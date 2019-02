Live-Ticker der Ski-WM:Shiffrin mit neuer Bestzeit - Vonn mit schlimmem Sturz - Rebensburg Vierte

Super-G

Die Ski-WM in Åre startet! Zu Beginn ist der Super-G der Damen dran. Hinter Dominatorin Mikaela Shiffrin hofft auch Viktoria Rebensburg auf eine Medaille. Das Rennen im Live-Ticker.

Die Ski-WM in Are startet mit dem Super-G der Damen am 5. Februar.

Favoritin ist die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die als 15. ins Rennen geht. Titelverteidigerin Nicole Schmidhofer geht als Siebte auf die Piste.

Auch die Deutschen rechnen sich Chancen aus. Viktoria Rebensburg startet als 19. Michaela Wenig als 22. und Kira Weidle mit der Nummer 23.

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

Position Aktueller Zwischenstand Zeit 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Sofia Goggia (ITA) + 0,02 3. Corinne Suter (SUI) + 0,05 4. Viktoria Rebensburg (GER) + 0,07 13.16 Uhr - Viktoria Rebensburg, Nr. 19: Um 0,02 verpasst Rebensburg den dritten Platz! Wie bitter ist das denn?

13.16 Uhr - Viktoria Rebensburg, Nr. 19: Nur 0,07 bei der dritten Zwischenzeit!

13.16 Uhr - Viktoria Rebensburg, Nr. 19: Nun die Deutsche!

13.15 Uhr - Ramona Siebenhofer, Nr. 18: Die nächste Enttäuschung der Österreicherinnen. Bei der zweiten Zwischenzeit ist über eine Sekunde zurück. Im Ziel hat Siebenhofer 1.19 Abstand auf Shiffrin.

13.13 Uhr - Federica Brignone, Nr. 17: Ist sie durch den Sturz von Vonn gehemmt? Es wirkt etwas ängstlich, wie sie den Lauf hier runter bringt. Kurz vor Ende hebt es einen Ski. Im Ziel ist sie Neunte. Die erste Italienerin, die enttäuscht.

13.12 Uhr - Federica Brignone, Nr. 17: Nun die Italienerin, die nach langer Unterbrechung wieder auf die Piste darf. Kann sie es Goggia, Fanchini oder Marsaglia nachmachen und eine tolle Zeit hinlegen?

13.08 Uhr: Gute Nachrichten! Lindsey Vonn steht und kann alleine ins Tal fahren. Sie brauch nicht die Helfer. Was ein bitterer Tag für die Amerikanerin, die ihre Karriere am Ende der Saison beendet. Das Rennen geht jeden Moment mit Federica Brignone weiter.

13.04 Uhr - Lindsey Vonn, Nr. 16: Die Amerikanerin stürzt bei ihrer letzten WM - und wie! Bei einem kleinen Sprung schießt sich durch ein Tor, verliert die Kontrolle und schlittert bis ins Auffangnetz. Hoffentlich hat sie sich nicht verletzt! Das waren böse Bilder aus Are. Die Helfer sind am Ort des Geschehens und versuchen Vonn nun sicher ins Tal zu bringen.

13.01 Uhr - Mikaela Shiffrin, Nr. 15: Sie ist Erste! Mit 0,02 Vorsprung auf Goggia. Und das obwohl sie beinahe das Tor abgeräumt hätte.

13.00 Uhr - Mikaela Shiffrin, Nr. 15: Bei der erste Zwischenzeit ist sie vorne. Ihre Linie passt, es schaut wie immer wunderbar. Doch bei einem direkten Sprung räumt sie beinahe ein Tor ab.

13.00 Uhr - Mikaela Shiffrin, Nr. 15: Nun die große Favroitin.

12.59 Uhr - Stephanie Venier, Nr. 14: Ist sie die österreichische Hoffnung? Nach Schmidhofer hoffen sie auf ein positives Ergebnis. Doch auch Venier scheidet aus und kann die hohen Erwartungen ihres Heimatlandes nicht erfüllen.

12.57 Uhr - Ragnhild Mowinckel, Nr. 13: Die erste Norwegerin ist auf der Piste. Schafft sie es in die italienische Doppelbesetzung des Podest einzugreifen? Nein! Es sind nur 0,02 Sekunden Rückstand auf Fanchini. Die Norwegerin ist nun Vierte.

12.55 Uhr - Nadia Fanchini, Nr. 12: Macht sie es ihrer Teamkollegin gleich? Goggia und Marsaglia haben tolle Zeiten ins Ziel gebracht. Fanchini könnte zumindest Marsaglia aus den Top drei stoßen. Im Ziel sind es 0,12 Sekunden Rückstand und der aktuelle Bronze-Platz.

12.52 Uhr - Ilka Stuhec, Nr. 11: Nun die Slowenin, die oben ganz eng am Tor bleibt, was auch bei den Zwischenzeiten belohnt wird. Sie bleibt mit 0,15 in Schlagdistanz. Doch am Ende fehlen ihr 0,02 auf Marsaglia. Stuhec fährt auf den vierten Platz. Ein guter Lauf, der ohne kleine Ausflüge, hätte belohnt werden könne.

12.49 Uhr: Nun eine kleine Pause nach zehn Läuferinnen. Ein erstes Fazit: Goggia und Suter waren mit fast zeitgleichen Versuchen sehr gut. Die Italienerin und die Schweizerin gilt es zu schlagen. Titelverteidigerin Schmidhofer schwächelte, Flury und Weirather fuhren am Tor vorbei.

12.48 Uhr - Tamara Tippler, Nr. 10: Die nächste Österreicherin, die ihren Angriff aufs Treppchen startet. Doch schon zwischen der ersten und zweiten Zwischenzeit wird klar, dass es nicht das Rennen der Tippler wird. Somit bleiben die ersten Drei unverändert.

12.46 Uhr - Tina Weirather, Nr. 9: Die Liechtensteinerin fällt auch raus. Bei einer Linkskurve kommt sie zu spät raus und fährt innen am Tor vorbei.

12.44 Uhr - Francesca Marsaglia, Nr. 8: Die Italienerin zeigte hier eine sehr guten Lauf, hat jedoch mit einem kleine Fehler eine bessere Position versaut. Mit 0,22 fällt sie auf Rang drei zurück.

12.42 Uhr - Nicole Schmidhofer, Nr. 7: Die Österreicherin sorgt für ganz große Überraschung. Sie landet auf Rang vier - bei sechs Läuferinnen im Ziel. Sie wird nichts mit der Medaillenverteilung zu tun haben. Ein Wackler am Anfang kostet sie das Edelmetall.

12. 40 Uhr - Wendy Holdener, Nr. 6: Die technisch begabte Fahrerin konnte hier auch um eine Medaille mitfahren. Doch sie fällt weit zurück. Mit den Mediallen hat sie nichts zu tun.

12.38 Uhr - Lara Gut-Behrami, Nr. 5: Gut-Behrami wird es versuchen ihrer Landsfrau Suter gleichzutun. Doch am Ende sind es 46 Hundertstel, die sie auf den aktuell dritten Rang bringt.

12.36 Uhr - Corinne Suter, Nr. 4: Die Schweizerin muss schon attackieren, um der guten Fahrt von Goggia etwas entgegenzusetzen. Bei der zweiten Zwischenzeit war sie fünf Hundertstel hinter ihr. Im Ziel sind es sage und schreibe drei Hunderstel hinter Goggia. Platz zwei.

Ski-WM in Are: Sofia Goggia mit gutem Lauf - Diese Zeit gilt es zu schlagen

12.34 Uhr - Sofia Goggia, Nr. 3: Die Italienerin mit einem rasanten Ritt und sie nimmt den ersten Platz in gewohnt aggressiver Weise in Angriff. Am Ende landet sie 1:57 vor der Französin. Das ist ein Statement und könnte erst einmal lange auf der Tafel weit oben bleiben.

12.33 Uhr: Worley setzt mit 1:06.48 Minuten die erste Zeit im Ziel

12.32 Uhr - Tessa Worley, Nr. 2: Nun ist die Französin unterwegs und versucht als erste Fahrerin ins Ziel zu kommen.

12.31 Uhr: Das ist nichts mit der ersten Zwischenzeit im Ziel. Flury fährt am Tor vorbei und scheidet aus.

12.30 Uhr - Jasmine Flury, Nr. 1: Flury ist pünktlich gestartet und wird die erste Richtzeit setzen.

12.28 Uhr: Gleich beginnt das Rennen. Den Anfang macht Jasmine Flury aus der Schweiz.

12.25 Uhr: Bei Olympia 2018 war es Esther Ledecka, die überraschend das Rennen gewann. Sie kam mit 0.01 Sekunden vor Anna Veith ins Ziel. Die Bestzeit wurde nicht wieder gebrochen.

12.23 Uhr: Bei der Ski-WM 2017 war Nicole Schmidhofer die schnellste Fahrerin im Super G. Sie gewann vor Tina Weirather und Lara Gut-Behrami.

12.19 Uhr: Mikaela Shiffrin ist ein Favoriten auf den Sieg im Super G. Abseits der Piste erklärte sie erst kürzlich ihr ungewöhnliches Foto in einem Männgermagazin.

12.17 Uhr: In knapp zwölf Minuten geht der Super-G in Are los.

+++ Willkommen zu unserem Live-Ticker zum ersten Rennen der Ski-Weltmeisterschaft in Åre. Ab Dienstagvormittag halten wir Sie hier über das Auftaktrennen auf dem Laufenden - die Damen kämpfen im Super-G um WM-Medaillen.

Ski-WM in Åre - Shiffrin will die erste Medaille, Rebensburg mischt mit

Åre - Für die alpinen Skifahrer steht das große Saisonhighlight an: Im schwedischen Åre startet am Dienstag die Ski-WM. Den Auftakt machen die Damen. Ab 12.30 Uhr läuft das Rennen um die Goldmedaille im Super-G.

Favoritin ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Die 23-Jährige führt nicht nur mit großem Abstand den Gesamtweltcup an - sie hat auch drei der bisherigen vier Super-Gs der Saison gewonnen. Der vierte Sieg ging an die Slowenin Ilka Štuhec.

Ski-WM in Åre: Start mit Damen-Super-G - Rebensburg hofft auf Medaille

Mindestens Außenseiterchancen hat aber auch eine Deutsche. Viktoria Rebensburg liegt in der Disziplinwertung immerhin auf Rang sechs. Und ist dabei bislang sogar eher unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ihre frühere Weggefährtin Maria Höfl-Riesch kritisierte in einem Interview mit t-online.de, Rebensburg schöpfe in den Speed-Disziplinen "ihr Potenzial nicht voll aus" und sei "nicht gierig genug". In anderen Disziplinen gelangen ihr 2018/19 aber schon Podestplätze.

Grundsätzlich, so meint Rebensburg selbst, sei "eine Medaille sicher drin". Als Fünfte 2015 in Beaver Creek und als Vierte 2017 in St. Moritz war sie sehr nah dran. Damit es bei ihrer Rückkehr nach Åre, wo sie 2007 als 17-Jährige "mit leuchtenden Augen" ihre erste WM fuhr, endlich klappt, "muss alles zusammenpassen, von oben bis unten", sagt sie: "Ich weiß, dass ich nicht zu den absoluten Favoriten zähle. Ich nehme die Position der Jägerin ein, und das ist eine coole Ausgangssituation."

Ski-WM in Åre - Lindsey Vonn verabschiedet sich

Vor Rebensburg stehen in der Super-G-Wertung allerdings auch noch Tina Weirather aus Liechtenstein, Nicole Schmidhofer (Österreich), die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und Lara Gut-Behrami (Schweiz). Eine deutsche Goldmedaillengewinnerin im Super-G gab es bei einer WM übrigens schon lange nicht mehr. Zuletzt gelang das Kunststück Katja Seizinger - 1993 in Morioka.

So oder so hat der Super-G traditionell seine eigenen Gesetze. Er ist nach der Abfahrt die zweitschnellste Disziplin. Zugleich dürfen die Sportler aber nur eine einzige Strecken-Besichtigung durchführen, ehe es zum Wettkampf auf die Piste geht.

Eine, die nachweislich mit diesen Schwierigkeiten zurecht kommt, beginnt am Dienstag im Super-G von Åre derweil ihren Abschied von der großen Bühne: Ski-Queen Lindsey Vonn wird nach einigem Hin und Her nach der Ski-WM ihre Karriere beenden. Zu den Top-Favoritinnen zählt sie diesmal nicht - zuletzt war der US-Star beim Super-G in Cortina d‘Ampezzo ausgeschieden. Vonn klagt zudem über anhaltende Schmerzen im Knie.

