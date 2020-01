Skispringen im Live-Ticker: Geiger und Leyhe wollen Kubacki schlagen

Weltcup in Val die Fiemme

+ © picture alliance/Matthias Schrader/AP/dpa Skispringen: Nach einer starken Vierschanzentournee überzeugte Karl Geiger auch in der Qualifikation von Val di Fiemme. © picture alliance/Matthias Schrader/AP/dpa

Nach der Vierschanzentournee geht es im Weltcup 2019/20 im Skispringen mit zwei Springen in Val die Fiemme weiter. Die Wettbewerbe gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Val di Fiemme - Nur wenige Tage nach dem Ende der Vierschanzentournee müssen die Skispringer schon wieder ran. In Val di Fiemme stehen gleich zwei Wettbewerbe auf dem Programm, chiemgau24.de ist heute ab 16:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

16:16: Faire Bedingungen genießen die Springer heute. Alle haben leichten Rückenwind. Und der erste Springer knackt die 100 Meter. Der Slowene Justin Rok kommt auf 101.5 Meter und übernimmt die Führung.

16:13:Spannend wird sein, ob Karl Geiger an die Leistung der Vierschanzentournee anknüpfen kann. Unterdessen geht der Slowene Prevc Cene in Führung.

16:08: Guter Sprung von Luca Roth er komt auf 97 Meter und ist vorerst Zweiter hinter dem Tschechen Viktor Polasek. Mal sehen ob das wurde den zweiten Durchgang reicht.

16:07: Nach neun Springern führt Viktor Polasek. Jetzt kommt der zweite deutsche Springer Luca Roth.

16:07: Eigentlich hätten die Wettkämpfe auf der Großschanze stattfinden sollen. Doch weil beim präparieren ein Teil des Hangs abgerutscht ist, springen die Athleten auf der Normalschanze.

16:04: Der erste Deutsche Martin Hamann springt nur auf 89 Meter. Damit erst er nach den ersten sechs Springen auf Platz vier.

16:03: Den Probedurchgang gewann der Vierschanzentourneesieger Dawid Kubacki. Stephan Leye wurde zweiter, gefolgt von Kamil Stoch. Karl Geiger sprang auf Platz vier.

16:02: Sechs Deutsche gehen heute an den Start. Den Anfang macht Martin Hamann mit der Startnummer sechs. Gefolgt von Luca Roth (10), Pius Paschke (28), Constantin Schmid (29), Stephan Leyhe (33) und Karl Geiger (49).

16:01: Los gehts! Bresadola Giovanni eröffnet den Wettkampf in Val di Fiemme. Der Italiener kommt auf 87.5 Meter.

Vor dem Springen: Heute steht das erste von zwei Springen von der Normalschanze an. Um 16 Uhr geht es los.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Skispringen heute in Val di Fiemme.

Wie verkraften die Athleten die kräftezehrende und spannende Vierschanzentournee? Im italienischen Val di Fiemme gibt es schon wenige Tage nach dem Ende der Tournee die Antwort. Die nächsten Springen im Weltcup-Kalender 2019/20 finden statt.

Dabei zeigte die Qualifikation am Freitag bereits, dass Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki aus Polen und Karl Geiger aus Deutschland in guter Verfassung sind.

Skispringen: Geiger und Leyhe mit starker Qualifikation

Bei der Qualifikation am Freitag setzte sich Kubacki mit 0,1 Punkten vor Geiger durch. Ein gutes deutsches Ergebnis komplettierte Stephan Leyhe aus Willingen mit dem dritten Platz.

Alle sechs deutschen Springer sind für den Wettbewerb am Samstag qualifiziert. Pius Paschke wurde Zwölfter, Constantin Schmid 22., Martin Hamann 40. und Luca Roth 48. Markus Eisenbichler wird nach einem kuriosen Parkplatz-Sturz nicht in Val di Fiemme starten.

Skispringen: Das Ergebnis zur Qualifikation aus Val di Fiemme

In Val di Fiemme wird im Gegensatz zu den meisten Springen im Weltcup 2019/20 im Skispringen von der Normalschanze gesprungen, entsprechend schwierig ist die Umstellung für die Athleten.

Skispringen: Kobayashi schwächelt auch in Val di Fiemme

Das bekam auch Ryoyu Kobayashi zu spüren. Der Führende im Gesamtweltcup wurde in der Qualifikation nur Zehnter. Sollte sich diese Tendenz im Wettkampf fortsetzen, könnte Geiger im Gesamtweltcup weitere Punkte auf den Japaner aufholen. Hier geht es zur Gesamtwertung im Skispringen

Der Wettbewerb in Val die Fiemme am Samstag beginnt um 16:00 Uhr, am Sonntag um 16:30 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Events im Liveticker mit dabei.

