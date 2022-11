Skispringen im Liveticker: Erster Schlagabtausch in Wisla - Alle DSV-Adler qualifiziert

Saisonstart am Samstag

Skispringen live: Der Weltcup 2022/23 im Skispringen beginnt am Samstag in Wisla. In Polen steht das erste Einzelspringen der Saison an. Um 16:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Wisla - Im Skispringen beginnt in diesem Jahr die neue Saison schon Anfang November. Die Skispringer fahren auf einer Eisspur an und landen auf Matten. Das erste Einzelspringen des Weltcups 2022/23 findet im polnischen Wisla statt. Der 1. Durchgang beginnt um 16:00 Uhr, anschließend steigt das Finale. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Dann geht die deutsche Mannschaft mit sechs Athleten in den ersten Wettkampf des neuen Weltcups im Skispringen. Am Freitag qualifizierten sich alle Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) für das Springen am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker bei chiemgau24.de).

Skispringen im Liveticker: Deutsche Nachwuchshoffnung wird zur großen Überraschung

In der Qualifikation wurde Philipp Raimund als Vierter überraschend der beste Springer des Teams von Bundestrainer Stefan Horngacher. Der 22-Jährige rückte für den zurückgetretenen Severin Freund in den deutschen A-Kader und rechtfertigte seine Nominierung mit starken 129 Metern.

Der Oberstdorfer ging mit niedriger Startnummer in die Qualifikation und profitierte von zunehmenden Regenfällen. Bei Karl Geiger war der Anlauf deutlich nasser, der beste DSV-Adler der Vorsaison erreichte als 23. das Finale der Top 50.

Skispringen: Eisenbichler und Wellinger mit Problemen, Topfavorit setzt sich durch

Markus Eisenbichler hatte ebenfalls noch mit leichten Problemen zu kämpfen, erreichte als 37. aber klar die Qualifikation. Andreas Wellinger (38.) konnte an seine starken Leistungen vom Sommer noch nicht anknüpfen, qualifizierte sich dennoch souverän für den Wettkampf am Samstag.

Den Sieg in der Qualifikation sicherte sich Lokalmatador Dawid Kubacki, der bereits im Sommer mit starken Leistungen aufhorchen ließ. Zweiter wurde Halvor Egner Granerud aus Norwegen vor Kubackis Landsmann Piotr Zyla. Hier geht es zum Ergebnis

Pius Paschke (24.) und Constantin Schmid (26.) komplettieren die deutsche Mannschaft, die beim ersten Einzelspringen im Weltcup 2022/23 also mit allen Athleten vertreten ist.

Um 16:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang auf der Adam-Malysz-Schanze in Wisla. Anschließend findet der 2. Durchgang statt, gegen 17:15 Uhr steigt also das Finale. chiemgau24.de ist ab 15:30 Uhr im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

