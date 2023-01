Stromausfall in Ruhpolding: Jetzt steht die Ursache fest

Biathlon-Weltcup

Mehrere technische Probleme sorgten für den Stromausfall beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Der Veranstalter veröffentlichte am Donnerstag die Details.

Ruhpolding - Die mehrfach wiederkehrenden Stromausfälle sorgten für Unruhe beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Am Mittwoch fiel der Strom in der Chiemgau Arena immer wieder aus. Nun stehen die Ursachen fest.

Neben einer technischen Störung im Stromnetz auch der Ausfall eines Notfall-Systems gewesen. Zwar sei die Reserve-Einheit vor dem Wettkampf am Mittwoch ausreichend getestet worden, trotzdem funktionierte die sogenannte Battery Box nicht. Die Ursache dafür wurde noch nicht ermittelt.

Störungen sollen nach dem Weltcup untersucht werden

Wie es zu den Störungen kommen konnte, soll erst nach dem Ende des Weltcups abschließend untersucht werden, hieß es vom Biathlon-Weltverband IBU am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Das Einzelrennen der Herren fing geregelt an, die ersten Läufer waren schon kurz vor dem Ziel. Um 14:50 Uhr verabschiedete sich plötzlich der Strom aus der Chiemgau Arena. Aus einem ersten Kurzschluss wurde ein ständiges Hin und Her. Bis zum Ende des Wettkampfes konnte keine stabile Stromversorgung hergestellt werden. Auch das WLAN fiel aus.

Die TV-Übertragung musste mehrfach unterbrochen werden. Die ARD wechselte auf ein Alternativprogramm. Mit Notstromversorgung wurde das Weltbild aufrechterhalten, im Pressezentrum ging die Notbeleuchtung an.

Kurzzeitig war gar unklar, ob der Wettkampf in die Wertung eingehen kann. Die Wertung des Männer-Wettbewerbs war nur durch eine separate Batterie für das Zeitmess-System gerettet worden. Durch diese Absicherung konnte die Zeitnahme beim Sieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö ohne normale Stromzufuhr noch zehn bis zwölf Minuten länger weiterlaufen.

Am Donnerstag wird der Weltcup in Ruhpolding mit dem Einzelrennen der Damen über 15 Kilometer fortgesetzt. Bis zum Sonntag werden noch Wettbewerbe in der Chiemgau Arena ausgetragen.

