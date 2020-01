Skispringen: Plötzlich ist Geiger der Gejagte

Weltcup in Italien

+ © picture alliance/Daniel Karmann/dpa Skispringen: Karl Geiger führt im Gesamtweltcup © picture alliance/Daniel Karmann/dpa

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird am Sonntag mit dem zweiten Springen in Val di Fiemme fortgesetzt. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Val di Fiemme - Weiter geht es mit dem Weltcup 2019/20 im Skispringen. In Val di Fiemme steht am Sonntag der nächste Wettbewerb an, Karl Geiger steht dabei wieder im Fokus. Um 16:30 Uhr wird gesprungen, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Jetzt ist er plötzlich der, den die Konkurrenz jagen wird. Karl Geiger gewann den ersten Wettkampf in Val di Fiemme und luchste Ryoyu Kobayashi das Gelbe Trikot ab. Ungläubig starrte der Oberstdorfer sein erstmals errungenes Gelbes Trikot an. "Das ist genial", rief der 26 Jährige ganz spontan, als er das begehrte Leibchen übergezogen bekam.

Mit dem dritten Einzelsieg in seiner Karriere hat der Skispringer aus dem Allgäu die Gesamtführung im Weltcup 2019/20 im Skispringen von Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi übernommen und nimmt nun den Triumph im Weltcup ins Visier. "Mehr geht eh nicht. Das ist etwas Besonderes. Das freut mich unglaublich", sagte Geiger in der ARD. Das Gelbe Trikot habe zwar "identisches Material" wie sein übliches Trikot, "aber ich fühle mich sehr wohl darin". Hier geht es zur Gesamtwertung im Skispringen

Skispringen: Breite Zuversicht im deutschen Team

Entsprechend zuversichtlich geht der Dritte der Vierschanzentournee in das zweite Springen von der Normalschanze, mit der er dank seines guten Absprungs sehr gut zurechtkommt.

Auch die restlichen deutschen Adler haben Grund zum Optimismus. Constantin Schmid wurde Fünfter und feierte damit sein bestes Karriere-Resultat. Stephan Leyhe aus Willingen wurde Sechster, Pius Paschke aus Kiefersfelden Achter und Luca Roth holte als 28. noch Weltcuppunkte.

Damit ist das deutsche Team gerüstet, wenn der Weltcup-Kalender 2019/20 am Sonntag fortgesetzt wird.

Los geht es um 16:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf