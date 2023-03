Sohn von Thorsten Legat bald in beliebter TV-Show zu sehen

Auf den Spuren des Vaters

Thorsten Legat ist nach seiner Fußball-Karriere in einigen TV-Shows zu sehen. Sein Sohn tritt jetzt in seine Fußstapfen.

Köln – Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars, Schlag den Star und viele weitere: Thorsten Legat hat nach seiner aktiven Fußballer-Karriere einige Erfahrungen in deutschen Fernseh-Formaten gesammelt. Dem möchte sein Sohn Nico jetzt wohl in nichts nachstehen. Wie RTL nun offiziell bekannt gab, möchte Nico bei der neuen Staffel von Temptation Island seine Treue unter Beweis stellen.

Nico Legat Sohn von Thorsten Legat 24 Jahre alt

Legat Junior deutete TV-Show-Teilnahme schon an

Vor wenigen Tagen hatte Nico Legat selbst Andeutungen gemacht, bei der neuen Staffel Temptation Island dabei zu sein. Nun bestätigte der Sender RTL diese Gerüchte in einer Pressemitteilung: „Der Sohn von Ex-Fußballer und Reality-allrounder Thorsten Legat möchte seiner großen Liebe Sarah endlich beweisen, dass sie sich keine Sorgen machen muss.“

In dem Format, das den Untertitel „Versuchung im Paradies“ trägt, treten vier Paare an, die ihre Liebe beweisen wollen. Dabei werden die Partner in zwei unterschiedlichen Villen untergebracht. In den „luxuriösen Villen“ sind jedoch weitere „sexy Singles“ untergebracht, die versuchen sollen, die Vergebenen zu verführen, wie der Sender erklärt. Am Lagerfeuer bekommen die Partner später gezeigt, wie sich der jeweils Andere verhalten hat.

+ Nico Legat eifert seinem Vater nach und wird in einem RTL-Format zu sehen sein. © screenshot/instagram/nico.legat

Nico Legat möchte seiner Freundin bei Temptation Island seine Treue beweisen

Nico ist mit seiner Freundin Sarah seit Januar 2020 zusammen. Bereits nach einem Monat sind die beiden zusammengezogen. Doch noch in der Kennenlern-Phase habe Nico mit anderen Frauen gechattet, wie RTL schreibt. Sarah zweifelt Nicos Treue auch deswegen an, weil dieser gerne von anderen Frauen umgeben sei und in anderen Beziehungen nicht immer treu gewesen sei. In der Sendung hat der Promi-Sohn nun die Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen.

