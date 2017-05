Tennis: Barthel mit Triumph - Auch Kerber und Siegemund siegen

Drei Wochen vor French Open

+ © dpa Mona Barthel siegt in Prag. © dpa

Prag/Madrid - Mona Barthel feierte in Prag einen besonderen Triumph nach ihrer Leidenszeit - Angelique Kerber und Laura Siegemund starteten derweil erfolgreich in das Premierevent in Madrid.

Die deutschen Tennisspielerinnen kommen drei Wochen vor Beginn der French Open in Paris (ab 28. Mai) immer besser in Schwung. Besonders Barthel belohnte sich nach Monaten voller Rückschläge und Zweifel in Folge einer rätselhaften Erkrankung im vergangenen Jahr. Die Qualifikantin aus Neumünster gewann das Finale des Sandplatzturniers in Prag mit 2:6, 7:5, 6:2 gegen die Tschechin Kristyna Pliskova und holte sich ihren insgesamt vierten WTA-Titel.

"Dieser Sieg ist etwas ganz Besonderes für mich, gerade im Hinblick auf das vergangene Jahr", sagte die Weltranglisten-82. dem SID. Der Coup sei "die Bestätigung", dass sich die Arbeit mit ihrem Team nach der schwierigen Zeit auszahlt. Acht Siege in acht Tagen gelangen Barthel, die sich anschließend auf ein paar freie Tage im heimischen Neumünster freute.

Kerber: „Wir mussten beide viel laufen“

Gut erholt von ihrer Auftaktniederlage vor anderthalb Wochen beim Heimspiel in Stuttgart zeigte sich derweil die topgesetzte Kerber in Madrid. Die Ungarin Timea Babos bezwang sie in der ersten Runde mit 6:4, 6:2. "Ich bin sehr zufrieden damit, wie ich von Beginn an gespielt habe", sagte Kerber: "Wir mussten beide viel laufen. Und das Ergebnis spiegelt nicht so recht wider, dass viele Spiele eng waren."

Nach 1:20 Stunden verwandelte die druckvoll agierende Kerber auf der Anlage La Caja Mágica ihren ersten Matchball mit ihrem ersten Ass. Damit feierte die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin ihren ersten Sieg in der spanischen Metropole seit 2013. Nächste Gegnerin von Kerber bei der mit 5,924 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung ist entweder Katerina Siniakova (Tschechien) oder Qualifikantin Pauline Parmentier aus Frankreich.

Siegemund: „Du bist müde, es ist kalt“

Eine erfolgreiche Nachtschicht absolvierte Laura Siegemund (Metzingen). Der Stuttgart-Champion schaltete die Weltranglistensiebte Johanna Konta (Großbritannien) mit 3:6, 6:4, 7:5 aus. Erst nach zwei Uhr nachts und nach 2:27 Stunden Spielzeit war die Partie vorbei.

"Ich habe noch nie so spät ein Match angefangen. Da gibt es eine Menge Dinge, mit denen du zurecht kommen musst: Du bist müde, es ist kalt. Aber ich habe mir gesagt, du musst es professionell angehen", meinte Siegemund, die gegen die ehemalige Australian-Open-Halbfinalistin Konta im entscheidenden Satz bereits mit 0:3 zurückgelegen hatte. Nun wartet entweder Coco Vandeweghe (USA) oder Lucky Loser Anett Kontaveit (Estland) auf die Schwäbin.

Barthel: „Hilflos wie ein kleines Mädchen“

In Madrid stehen neben Kerber und Siegemund auch noch Julia Görges (Bad Oldesloe) und Qualifikantin Andrea Petkovic (Darmstadt) im Hauptfeld.

Barthel indes hatte vor genau einem Jahr nicht mehr gewusst, wie es in ihrem Leben weitergehen soll. Nur langsam erholte sie sich von einer ebenso heimtückischen wie rätselhaften Viruserkrankung, die sie zeitweise ans Bett fesselte und ihr "die Hölle auf Erden" bereitete. "Hilflos wie ein kleines Mädchen" habe sie sich gefühlt, erzählte die 26-Jährige, es ging nur noch darum, "ein normales Leben zu führen". Tennis war zu diesem Zeitpunkt nicht einmal mehr nebensächlich.

Was Barthel letztlich monatelang außer Gefecht gesetzt hatte, ist bis heute unklar. Sicher ist: Sie hat sich zurückgekämpft und darf zuversichtlich in ihre Tennis-Zukunft blicken.

Einen Großteil ihres Aufschwungs schreibt Barthel ihrem Coach Christopher Kas zu. In Prag führte sie ihr erster Weg nach dem Match zum Ex-Profi, der seine Trainerlaufbahn im Team von Sabine Lisicki begonnen hatte. "Seine Rolle ist unglaublich wichtig", sagte Fed-Cup-Spielerin Barthel.

SID