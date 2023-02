Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl gegen Philadelphia Eagles: Football-Krimi in den Schlusssekunden

NFL-Finale in Glendale/Arizona

Die Kansas City Chiefs gewinnen gegen die Philadelphia Eagles in den Schlusssekunden den Super Bowl. Der Ticker zum NFL-Finale zum Nachlesen.

Super Bowl 2023: Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs 35:38

Hurts nicht zu stoppen : Eagles-Quarterback stürmt zum zweiten Mal zum Touchdown

: Eagles-Quarterback stürmt zum zweiten Mal zum Touchdown Mahomes verletzt: Chiefs-Quarterback humpelt vom Feld

SCHLUSS: Die Kansas City Chiefs gewinnen den Super Bowl! Eagles-Quarterback Jalen Hurts versucht es tief in der eigenen Hälfte noch einmal mit einem langen Ball, findet aber keinen Abnehmer.

+ Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl gewonnen. © USA TODAY Network / Imago

4. Viertel, 0.08: Die Chiefs lassen die Uhr herunterlaufen. Bei elf Sekunden schießt Kicker Harrison Butker das Field Goal aus 27 Yards durch die Stangen. Das ist fast der Sieg im Super Bowl für die Chiefs.

Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs 35:38

1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Philadelphia Eagles 7 17 3 8 Kansas City Chiefs 7 7 7 17

4. Viertel, 1.48: Die Chiefs stehen zehn Yards vor der Endzone und profitieren dann bei einem Mahomes-Pass von einem Holding der Eagles, was ein neues First Down bedeutet. Die Chiefs versuchen nun die Zeit runterzuspielen und dann ein Field Goal zu kicken.

4. Viertel, 2.39: Es ist nicht zu fassen! Mahomes läuft selbst und schafft es bis an die 18-Yard-Linie. Da haben die Eagles mal wieder geschlafen.

4. Viertel, 3.32: Pacheco sticht durch und rennt zum First Down, doch ein Eagle-Verteidiger kann ihn noch aufhalten. Die Chiefs sind schon in der gegnerischen Hälfte.

4. Viertel, 4.50: Die Spannung ist zum Greifen! Die Chiefs können das Spiel jetzt mit einem perfekten Drive entscheiden.

4. Viertel, 5.15: Touchdown Eagles! Weites Ding von Hurts bis kurz vor die Endzone. Im Anschluss sneaken Hurts & Co. wieder in die Endzone. Und sie brauchen die Two-Point-Conversion und irgendwie tankt sich Hurts in die Endzone. Ausgleich zum 35:35. Verrückt!

4. Viertel, 9.14: Jetzt stehen die Eagles unter Druck. Allerdings können sie mit nur einem Score – ein Touchdown inklusive Two-Point-Conversion – ausgleichen.

4. Viertel, 9.22: Touchdown Chiefs! Mahomes findet völlig frei den Rookie Skyy Moore. Die Chiefs zerlegen die starke Eagles-Defense nach allen Regeln der Kunst.

4. Viertel, 10.11: Die Chiefs auf dem Vormarsch. Toney läuft den Punt-Return bis zur gegnerischen Fünf-Yard-Linie. Eigentlich war der Weg schon verbaut, doch Toney läuft im großen Bogen um alle Verteidiger.

4. Viertel, 10.33: Die Chiefs blitzen. Hurts bekommt auf der Flucht gerade noch so den Ball weg. Doch die Eagles müssen punten, zwei Yards haben für das First Down gefehlt.

4. Viertel, 12.04: Jetzt sind die Eagles wieder gefordert, die erstmals in Rückstand sind.

4. Viertel, 12.04: Touchdown! Die Chiefs marschieren übers Feld und Mahomes findet völlig frei Kadarius Toney. Die Chiefs gehen erstmals in Führung – 28:27.

3. Viertel, 0.00: Pacheco rennt zum First Down. Damit ist das dritte Quarter zu Ende.

3. Viertel, 1.04: Ein schneller Pass von Mahomes auf JuJu Smith-Schuster zum First Down. Richtig stark!

3. Viertel, 2.32: Hurts bringt den Ball an, doch es fehlen noch sechs Yards zum First Down. Die Eagles entscheiden sich für das Field Goal aus 33 Yards. Kicker Jake Elliott trifft und erhöht auf 27:21. Das ist definitiv ein Teilerfolg für die Chiefs.

3. Viertel, 3.17: Die Eagles scheitern im dritten Versuch bei einem Yard. Doch im vierten Versuch kommt es zum wiederholten Male zum Quarterback-Sneak. Die Eagles sind nicht zu stoppen.

3. Viertel, 5.55: Doch die Chiefs um Trainer Andy Reid wollen die Entscheidung überprüfen lassen. Doch sie bekommen nicht Recht, da Goedert mit dem einen Fuß innerhalb des Feldes war und Kontrolle über den Ball hatte.

3. Viertel, 6.14: Hurts liefert jetzt ab! Bei drittem Versuch und 14 Yards findet er seinen Tight End Goedert. Die Eagles sind nun tief in der gegnerischen Hälfte.

3. Viertel, 8.36: First Down Eagles. Hurts findet unter Druck Goedert.

3. Viertel, 9.21: Irre! Fumble der Eagles! Die Chiefs-Defense trägt das Ei zurück in die Endzone zum Touchdown. Allerdings hat der Eagles-Receiver Sanders wohl noch keine komplette Kontrolle über den Ball. Und so ist es, die Schiedsrichter nehmen den Score zurück. Die Eagles müssen aber auf der Hut sein.

3. Viertel, 9.30: Touchdown für die Chiefs! Im nächsten Spielzug ist es aber passiert. Pacheco läuft unaufhaltsam in die Endzone. Was für ein Drive von Mahomes und den Chiefs zum Start in die zweite Halbzeit!

3. Viertel, 9.48: Mahomes findet McKinnon, doch die Eagles können noch den Touchdown verhindern.

3. Viertel, 10.45: Wahnsinn! Mahomes scheint wieder fit wie ein Turnschuh. Der Quarterback läuft selbst bis zur 4-Yard-Linie.

3. Viertel, 11.45: Mahomes findet Watson mit einem weiten Wurf zur 25-Yard-Linie. Die Chiefs marschieren jetzt.

3. Viertel, 12.40: Mahomes bekommt im letzten Moment den Ball los und findet Travis Kelce, der das Ei knapp über der Grasnarbe zu fassen kriegt.

3. Viertel, 14.57: Weiter geht‘s nach der Halbzeit mit dem Super Bowl. Die Chiefs mit Patrick Mahomes, der sich wieder normal bewegen zu können scheint, sind am Zug.

Update vom 13. Februar, 2.28: Die Halbzeitshow mit Rihanna läuft. Die RnB-Sängerin hat ihren ersten Auftritt seit sieben Jahren und schwebt im knallroten Overall auf einer Plattform über dem Rasen im State Farm Stadium. Was für eine Show.

Die US-Sängerin performt ihre größten Hits wie Umbrella und Diamonds, zur Seite steht ihr eine große Anzahl an Tänzern in weißer Kleidung. Der Auftritt beim Super Bowl hat in jedem Fall gehalten, was er versprochen hat.

+ Rihanna präsentiert sich in der Halbzeitshow beim Super Bowl im knallroten Outfit. © Dave Shopland/Imago

Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs jetzt im Live-Ticker: Philly führt zur Halbzeit

2. Viertel, 0.04: Die Eagles versuchen noch einmal den Ball zu laufen, werden aber gestoppt. Danach wird das letzte Timeout genutzt, um das Field Goal aus 35 Yards zu kicken – 24:14 für die Eagles zur Halbzeit.

2. Viertel, 0.15: Bockstark! Beim dritten Versuch findet Hurts seinen Receiver A. J. Brown, der seinem Bewacher entwischt und bis zur 19-Yard-Linie läuft.

2. Viertel, 0.47: Die Eagles schaffen ein weiteres Mal den First Down mit dem Quarterback-Sneak von Hurts.

2. Viertel, 0.55: DeVonta Smith fängt einen weiten Pass von Jalen Hurts. Doch der Receiver hatte wohl keine Kontrolle, als er über die Seitenlinie läuft. Als er mit dem Ball auf den Boden fällt, bewegt sich das Ei. Die Schiedsrichter überprüfen die Situation und entscheiden, dass es sich nicht um einen regulären Catch handelt.

2. Viertel, 1.22: Die Eagles bekommen kurz vor der Halbzeit noch einmal den Ball und haben noch zwei Timeouts.

Mahomes verletzt: Chiefs-Quarterback humpelt vom Feld

2. Viertel, 1.33: Die Chiefs schaffen kein neues First Down. Damit nicht genug: Mahomes läuft selbst und verdreht sich dann seinen bereits angeschlagen Knöchel, als sich ein Verteidiger ihn am Fuß festhält. Der Quarterback humpelt mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld.

2. Viertel, 1.51: Die Chiefs starten zu früh und kassieren eine Strafe für fünf Yards.

2. Viertel, 2.00: Die Chiefs wollen kurz vor der Halbzeit mit Punkten antworten und im besten Fall mit dem Ausgleich in die Pause gehen. Im zweiten Abschnitt bekommen die Chiefs den Ball.

Hurts nicht zu stoppen: Eagles-Quarterback stürmt zum zweiten Mal zum Touchdown

2. Viertel, 2.20: Touchdown! Hurts läuft aus fünf Yards unbedrängt in die Endzone. Das Risiko der Eagles hat sich ausgezahlt.

2. Viertel, 3.14: Kurz vor der Endzone wollen die Eagles den vierten Versuch bei zwei Yards ausspielen. Doch vor dem Start des Spielzugs bewegen sich die Chiefs – Strafe und neuer First Down für die Eagles.

2. Viertel, 5.10: Die Eagles stehen kurz hinter der Mittellinie und versuchen beim vierten Versuch und fünf Yards ihr Glück – und werden für den Mut belohnt. Jalen Hurts läuft bis zur 16-Yard-Linie.

2. Viertel, 8.45: Jalen Hurts wirft weit in die gegnerische Doppeldeckung. Glück für die Eagles, dass den Chiefs hier keine Interception gelingt.

2. Viertel, 9.32: Die Eagles sind wieder im Angriff und diesmal läuft Jalen Hurts zum First Down. Sein Selbstvertrauen scheint trotz des Patzers ungebrochen.

2. Viertel, 9.39: Touchdown – für die Kansas City Chiefs. Jalen Hurts fumblet den Ball und verliert das Ei an Nick Bolton, der bis in die Endzone der Eagles zurückläuft – 14:14. Was für eine irre Wendung in diesem Super Bowl.

2. Viertel, 11.50: Ganz stark von Hurts! Der Quarterback ist auf der Flucht vor der Chiefs-Defense, verschafft sich durch seine Laufstärke aber Platz und bringt im dritten Versuch den Wurf zum neuen First Down an.

2. Viertel, 13.31: Die Chiefs müssen nach drei Versuchen schon wieder vom Feld. Da haben die Schiedsrichter aber eine Pass Interference übersehen, JuJu Smith-Schuster wurde eindeutig vom Verteidiger gehalten.

2. Viertel, 14.52: Was für ein Auftakt ins zweite Viertel. Hurts findet A. J. Brown in der Endzone – Touchdown. Was für eine Rakete von Hurts! Der Laufweg von Brown war obendrein Extraklasse. 14:7 für die Eagles.

1. Viertel: Hurts findet mit dem letzten Spielzug des ersten Viertels einen Abnehmer. Gleich geht es mit dem zweiten Viertel weiter. Die Eagles die Mittellinie überquert und peilen die Führung an.

1. Viertel, 1.10: Ärgerlich aus Chiefs-Sicht! Die Defense läuft ins Offside, ist also zu früh gestartet. Neues First Down für die Eagles.

1. Viertel, 1.30: Die Eagles übernehmen an der eigenen 32-Yard-Linie. Jalen Hurts versucht es zunächst auf eigene Faust und schafft fünf Yards. Danach versucht es der Quarterback erneut, läuft sich aber fest.

1. Viertel, 2.28: Mahomes versucht im Fallen den Football an einen Receiver zu bringen, scheitert aber mit dem riskanten Versuch. Die Chiefs kicken in Person von Harrison Butker aus 42 Yards das Field Goal, doch der Punter scheitert am Pfosten. Ist das bitter!

1. Viertel, 3.42: Mahomes auf Kelce! Die Chiefs stehen schon wieder an der 30-Yard-Linie.

1. Viertel, 5.00: Three and Out! Die Eagles schaffen auch aufgrund einer Strafe für zehn Yards keinen neuen Versuch und müssen das Angriffsrecht an Patrick Mahomes abgeben.

1. Viertel, 6.52: Die Eagles sind wieder an der Reihe. Geht das Offensiv-Spektakel in die nächste Runde?

Offensiv-Feuerwerk im Super Bowl: Mahomes findet Kelce zum Ausgleich

1. Viertel, 6.57: Touchdown für Kansas City Chiefs. Mahomes findet Travis Kelce, der seinem Bewacher entwischt ist. Das Traumduo Mahomes/Kelce hat mal wieder geliefert. 7:7.

1. Viertel, 8.12: Wahnsinn! Running Back Isiah Pacheco, die Nummer zehn läuft den Eagles davon und erreicht die 20-Yard-Linie. Was für eine Energieleistung.

1. Viertel, 9.25 Uhr: Mahomes findet Tight End Travis Kelce für ordentlichen Raumgewinn. Die Chiefs stehen schon fast an der Mittellinie.

1. Viertel, 10.08: Jetzt übernimmt MVP Patrick Mahomes für die Kansas City Chiefs.

Touchdown durch Quarterback Jalen Hurts: Eagles gehen früh in Führung

1. Viertel, 10.09: Das ist den Eagles aber herzlich egal. Jalen Hurts macht den Touchdown mit einem Quarterback-Sneak klar. 7:0 für Philly.

1. Viertel, 10.18: Touchdown für Philadelphia Eagles. Gainwell läuft in die Endzone, doch er war wenige Zentimeter vor der Linie schon mit dem Ellenbogen am Boden. Der Spiezug wird wiederholt.

1. Viertel, 11.00: Nach einem Pass für ein neues First Down, tankt sich Boston Scott bis kurz vor die Endzone. Das riecht nach Touchdown.

1. Viertel, 12.20: Hurts findet seinen Tight End Dallas Goedert.

1. Viertel, 12.50: Hurts läuft selbst und schafft ein neues First Down.

1. Viertel, 13.30: Die Eagles entscheiden sich zunächst für einen Lauf und dann für einen Wurf, das bringt nur fünf Yards. Doch im dritten Versuch findet Hurts eine Anspielstation zum First Down.

Kickoff: Mit 14-minütiger Verspätung beginnt der 57. Super Bowl. Der Punter der Chiefs Harrison Butker kickt den Football in die Endzone der Eagles. Bedeutet die Offense um Jalen Hurts startet an der eigenen 25-Yard-Linie.

Update vom 13. Februar, 0.37 Uhr: Die Kansas City Chiefs gewinnen den Münzwurf und entscheiden sich dafür, zunächst ihre Defense aufs Feld zu schicken. In wenigen Augenblicken beginnt der Super Bowl 2023.

Super Bowl jetzt live: Trainer weint bei Nationalhymne

Update vom 13. Februar, 0.28 Uhr: Im Anschluss schmettert Chris Stapleton die Nationalhymne der Vereinigten Staaten. Die Zuschauer sind begeistert. Der Headcoach der Philadelphia Eagles Nick Sirianni kann seine Tränen nicht zurückhalten.

Update vom 13. Februar, 0.26 Uhr: Kenneth Edmonds, bekannt als Babyface, singt America the Beautiful. Der nächste emotionale Moment beim Super Bowl.

Super Bowl jetzt im Live-Ticker: Eagles und Chiefs laufen ins Stadion ein

Update vom 13. Februar, 0.20 Uhr: Kurze Zeit später sind die Philadelphia Eagles an der Reihe, die heute offiziell als Heimteam antreten. Angeführt von Quarterback Jalen Hurts „fliegen“ die Eagles ins Innere der Arena.

Update vom 13. Februar, 0.16 Uhr: Es ist soweit, die Teams werden angekündigt. Als erstes stürmen die Kansas City Chiefs auf den Rasen im State Farm Stadium in Glendale/Arizona.

Update vom 13. Februar, 0.11 Uhr: Die Zeremonien beginnen. Cowboys-Quarterback Dak Prescott wurde mit dem Walter Payton Man of the Year Award für soziales Engagement ausgezeichnet. Daraufhin singt die Schauspielerin Sheryl Lee Ralph die US-Nationalhymne der schwarzen Bevölkerung „Lift Every Voice“. Der erste Gänsehaut-Moment an diesem Abend.

Super Bowl zwischen Eagles und Chiefs: Beste Defensive gegen beste Offensive

Update vom 12. Februar, 23.58 Uhr: Die Spannung steigt. In gut einer halben Stunde startet der Super Bowl. Wir erwarten ein enges Duell zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs. Die beste Abwehr (Eagles) bekommt es mit der besten Offensive (Chiefs) zu tun.

Super Bowl: Holt Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes seinen zweiten Ring?

Update vom 12. Februar, 23.47 Uhr: NFL-MVP und Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes steht heute in seinem dritten Super Bowl. 2020 führte er sein Team zum Gewinn der Vince Lombardi Trophy, ein Jahr später ging das Finale verloren. Trotz seines vor zwei Wochen verstauchten Knöchels gehen die Chiefs gegen die Eagles als leichter Favorit ins Endspiel. Das letzte Duell gegen Philadelphia konnte Kansas City im Oktober 2021 auswärts mit 42:30 gewinnen. Auch die beiden vorherigen Aufeinandertreffen gingen an die Chiefs. Allerdings sind die Eagles aufgrund ihrer gefürchteten Lauf-Offense um Quarterback Jalen Hurts und ihrer starken Defense keinesfalls Außenseiter.

Super Bowl 2023 im Live-Ticker: Angst vor Rocky-Fluch

Update vom 12. Februar, 23.32 Uhr: Liegt womöglich ein Fluch auf diesem Super Bowl, der den Kansas City Chiefs zum Verhängnis werden könnte? Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, seit dem Rücktritt von Tom Brady endgültig das Aushängeschild der NFL, wurde unter der Woche im Alter von nur 27 Jahren zum zweiten Mal zum MVP gewählt. Der Haken: Seit 23 Jahren hat kein MVP mehr in derselben Saison auch den Super Bowl gewinnen können. Und das ist noch längst nicht alles.

Kansas City muss zudem aufpassen, nicht von einem anderen Fluch eingeholt zu werden. Gegnerische Fans haben in den vergangenen Jahren regelmäßig der in Philadelphia für den Filmboxhelden Rocky Balboa aufgestellten Statue zur Provokation „ihr“ Trikot angezogen oder einen Schal umgelegt. Es ging viermal schief. Etwa im Super Bowl 2018, da erwischte es die New England Patriots. „Chiefs, berührt nicht das verdammte Rocky-Denkmal“, appellierte deshalb zuletzt Travis Kelce.

Erstes Brüder-Duell im Super Bowl: Travis trifft auf Jason Kelce

Update vom 12. Februar, 23.20 Uhr: Travis (Chiefs, Tight End) und Jason Kelce (Eagles, Center) stehen sich heute im Super Bowl gegenüber. Nie zuvor sind zwei Brüder beim Höhepunkt der Saison aufeinandergetroffen, beide kämpfen um ihren zweiten Meisterring. Kein Wunder, dass der Familienzwist medial zwei Wochen lang ein Riesenthema war. „Ich mag es nicht, dass sie es den Kelce Bowl nennen“, sagte zuletzt Jason (35), „es ist nicht der Kelce Bowl. Aber wir sagen natürlich weiter Kelce Bowl.“

Der zwei Jahre ältere der Brüder scherzte: „Wer diesen Super Bowl gewinnt, hat die ultimativen Angeber-Rechte.“ Mama Donna Kelce, die heute unter den Zuschauern im Stadion ist, hat am Ende auf jeden Fall Grund zu Jubeln, einen ihrer Söhne wird sie dann aber wohl trösten müssen.

Super Bowl heute im Live-Ticker: Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs im NFL-Finale

Vorbericht: Glendale – Es ist angerichtet: In der Nacht von Sonntag auf Montag, um 0.30 Uhr, findet der Super Bowl 2023 statt. Die Philadelphia Eagles um Quarterback-Entdeckung Jalen Hurts und die Kansas City Chiefs um MVP Patrick Mahomes kämpfen im NFL-Finale um die begehrte Vince Lombardi Trophy. Schon im Vorfeld des größten Sportevents des Jahres purzeln die Rekorde.

Super Bowl 2023 Datum: 13. Februar, 0.30 Uhr Ort: State Farm Stadium, Glendale, Arizona Teilnehmer: Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs Titelverteidiger: LA Rams

Im Super Bowl treffen sich die beiden besten NFL-Teams: Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs

Im Super Bowl LVII, der 57. Ausgabe im American Football, treffen mit den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs die zwei besten Teams der abgelaufenen Saison im direkten Duell aufeinander. Dabei könnten die Bilanzen nicht ausgeglichener sein: Beide Klubs stehen in dieser Saison bei einer 16:3-Bilanz, haben bislang genau 546 Punkte gemacht.

Im Super Bowl im State Farm Stadium in Glendale, der kleinen Nachbarstadt der Millionen-Metropole in Phoenix im Bundesstaat Arizona, stehen sich erstmals zwei schwarze Starting Quarterbacks gegenüber. Patrick Mahomes (27), kurz vor dem mit Spannung erwarteten Endspiel der National Football League (NFL) als wertvollster Spieler der Saison (MVP) ausgezeichnet, trifft mit den Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles um Jalen Hurts (24). Das Duell soll Signalwirkung haben. „Es wird ein besonderes Spiel für viele Kinder sein, für die wir Vorbilder sind“, sagte Mahomes vor dem größten Einzelsport-Ereignis der Welt.

Super Bowl im Live-Ticker: Mahomes gegen Hurts – erstmals zwei schwarze Quarterbacks

In den USA werden über 100 Millionen, in Deutschland rund zwei Millionen Zuschauer an den TV-Geräten erwartet. Tickets für das Spiel kosteten im Online-Resale teils mehr als 25.000 Dollar, bei den Kosten für einen 30-Sekunden-Werbespot wurden diesmal sieben Millionen Dollar aufgerufen – der nächste Rekord.

Nach Angaben des National Chicken Council (NCC) sollen diesmal rund um das Spiel 1,45 Milliarden Chicken Wings vertilgt werden. Hinzu kommen 14.500 Tonnen Chips, mit denen man 39 Boeing 747 füllen könnte, und 1230 Millionen Liter Bier. Das reicht für 493 randvolle Olympia-Schwimmbecken.

Super Bowl 2023 lässt Rekorde purzeln: 130.000 Tonnen Avocado von Mexiko nach USA geliefert

Zum Super Bowl gehört für viele Football-Fans auch eine große Schüssel mit Guacamole dazu: Mexiko liefert in diesem Jahr für das American-Football-Finale rund 130.000 Tonnen Avocado in die Vereinigten Staaten, wie der Verband der Avocado-Produkteure (Apeam) am Sonntag mitteilte. Das ist ein Rekord nach Exporten von etwa 100.000 Tonnen zum Super Bowl im vergangenen Jahr.

Mexiko ist der größte Avocadoproduzent der Welt. Pro Jahr werden in dem Land rund 2,4 Millionen Tonnen Avocado geerntet. In den USA werden die meisten Avocados am Super-Bowl-Wochenende verzehrt. Grund für die hohe Nachfrage ist die traditionell zum Finale zubereitete Avocado-Creme Guacamole.

Super Bowl im Live-Ticker: Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs

Für viele Zuschauer ist das Highlight des Super Bowls aber die Halbzeitshow. In diesem Jahr gibt sich die RnB-Sängerin Rihanna die Ehre – mit vier Jahren Verspätung. Rihanna gibt sieben Jahre nach ihrem letzten Album erstmals wieder ein öffentliches Konzert. Verfolgen Sie den Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag, ab 0.30 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck)

Rubriklistenbild: © USA TODAY Network / Imago