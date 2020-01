Skispringen: Verteidigt Geiger das Gelbe Trikot beim Heimspektakel?

Weltcup in Titisee-Neustadt

+ © picture alliance/Georg Hochmuth/APA/dpa Skispringen: Karl Geiger dominiert derzeit den Weltcup © picture alliance/Georg Hochmuth/APA/dpa

Der Weltcup im Skispringen wird mit dem Einzelspringen in Titisee-Neustadt fortgesetzt. Das Springen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Titisee-Neustadt - Der Weltcup 2019/20 im Skispringen macht Station in Deutschland. Am Samstag und am Sonntag finden im Schwarzwald jeweils ein Einzelspringen von der Großschanze statt. chiemgau24.de ist bei beiden Events im Liveticker mit dabei. Los geht es am Samstag um 16:00 Uhr.

Auch an diesem Wochenende richten sich alle Augen wieder auf Karl Geiger. Der Oberstdorfer ist in der Form seines Lebens und drückt dem Skispringen in diesen Tagen seinen Stempel auf.

Beim Weltcup im italienischen Val di Fiemme gewann Geiger beide Springen von der Normalschanze, feierte seine ersten Siege im Weltcup 2019/20 im Skispringen und eroberte das Gelbe Trikot des Führenden in der Gesamtwertung. Hier gibt es die Gesamtwertung im Überblick

Skispringen: Geiger zuversichtlich - "Ich werde weiter angreifen."

Geiger, der bei jedem Springen in dieser Saison unter den besten Zehn landete, will seine bestechende Form auch in Titisee-Neustadt auf die Schanze bringen und gilt als einer der Top-Anwärter auf den Sieg beim ersten Event am Samstag.

Entsprechend zuversichtlich geht er an den Start. "Ich freue mich auf den Heim-Weltcup in Titisee - das ist eine Gleiter-, eine Fliegerschanze. Ich hoffe, dass wir da ganz viel Spaß haben werden und vor heimischen Publikum wieder ein paar gute Sprünge runterziehen können. Ich werde weiter angreifen." Um 16:00 Uhr beginnt der erste Durchgang, chiemgau24.de berichtet im Liveticker.

Skispringen: Fragezeichen um Kobayashi

Neben Geiger steht im Schwarzwald auch der Japaner Ryoyu Kobayashi im Fokus. Der 23-Jährige befindet sich seit dem Vierschanzentournee-Springen in Innsbruck in einer Formkrise, in Val di Fiemme kam er in beiden Springen nicht unter die besten 20 und musste die Führung im Gesamtweltcup an Geiger abgeben. Bei der Qualifikation zeigte sich Kobayashi bereits stark formverbessert und gewann vor Stephan Leyhe aus Willingen. Skispringen: Das Ergebnis zur Qualifikation aus Willingen

Auch der Österreicher Stefan Kraft zog an Kobayashi in der Gesamtwertung vorbei. Kraft ist derzeit ähnlich konstant wie Geiger und gehört am Samstag ebenso zum engsten Favoritenkreis wie Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki.

Skispringen: Entwarnung und Zuversicht bei Eisenbichler

Aus deutscher Sicht findet der Heimweltcup ohne den im Formtief steckenden Richard Freitag statt. Auch Markus Eisenbichler muss passen, der Siegsdorfer laboriert weiterhin an einer Verletzung an der Hand. Eine baldige Rückkehr in den Weltcup steht für Eisenbichler jedoch bevor.

Laut Mannschaftsarzt Dr. Mark Dorfmüller erfolgt die Behandlung der Kapsel-Bandläsion im rechten Handgelenk konservativ. "Ein operativer Eingriff ist nicht notwendig, das verletzte Handgelenk wird durch Ruhigstellung mittels Schiene behandelt", schildert Dorfmüller. "Markus muss jetzt noch ein paar Tage pausieren. Einen normalen Heilungsverlauf vorausgesetzt, kann er beim Weltcup in Zakopane wieder in das Geschehen eingreifen."

Skispringen: Sechs deutsche Springer nominiert

Eisenbichler selbst ist erleichtert: "Ich bin froh, dass ich um eine Operation, und eine längere Zwangspause herumkomme. Ich lasse mir jetzt eine Schiene anpassen, die das Handgelenk ruhigstellt." Der Weltmeister will, wenn die Heilung wunschgemäß fortschreitet "in Zakopane wieder auf dem Balken sitzen".

Für Deutschland gehen neben Geiger Constantin Schmid, Pius Paschke, Stephan Leyhe, Luca Roth und Philipp Raimund an den Start.

Gesprungen wird ab 16:00 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

ma, truf