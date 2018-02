Ticker: Eagles gewinnen dank Brady-Patzers - Drama am Rande des Super Bowls

New England Patriots vs. Philadelphia

+ © AFP Die Philadelphia Eagles haben den Super Bowl gewonnen. © AFP

In der Nacht zum Montag fand in Minneapolis der Super Bowl 2018 statt. Wie sich die Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots zum NFL-Champion krönten, können Sie im Ticker nachlesen.

New England Patriots - Philadelphia Eagles 33:41 (3:9;9:13;14:7;7:12)

5.23 Uhr: Und damit verabschieden wir uns aus diesem Live-Ticker. Wahrend wir noch überlegen, wie wir die Zeit bis zum Herbst - also dem Beginn der neuen Football-Saison - überbrücken sollen, können Sie sich unten noch einmal die letzten Sekunden des Spiels und den Jubel der Philadelphia Eagles ansehen. In diesem Sinne: Gute Nacht - oder guten Morgen!

4.53 Uhr: Und was sagt Eagles-Quarterback Nick Foles nach dem Triumph? "Ich war ganz ruhig. Wir haben eine super Mannschaft. Wir haben schon als kleine Jungs davon geträumt und jetzt haben wir es geschafft."

4.51 Uhr: Sie wollen noch einmal die besten Bilder des Spiels sehen? Kein Problem - die haben wir Ihnen unten in der Fotostrecke zusammengestellt.

4.26 Uhr: Running Back Jay Ajayi zeigte sich nach dem Sieg seines Teams sprachlos: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir sind die besten der Welt. Die besten der Welt.“

4.22 Uhr: Es ist der erste Super-Bowl-Titel der Philadelphia Eagles.

Super Bowl 2018: Philadelphia Eagles holen Vince-Lombardi-Trophy

4.18 Uhr: DAS WAR‘S! Die Philadelphia Eagles haben den Super Bowl 2018 gewonnen. Den Patriots war es nicht mehr gelungen, Punkte zu machen - auch wenn eine Hail Mary beinahe noch von Gronkowski gefangen worden wäre. Wahnsinn!

4.10 Uhr: So - das könnte eine Vorentscheidung gewesen sein. Denn die Eagles haben ein weiteres Field Goal geschossen und sind nun mit acht Punkten in Führung. Heißt: Die Pats bräuchten einen Touchdown und eine Two-Point-Conversion, um es in die Verlängerung zu schaffen.

4.02 Uhr: FUMBLE!! Was für ein irres Spiel! Brady gerät so unter Druck, dass er sich noch vor dem Wurf den Ball aus der Hand schlagen lässt und das Leder von einem Eagles-Spieler gefangen wird. Damit ist das Spielrecht sofort gewechselt, Philadelphia ist nun wieder am Ball. Sowas nennt man übrigens Turnover.

3.59 Uhr: ... und die Two-Point-Conversion misslingt. Jetzt können die Eagles nur hoffen, dass die Pats keinen Touchdown mehr schaffen. Was für ein spannendes Finale!

3.56 Uhr: TOUCHDOWN EAGLES! Ertz empfängt Foles‘ Pass und hebt ihn im Laufen über die Linie. Jetzt müssen sie eine Two-Point-Conversion wagen, um sieben Punkte vor den Pats zu sein.

3.53 Uhr: Zeit schinden wäre nun ganz wichtig für die Eagles - denn auf der Uhr stehen noch 2 Minuten 37 Sekunden. Klar, dass sie Brady so wenig Zeit wie möglich übrig lassen wollen. Aber das kriegen sie nicht wirklich hin.

3.50 Uhr: Ganz wichtiger Pass! Foles macht mit einem langen Wurf auf Nelson Agholor viel Boden gut und bringt die Eagles dadurch in Field-Goal-Weite. Doch sie werden natürlich erst mal alles daran setzen, einen Touchdown zu machen.

3.38 Uhr: Wie großartig - im US-Fernsehen ist ein überragender Werbespot mit Eli Manning und Odell Beckham Jr. gelaufen. Unbedingt ansehen!!

3.35 Uhr: Und da ist sie, die erste Führung der Pats in diesem Super Bowl. Tom Brady hat das Auge für Gronk, der links in der Endzone steht und den Pass sicher fängt. Inklusive Extra Point führen sie nun mit 33:32.

3.31 Uhr: Spannender Fact: Das hier ist - zumindest zu diesem Zeitpunkt - der offensivste Super Bowl aller Zeiten. Zusammen haben die Mannschaften schon beinahe 1000 Yards Raumgewinn erlangt. Respekt!

3.25 Uhr: Die Eagles schaufeln sich drei weitere Punkte aufs Konto dank eines Field Goals. Der Fehlstart der Defense war dank des erfolgreichen Field Goals übrigens hinfällig.

3.18 Uhr: Es scheint übrigens so, als würden die Zuschauer der deutschen Übertragung demnächst auf die Barrikaden gehen - und zwar wegen der Parship-Werbung.

3.11 Uhr: Touchdown Patriots! Die Antwort von Tom Brady kommt prompt - und zwar in Form eines Passes auf Chris Hogan, der sich samt Eagles-Defense-Spieler in die Endzone schleppt. Extra Point sitzt - es steht 26:29 aus Sicht der Pats.

3.02 Uhr: Nun steht fest: Der Touchdown zählt! Es ist übrigens immer so, dass ein Touchdown noch mal genau unter die Lupe genommen und im Falle eines Falles sogar zurückgenommen wird.

3.01 Uhr: Touchdown Eagles! Was für ein überragender Pass von Foles auf Clement, der den Ball in der Endzone fängt. Aber hatte er wirklich beide Beine in der Endzone und das Leder dabei sicher in der Hand? Das wird nun untersucht.

2.57 Uhr: Mittlerweile ist das Spiel einigermaßen ausgeglichen. Niemand dominiert mehr und die Anspannung steigt - das merkt man auch im Publikum. Das ist nämlich deutlich leiser geworden.

2.46 Uhr: Touchdown Patriots! Das war ein Vorzeige-Start des amtierenden Super-Bowl-Siegers in die zweite Hälfte. Brady und Gronkowski haben das beinahe im Alleingang gemacht. Und dieses Mal sitzt auch der Extra Point. 19:22!

2.41 Uhr: Und weiter geht‘s!

Halftime Show des Super Bowls 2018 mit Special Guest

2.30 Uhr: Und wir sind heilfroh, dass sich diese Halftime Show noch gesteigert hat. Bunt ist sie allemal und mittlerweile hört man auch ein wenig mehr von Justin Timberlake.

2.28 Uhr: Und jetzt ist raus, wer der Special Guest ist: Prince! Ja, der Mega-Star ist leider schon verstorben - aber ihm wird mit der Einspielung auf einer Riesen-Leinwand gedacht. Nichts also mit *NSYNC und Janet Jackson. Aber gegen Prince stinken halt fast alle ab.

2.21 Uhr: Aaaah, jetzt ist er ins Stadion gelaufen. Neckisches Halstuch, das er da trägt. Und hat er eigentlich schon gesungen, oder spricht er nur ins Mikro? Immerhin: seine Tanzeinlagen sind stark.

2.18 Uhr: Justin Timberlake eröffnet die Halftime Show. Aber wo zur Hölle befindet er sich? In den Katakomben? Und wer denkt an die armen Zuschauer im Stadion?

2.10 Uhr: So, das zweite Viertel ist vorbei. Die Eagles haben die Pats ziemlich überrumpelt - überraschend aber auch, wie viele Punkte von beiden Mannschaften liegen gelassen wurden in Form von Extra Points und Field Goals. Aber dass New England mit 12:22 zurück liegt, sagt noch gar nichts. Erinnern Sie sich noch an den Super Bowl 2017? Da holten die Pats ja auch noch ordentlich auf. Jetzt aber erst mal: HALFTIME SHOW!

Super Bowl 2018: Foles fängt Touchdown

2.04 Uhr: TOUCHDOWN für die Eagles! Unglaublich, was hier abgeht. Die Eagles wagen ein Trickspiel das dazu führt, dass sich Quarterback Nick Foles völlig unbeobachtet in die Endzone schleicht und dort den Pass seines Mitspielers fängt. Tja, Brady, so macht man das.

2.04 Uhr: Unglaublich! Die Eagles stehen knapp vor der Endzone - und spielen den vierten Versuch aus. Ob das gut geht?

1.59 Uhr: Hammer-Lauf von den Eagles! Corey Clement legt gut 45 Yards zurück, schafft es aber ganz knapp nicht in die Endzone. Es bleiben noch anderthalb Minuten, um weitere Punkte zu holen - aber auch, um so viel Zeit wie möglich runterzuspielen, damit Tom Brady keine Zeit für weitere Punkte in dieser ersten Hälfte bleibt.

1.53 Uhr: Was ist hier nur los? Gostkowski verschießt auch den Extra Point. Dieses Mal war aber nicht der Holder schuld.

1.51 Uhr: Touchdoooooooown Patriots! White schlängelt sich durch die Eagles-Defense, er entzieht sich drei Tackles und läuft souverän in die Endzone. New England verkürzt auf 12:15!

1.43 Uhr: INTERCEPTION! Die Patriots fischen kurz vor der Endzone einen Pass von Eagles-Quarterback Foles aus der Luft. Wie ärgerlich für die Eagles, die kurz vor einem weiteren Touchdown standen. Und wie ärgerlich für Foles, der bekannt dafür ist, dass er nur sehr selten eine Interception wirft.

1.39 Uhr: Spielt Gronk eigentlich mit? Von dem Tight End haben wir bisher wenig gesehen.

1.38 Uhr: Den Pats bleibt ein Touchdown unterdessen verwehrt. Wieder reicht es nur für drei Punkte für Brady und Co.

1.31 Uhr: TOUCHDOWN! Die Eagles machen ernst! Während die Patriots Punkte liegen lassen, machen die Eagles den nächsten Touchdown. Anschließend versuchen sie eine Two-Point-Conversion - aber die geht schief. So holen die Eagles nur die sechs Punkte für den Touchdown. 15:3 steht es nun.

Super Bowl 2018: Pats-Wide-Receiver Brandin Cooks verletzt raus

1.26 Uhr: Schlechte Nachrichten für New England: Nach einem harten Hit ist Brandin Cooks wegen einer Gehirnerschütterung raus aus dem Spiel und wird auch nicht mehr zurückkehren. Dabei handelte es sich übrigens nicht um den Hit, als Cooks unsanft im Sprung von einem Eagles-Spieler aufgehalten wurde:

1.24 Uhr: Missglücktes Trickspiel bei den Patriots: Wide Receiver Danny Amendola übernimmt das Passen - und Brady rennt sich über rechts frei. Doch der Pass auf den Star-Quarterback geht mächtig schief. Brady fängt ihn nicht mal ansatzweise.

1.12 Uhr: Oooooh, das hat Ryan Allen vermasselt. Der Spieler aus dem Special Team kann beim Field-Goal-Versuch der Patriots den Ball nicht kontrollieren - und Kicker Stephen Gostkowski semmelt das Leder im Anschluss gegen den linken Pfosten.

1.06 Uhr: Boah, wie frei stand der denn? Amendola fängt einen langen Pass von Brady - und plötzlich sind die Pats schon wieder in der Red Zone.

1.01 Uhr: Oh no! Jake Elliott verkickt den Extra Point. Unfassbar ärgerlich!

0.57 Uhr: TOUCHDOWN! Ein Zuckerpass von Foles landet bei Alshon Jeffery, der in der Endzone den Pass abfängt und sicher zu Boden geht. 3:9.

0.49 Uhr: Das ging zügig: Die Pats haben sich innerhalb weniger Minuten bis auf 14 Yards an die Endzone herangearbeitet. Doch auch sie lassen Punkte liegen - das Field Goal allerdings sitzt.

0.44 Uhr: Während bei uns fade „Braun“- und „Parship“-Werbung läuft, sind die Amis ja bekannt für ihre kreative (und sündhaft teure) Super-Bowl-Werbung. Unser Lieblings-Spot ist übrigens der hier:

0.42 Uhr: Die ersten Punkte sind gefallen - die Eagles schafften zwar keinen Touchdown, aber ein Field Goal. Drei Punkte für Philadelphia.

0.40 Uhr: Falls Sie sich übrigens fragen, was genau da auf dem Spielfeld passiert: Auf tz.de* finden Sie die wichtigsten Football-Regeln.

0.37 Uhr: Mittlerweile sind die Eagles kurz vor der Endzone - nur noch wenige Yards trennen Foles und Co. von den ersten Punkten. Man muss schon sagen: Die cleveren Spielzüge der Eagles überraschen die Pats.

0.31 Uhr: Los geht‘s. Nick Foles schafft die ersten zehn Yards - allerdings erst im dritten Versuch. Nichtsdestotrotz: Ein guter Start.

0.25 Uhr: Nun wird‘s das erste Mal spannend. Der Coin Toss findet statt. Die Eagles werden zuerst den Ball haben.

0.21 Uhr: USA! USA! Grandios, wie viel Patriotismus in drei Minuten gepackt werden können. Pinks Auftritt war solide - besonders dann wenn man bedenkt, dass sie eigentlich von einer Grippe geplagt wird.

0.19 Uhr: Lässig - Pink nimmt erst mal ihren Kaugummi aus dem Mund.

0.17 Uhr: Hat Pink ihre Stimme wieder? Die Künstlerin wird jetzt die Nationalhymne singen.

0.11 Uhr: So, jetzt wird‘s langsam ernst. Die Mannschaften laufen auf den Platz.

Drama am Rande des Super Bowls: Football-Profi stirbt bei Autounfall

+++ Drama am Rande des Super Bowls! Football-Profi Edwin Jackson von den Indianapolis Colts ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der 27 Jahre alte Linebacker stand mit einem weiteren Mann am Highway neben einem Pannenfahrzeug, als die beiden Männer von einem anderen Wagen erfasst wurden.

Der Unfallverursacher versuchte zu flüchten, doch er wurde gefasst und festgenommen.

In einem Statement schrieben die Colts: "Es hat uns das Herz gebrochen, die Nachricht des Todes von Edwin Jackson zu hören. Alle, die seinen Weg kreuzten, respektierten ihn sehr. Er wird in unserer Umkleidekabine und im gesamten Klub schmerzlich vermisst werden."

+++ Puh, also angenehm ist anders! Im US-Bundesstaat Minnesota ist es so bitterkalt, dass die Polizei eine Warnung an alles Fans raus gegeben hat. Satte -18 Grad soll es laut Wetterportalen momentan im Austragungsort des Super Bowls haben. Die gefühlte Temperatur liegt sogar noch mal deutlich darunter. Deshalb hat die US-Polizei angeordnet, dass sich die Zuschauer warm anziehen sollen. Richtig: Sie hat es angeordnet! Laut startribune.com riet die Sicherheitschefin der NFL, Cathy Lanier, dass sich die Fans den Temperaturen angemessen kleiden sollen. So solle jedes Stückchen Haut abgedeckt sein, mehrere Schichten Kleidung seien gut und natürlich bequeme, warme Schuhe. Bis zur Sicherheitskontrolle war es für die Fans nämlich ein weiter Weg und es wird mit langen Wartezeiten im Freien gerechnet. „Sobald sie aber im Inneren (des Stadions, Anm. der Red.) angekommen sind, wird es angenehme Temperaturen um die 21 Grad haben.“ Das US Bank Stadium ist überdacht - zum Glück für die Fans.

+++ Der Super Bowl findet heute Nacht ja in Minneapolis statt. Doch offiziell haben die Patriots Heimrecht. Daher durften sie auch auswählen, in welchen Trikots sie spielen wollen. Eigentlich war die Entscheidung klar: Die Pats spielen heute in ihren weißen Auswärtstrikots. Warum? Nun, das ist recht einfach zu erklären: In ihnen gewannen sie nicht nur ihre letzten beiden Super Bowls, sondern - und das ist wahrscheinlich noch viel wichtiger - auch das Finale gegen die Philadelphia Eagles. Die Eagles hingegen werden ihre grünen Heimtrikots tragen. Ein schlechtes Omen? In ihnen traten sie schon zwei Mal in einem Super Bowl an - und zwei Mal kassierten sie eine bittere Pleite.

+++ Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich die New England Patriots und die Philadelphia Eagles im Super Bowl gegenüberstehen. Das gab es schon mal - und zwar 2005. Damals schon Quarterback der Pats: Tom Brady. Und damals machte sich die Mannschaft unsterblich. Sie siegten - auch dank einer starken Leistung der Defense - mit 24:21 und feierten den dritten Super-Bowl-Sieg innerhalb von vier Jahren. Wow! Heute Nacht, also 13 Jahre später, kommt es zur Neuauflage des NFL-Finales.

Halftime Show beim Super Bowl: Erinnern Sie sich noch an diesen Skandal?

+++ Falls Sie sich fragen, wer heute in der legendären Halftime Show auftreten wird: Es ist Justin Timberlake. Moment mal - Justin Timberlake? Genau, da war doch mal was - und zwar #Nippelgate. Beim Super Bowl 2004 entblößte er aus Versehen eine Brust von Janet Jackson und sorgte damit für einen Mega-Eklat. Sie können sich nicht mehr daran erinnern? Hier die entscheidende Szene:

+++ Falls Sie sich fragen, wie viel eigentlich so ein Ticket für den Super Bowl kostet: Zuletzt blechten die Fans auf dem Schwarzmarkt 5700 US-Dollar - das sind in etwa 4600 Euro.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2018. Gewinnt Tom Brady heute seinen sechsten Titel - oder macht ihm Nick Foles einen Strich durch die Rechnung? Heute Nacht heißt es im US Bank Stadium in Minneapolis: New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles - und in unserem Live-Ticker verpassen Sie keine entscheidende Szene.

Super Bowl 2018: Der Vorbericht

Man muss schon zugeben: Als Football-Fan hat man in diesem Jahr hohe Ansprüche an den Super Bowl - denn es wird nur schwer zu toppen sein, was im letzten Jahr geboten war. Eine fulminante Aufholjagd der schon tot gesagten New England Patriots stellte das NFL-Finale 2017 gegen die Atlanta Falcons völlig auf den Kopf. Am Ende siegten die Patriots in der Overtime (übrigens die erste Verlängerung in der Geschichte des Super Bowls) mit 34:28. Und das, obwohl sie kurz nach der Halbzeit noch mit 3:28 zurückgelegen waren.

Ob sich in der Nacht zu Montag (Kickoff ist nach mitteleuropäischer Zeit am 5. Februar um 0.30 Uhr) auch wieder ein solches Spektakel abspielen wird? Abwarten. Aber allein die Tatsache, dass erneut Tom Brady (40) mit seinen New England Patriots im Super Bowl steht, lässt hoffen, dass es eher ein spannendes Spiel wird als ein Rohrkrepierer. Denn der Star-Quarterback wird alles dafür tun, weiter Geschichte zu schreiben und seinen sechsten Triumph in seinem achten Super Bowl mit den Patriots zu feiern.

Doch eine Mannschaft will das verhindern: Die Philadelphia Eagles um Quarterback Nick Foles (29). Dass der 29-Jährige im Super Bowl steht, hat er zum einen der Verletzung von Carson Wentz zu verdanken. Der riss sich nämlich im Dezember das Kreuzband, für ihn sprang dann der umstrittene Foles ein. Zum anderen übertraf Foles sämtliche Erwartungen. Obwohl er schwach begann, baute er schnell Selbstbewusstsein auf und führte so die Eagles in den Super Bowl. Doch Foles‘ Leistung ist tagesformabhängig - zu sehr schwankt er in seinen Leistungen. Ist er allerdings in Höchstform, werden die Fans in der Nacht zum Sonntag ein aufregendes Finale sehen. Und eines - das brachten NFL-Experten auf den Punkt - ist klar: „Wenn Foles das Ding am Sonntag gewinnt, wäre das eine der größten Geschichten überhaupt.“

Wird Nick Foles Tom Bradys sechsten Streich verhindern oder macht sich Brady noch unsterblicher als er sowieso schon ist? Und wird Justin Timberlake in der Halftime Show wieder für einen Eklat sorgen? All das erfahren Sie in unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2018.

Super Bowl 2018: Regeln, TV-Guide und Werbung

Wissen Sie eigentlich, wie American Football funktioniert? Auf tz.de* haben wir die wichtigsten Football-Regeln für Sie zusammengefasst. Außerdem erfahren Sie dort, wo Sie den Super Bowl 2018 live im TV angucken können - und wo Sie ihn sogar mit englischem Kommentar sehen. Und ein Thema ist natürlich auch wichtig: Welcher US-Konzern hat sich die beste Werbung für den Super Bowl 2018 einfallen lassen?

