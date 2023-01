Skispringen im Liveticker: Leistungssteigerung nötig - DSV-Adler jagen Top-Platzierungen

Einzelspringen am Samstag

+ © Daniel Karmann/dpa Skispringen: Als einziger Deutscher überzeugte Andreas Wellinger am Freitag in Sapporo. © Daniel Karmann/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Samstag fortgesetzt. In Sapporo steht dann das nächste Einzelspringen auf dem Plan, in dem die DSV-Adler wieder besser performen wollen. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen dabei.

Sapporo - Mit dem zweiten von drei Einzelspringen wird der Weltcup 2022/23 am Samstag im japanischen Sapporo fortgesetzt. Für die deutschen Springer geht es dann darum, wieder eine bessere Leistung zu zeigen. Der 1. Durchgang beginnt um 8:00 Uhr, das Finale steigt gegen 9:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Die DSV-Adler, die sich nach dem Wochenende in Zakopane gut in Form wähnten, mussten am Freitag einen Rückschlag hinnehmen. Beim ersten Einzelspringen in Sapporo überzeugte nur Andreas Wellinger als Achter, der Rest verpasste gar die Top 20. Am Samstag wollen die deutschen Springer das schlechte Ergebnis vergessen machen und wieder besser abschneiden.

Skispringen im Liveticker: Sechs DSV-Adler am Start, schlägt Kobayashi erneut zu?

Wie schon am Freitag steht auch am Samstag zunächst die Qualifikation an. Um 6:30 Uhr gehen neben Wellinger dann auch Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Philipp Raimund an den Start. Die Top 50 der Qualifikation nehmen am Wettbewerb teil.

Überraschungssieger am Freitag wurde Lokalmatador Ryoyu Kobayashi, damit zählt er auch am Samstag zum erweiterten Kreis der Favoriten. Dawid Kubacki, Führender der Gesamtwertung, und Halvor Egner Granerud werden aber auch im zweiten Einzelspringen des Wochenendes Ansprüche auf den Sieg anmelden. Auch den Slowenen Anze Lanisek sollte man auf dem Zettel haben.

Das zweite von drei Einzelspringen in Sapporo findet am Samstag statt. Der 1. Durchgang beginnt um 8:00 Uhr, das Finale steigt gegen 9:00 Uhr. chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

