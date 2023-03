Spiel 3 zwischen Mannheim und Köln: Playoff-Viertelfinale geht in heiße Phase

DEL

Am Sonntag findet in den DEL-Playoffs das dritte Viertelfinal-Spiel zwischen den Adlern Mannheim und den Kölner Haien statt. Hier finden Sie alle Infos:

Die Adler Mannheim haben nach dem Fehlstart in die DEL-Playoffs eine Reaktion gezeigt und haben am vergangenen Freitag die Viertelfinal-Serie gegen die Kölner Haie ausgeglichen. Am Sonntag findet in der SAP Arena Spiel drei statt.

Adler Mannheim gegen Kölner Haie – alle Infos zu den DEL-Playoffs finden Sie im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Spielbeginn ist am Sonntag um 19 Uhr.

