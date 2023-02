Super Bowl wird live im TV übertragen – alle Infos zum Mega-Event

Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs

In der Nacht von Sonntag auf Montag (13. Februar) findet der Super Bowl 2023 statt. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Mega-Event:

Die Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs bestreiten den 57. Super Bowl. Das Mega-Event der NFL steigt in diesem Jahr in im State Farm Stadium in Glendale (Arizona).

MANNHEIM24 hat alle Infos zum Super Bowl zusammengefasst und verrät Ihnen, wie Sie Philadelphia Eagle gegen Kansas City Chiefs live im TV und Stream verfolgen können.

Die Eagles vertreten dabei die National Football League (NFC), die Chiefs die American Football League (AFC). (nwo)

