auf Sport1

Bei diesem Match werden die Deutschen sicherlich bis über ihre Grenzen hinausgehen müssen, wenn etwas zählbares rausspringen soll. Sehen können Sie USA gegen Deutschland auf Sport1. Der Sportsender hat schon die anderen beiden Gruppenspiele gezeigt und ist auch wieder beim dritten Match am Start.

Das Spiel USA gegen Deutschland wird am 7. Mai um 16.00 Uhr live aus Hering übertragen. Vor Ort führt Sie das Trio mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann durchs Programm.

USA gegen Deutschland: Eishockey-WM 2018 im Live-Stream von Sport1

Falls Ihnen nur ein Laptop oder PC zur Verfügung steht, ist das kein Problem. Sport1 bietet über die Seite tv.sport1.de auch einen Live-Stream im Internet an. Über einen beliebigen Browser können Sie die Begegnung USA gegen Deutschland auch online verfolgen.

Wenn Sie aber mit dem Smartphone oder Tablet beispielsweise im Zug sitzen, können Sie via der Sport1-Video-App die Partie verfolgen. Als Android-Nutzer finden Sie diese im Google Play Store. Für die iPhone-Nutzer gibt es den Download im iTunes Store.

Allerdings wichtig: Sie fahren auf der sicheren Schiene, wenn sie während dem Schauen eine gute W-LAN-Verbindung haben. Das Das Datenvolumen des Mobilfunkvertrages könnte schnell aufgebraucht sein und so möglicheweise Extra-Kosten entstehen.

USA gegen Deutschland: Eishockey-WM 2018 im Live-Stream von DAZN

Auch bei DAZN ist die WM aus Dänemark live zu sehen. Ab 16:15 Uhr schaltet der Online-Streamingdienst zum Spiel. Jedoch müssen Sie, um DAZN sehen zu können, ein Abonnent abschließen. Im ersten Monat können Sie das Angebot kostenlos testen. Wenn Sie dann nicht rechtzeitig kündigen, zahlen Sie pro Monat 9,99 Euro.

Für alle Smartphone- und Tablet-User bietet DAZN die passende App an. Android-User können die DAZN-App im Google Play Store herunterladen, iPhone-Nutzer finden die Applikation wie gewohnt im iTunes-Store.

USA gegen Deutschland: Eishockey-WM 2018 im kostenlosen Live-Stream

Auch auf weiteren Websites und in den Tiefen des Internets werden Streams angeboten. Hier ist allerdings höchste Vorsicht geboten. Mit Malware, Viren und Trojanern besteht eine hohe Gefahr, dass ihr Endgerät infiziert wird. Auch bei der Nutzung des Streams tauchen meistens Werbung oder Pop-Ups auf.

Sie bewegen sich auch auf einer legalen Messerklinge. Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil gesprochen.

Aus diesem Grund haben wir eine Liste an legalen Streams für Sie zusammengestellt.

USA gegen Deutschland: Eishockey-WM 2018 bei uns im Live-Ticker

Sie sind eh ein Fan des Live-Tickers? Dann haben wir das beste Angebot. Verfolgen Sie das Match USA gegen Deutschland im Live-Ticker bei uns mit. Hier verpassen Sie nichts.

Deutschland: Das sind die Gruppenspiele der DEB-Jungs in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Ort Begegnung 04.05.2018 20.15 Uhr Herning Deutschland - Dänemark 06.05.2018 16.15 Uhr Herning Deutschland - Norwegen 07.05.2018 16.15 Uhr Herning USA - Deutschland 09.05.2018 16.15 Uhr Herning Deutschland - Südkorea 12.05.2018 12.15 Uhr Herning Lettland - Deutschland 13.05.2018 20.15 Uhr Herning Deutschland - Finnland 15.05.2018 16.15 Uhr Herning Kanada - Deutschland Sie interessieren sich auch für andere Spiele bei der Eishockey-WM 2018? Kein Problem! Wir haben für Sie den kompletten Spielplan des Turniers zusammengestellt.

