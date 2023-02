Skispringen im Liveticker: Gemischte Stimmungslage zum Start in den Heimweltcup

Mixed-Springen am Freitag

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Freitag fortgesetzt. In Willingen steht zum Start in den Heimweltcup ein Mixed-Event an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Willingen - In Willingen steht ein langes Skispringen-Wochenende bevor. Am Freitag beginnt der Weltcup in Hessen mit einem Mixed-Event. Um 16:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 17:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Das Programm beim Skispringen-Weltcup an der Mühlenkopfschanze ist dicht gedrängt, bereits am Freitag stehen drei Wettbewerbe an. Zunächst bestreiten die Damen die Qualifikation für ihr Einzelspringen am Samstag, anschließend müssen sich die Herren für den Einzelwettkampf am Samstag qualifizieren. Um 16:00 Uhr steigt mit dem Mixed-Teamevent das erste offizielle Skispringen in Willingen.

Skispringen im Liveticker: Althaus in bestechender Form

Zwei Damen und zwei Herren je Nation bilden eine Mannschaft und treten in insgesamt acht Durchgängen gegeneinander an. Aus deutscher Sicht ruht die Hoffnung auf den Damen, die im Skispringen-Weltcup 22/23 deutlich konstanter und erfolgreicher performen als ihre männlichen Kollegen.

Katharina Althaus hat in dieser Saison bereits vier Einzelspringen gewonnen und fünf weitere Podestplätze eingeflogen. Sie ist Zweite im Gesamtweltcup und geht als Zugpferd in das Mixed-Springen am Freitag.

Skispringen im Liveticker: Fragezeichen hinter den deutschen Herren

Ihre Teamkollegin Selina Freitag hat in der laufenden Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht, sprang in Ljubno und Zao aufs Podium und liegt auf dem siebten Rang der Gesamtwertung.

Da können die deutschen Herren bei Weitem nicht mithalten. Zwei Podestplätze in Einzelwettkämpfen stehen bislang zu Buche, die Form der DSV-Adler ist extrem schwankend.

In den vergangenen Wochen haben sich Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler für das Mixed-Springen empfohlen. Auch Rückkehrer Karl Geiger könnte in Willingen zum Einsatz kommen. Favoriten aufs Podium sind neben Deutschland die starken Österreicher, die Slowenen, Norwegen und Japan.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

