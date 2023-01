Streif jetzt im Liveticker: Wer gewinnt die erste Abfahrt in Kitzbühel?

Hahnenkamm-Wochenende

+ © picture alliance/dpa/APA | Expa/Johann Groder Ski alpin: Thomas Dreßen auf der Streif in Kitzbühel. © picture alliance/dpa/APA | Expa/Johann Groder

Die legendäre Streif in Kitzbühel wird im Ski-Weltcup 2022/23 gleich zweimal gefahren. Am Freitag und Samstag steht jeweils eine Abfahrt an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Kitzbühel - Die Streif in Kitzbühel wird am 20. und 21. Januar gefahren. Gesucht werden die Sieger des legendären Hahenkammrennens. Am Freitag wird um 11:30 Uhr gefahren, auch am Samstag geht es um 11:00 Uhr los. chiemgau24.de ist hier zu beiden Rennen im Liveticker dabei.

Liveticker hier aktualisieren

Vor dem Rennen: Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen hat sich im Training gestern die Hand gebrochen. Dennoch startet er heute und hat die Startnummer 14.

Vor dem Rennen: Die erste von zwei Abfahrten steht heute an, schauen wir auf die Startliste. Thomas Dreßen geht als Zweiter auf die Strecke, Romed Baumann hat die Startnummer 5. Josef Ferstl hat die 16, Dominik Schwaiger die 20, und Andreas Sander die 23.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Streif heute in Kitzbühel.

Streif im Liveticker: Der Vorbericht zur ersten Abfahrt

Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger erhofft sich dann vom kriselnden Speed-Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) eine Leistungssteigerung. «Wir müssen wieder den Drive hinkriegen, den wir in Nordamerika hatten», sagte der 54-Jährige und verwies auf die ordentlichen Ergebnisse zum Saisonauftakt in Lake Louise und Beaver Creek.

Streif heute im Liveticker: Hoffen auf die Trendwende in Kitzbühel

«Wir müssen technisch sauberer fahren und uns wieder mehr am Limit bewegen. Wir haben definitiv andere Ansprüche als 15., 20. oder 30. zu werden», betonte Schwaiger. In Kitzbühel, wo am Freitag und Samstag zwei Abfahrten anstehen, biete sich nun eine neue Chance.

Ex-Skistar Felix Neureuther hatte über die Formschwäche der Deutschen gerätselt und sich gefragt, ob sie womöglich auch ein Materialproblem hätten. «Ich glaube, wir müssen die Verantwortung bei uns selbst suchen und weniger in der Materialabstimmung», sagte Schwaiger.

Streif im Liveticker: Dreßen als Hoffnungsträger

Das Comeback von Thomas Dreßen am vergangenen Wochenende stimmte den Trainer derweil zuversichtlich. Auch wenn es in der Abfahrt in Wengen letztlich nur zu Platz 23 reichte, sei es ein «wichtiges und positives Rennen» für Dreßen gewesen.

«Man hat gesehen, dass er sich in den schnellen, technischen Passagen noch nicht so viel zutraut. Er braucht einfach Selbstvertrauen. Er muss sich aktuell von Rennen zu Rennen Dinge erarbeiten, die früher selbstverständlich waren», sagte Schwaiger über den Streif-Sieger von 2018. «Aber das ist nach einer so langen Rennpause auch normal und er ist auf einem guten Weg.»

Favoriten auf den Sieg am Freitag sind der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der Schweizer Marco Odermatt und der Österreicher Vincent Kriechmayr. Hier geht es zur Startliste

Quelle: chiemgau24.de

truf, dpa