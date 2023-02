Skispringen im Liveticker: Angriff auf die erste WM-Medaille in Planica

Einzel der Damen

+ © picture alliance/dpa | Swen Pförtner Skispringen: Katharina Althaus will bei der Nordischen Ski-WM 2023 abräumen. © picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica steht am Donnerstag die erste Entscheidung im Skispringen an. Die Damen suchen die Weltmeisterin von der Normalschanze, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Planica - Die Nordische Ski-WM 2023 ist das Highlight in der Saison im Skispringen. Am Donnerstag suchen die Damen die Weltmeisterin von der Normalschanze. Der 1. Durchgang beginnt um 17:00 Uhr, das Finale gegen 18:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zur WM im Skispringen mit dabei.

Die deutschen Damen wollen bei der ersten Skispringen-Entscheidung der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica gleich die erste Medaille abgreifen. Vier DSV-Adlerinnen gehen an den Start, zwei haben gute Optionen auf Edelmetall.

Skispringen im Liveticker: Althaus ist Mitfavoritin bei der Nordischen Ski-WM

In erster Linie ist Katharina Althaus in der Favoritenrolle, wenn es um die ersten Skispringen-Medaillen in Slowenien geht. Die Oberstdorferin ist in bestechender Form und an einem guten Tag sogar Kandidatin auf die Goldmedaille.

Sieben Siege hat die 26-Jährige in dieser Saison bereits eingefahren, zudem ging es mehrfach aufs Podest. Althaus ist Zweite der Gesamtwertung und pünktlich zum Saisonhighlight in guter Verfassung.

Skispringen im Liveticker: Freitag als Geheimfavoritin

Auch Selina Freitag könnte ein Wörtchen um die Medaillen mitsprechen. Die 21-Jährige ist die Aufsteigerin der Saison, stand auch schon auf dem Podium und nimmt nach Olympia 2022 zum zweiten Mal an einem Großereignis teil. Anna Rupprecht und Luisa Görlich sind nur Außenseiterrinnen.

Topfavoritin ist die Österreicherin Eva Pinkelnig, die den Gesamtweltcup anführt und vor allen Dingen auf Normalschanzen ihre Stärken hat. Zudem muss man die Norwegerinnen Anna Odine Stroem und Silje Opseth auf dem Zettel haben. Lokalmatadorin Ema Klinec ist Titelverteidigerin und Mitfavoritin. Hier geht es zur Startliste

Das Springen auf der Normalschanze beginnt um 17:00 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 mit dabei.

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica beginnt am 22. Februar und endet am 5. März. Im Skispringen sind sieben Wettbewerbe angesetzt. Die WM ist nicht Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein.

