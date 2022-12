Skispringen im Liveticker: Geht der positive Trend am Sonntag weiter?

Springen in Titisee-Neustadt

+ © Markku Ulander/dpa Skispringen: Constantin Schmid will auch am Sonntag wieder eine gute Leistung zeigen. © Markku Ulander/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag mit dem Einzelspringen in Titisee-Neustadt fortgesetzt. Dann wollen die DSV-Adler erneut aufs Podest springen. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Titisee-Neustadt - Am Sonntag wird der Skispringen-Weltcup der Herren in Titisee-Neustadt fortgesetzt. Dann findet das zweite Einzelspringen statt. Um 15.45 Uhr beginnt der 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 17.00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Das Weltcup-Wochenende in Titisee-Neustadt läuft weiterhin gut für die heimischen deutschen Skispringer. Am Freitag holte Karl Geiger im Einzelspringen das erste Podest für die Herren in der laufenden Saison, am Samstag sprang Deutschland im Mixed-Team-Wettbewerb ebenfalls aufs Podium.

Skispringen im Liveticker: Geiger will Anschluss an die Weltspitze herstellen

Auch am Sonntag werden wieder sechs deutsche Springer an den Start gehen. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid sind im Aufgebot. Andreas Wellinger, der im Training stürzte und am Freitag im 1. Durchgang ausschied, wird ebenfalls an den Start gehen.

Zunächst müssen die DSV-Adler die Qualifikation absolvieren, die ab 14:30 Uhr beginnt. 64 Springer gehen an den Start, 50 qualifizieren sich für den 1. Durchgang. Hier geht es zur Startliste

Als Favoriten gehen wieder der Weltcup-Führende Dawid Kubacki aus Polen und Halvor Egner Granerud ins Rennen. Der Norweger belegt im Gesamtweltcup den vierten Platz und wurde am Freitag nur Fünfter. Auch mit Anze Lanisek (Slowenien) und Stefan Kraft (Österreich) ist wie immer zu rechnen. Geiger wird alles daran setzen, den Anschluss an die Weltspitze weiter herzustellen.

Der 1. Durchgang beginnt am Sonntag um 15.45 Uhr, das Finale steigt gegen 17.00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

dg