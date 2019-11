Skispringen im Liveticker: Deutsche Adler kämpfen in Ruka um den Anschluss

Zweite Station im Weltcup

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen geht in Ruka in die nächste Runde. Bei zwei Einzelspringen wollen die deutschen Skispringer ihre ersten Erfolge einfahren.

Ruka - Die zweite Station im Weltcup 2019/20 im Skispringen führt die Athleten nach Ruka in Finnland. Auch dort könnte der Wind wieder eine zentrale Rolle spielen. Um 16:30 Uhr steht am Samstag das erste Skispringen in Ruka an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

16:57: 20 Athleten sind noch oben. Freitag liegt auf dem 4. Platz, Paschke ist 10. Eisenbichler, Schmid, Baer und Leyhe liegen auf den Plätzen 15 bis 18, das wird eng mit dem 2. Durchgang.

16:55: Mit Stefan Kraft ist einer der Favoriten auf den Sieg auf der Schanze. Der Österreicher landet bei 131 Metern, das ist die Führung für Kraft.

16:54: Durchatmen beim deutschen Team. Nach den vielen Rückschlägen war das ein gutes Zeichen.

16:52: Jetzt kommt Richard Freitag. Und der zeigt hier mit Abstand den besten Sprung der Deutschen. 128 Meter, das ist der 3. Platz.

16:51: 123,5 Meter für Pius Paschke. Das ist der 6. Platz für den Deutschen. Gute Leistung.

16:49: Guter Sprung auch von Gregor Schlierenzauer. 125,5 Meter, damit ist der Österreicher fix im 2. Durchgang dabei.

16:47: Jakub Wolny aus Polen zeigt den ersten guten Sprung seit langer Zeit. 127 Meter, damit ist er vorne dabei.

16:45: So richtig weit geht es hier nur in Ausnahmefällen. Die Springer tun sich sichtlich schwer mit der Schanze in Ruka.

16:42: Es geht Schlag auf Schlag im deutschen Team. Markus Eisenbichler landet schon 121,5 Metern. Der Weltmeister ist weiterhin nicht in der Form der letzten Saison. An den Bedingungen hat es nicht gelegen. Vor Eisenbichler segelte Anze Semenic auf 131,5 Meter.

16:40: Moritz Baer pendelt sich zwischen Leyhe und Schmid ein. 121,5 Meter für den jungen Deutschen.

16:38: Constantin Schmid springt nur einen halben Meter weiter wie Leyhe. Die Deutschen haben noch Probleme.

16:36: Stefan Hula aus Polen zeigt mit 127,5 Metern den weitesten Satz des Tages. Das ist die Führung.

16:34: Leyhe hat noch Schwierigkeiten in dieser Saison. Auch in Ruka tut er sich schwer. 120 Meter, das ist der 2. Platz hinter dem Finnen Niko Kytosaho, der in Führung liegt.

16:30: Los geht es in Ruka. Die ersten Springer stehen oben und warten auf ihr Sprünge. Erster Deutscher ist Stephan Leyhe, der als Sechster von der Schanze gehen wird.

Vor dem Springen: Der Wind ist in Ruka immer ein Thema. Er weht bislang konstant von unten, könnte aber im Laufe des Wettbewerbs wechseln.

Vor dem Springen: Die weiteren Platzierungen der Deutschen: Richard Freitag (11.), Pius Paschke (20.), Stephan Leyhe (31.), Markus Eisenbichler (41.), Constantin Schmid (47.), Moritz Baer (50.).

Vor dem Springen: Alle Deutschen sind für den Wettkampf qualifiziert. Bester Deutscher war Karl Geiger, der beim Sieg des Slowenen Timi Zajc den 3. Platz belegte. Zweiter wurde Robert Johansson aus Norwegen

Vor dem Springen: Für das deutsche Team sind in Ruka Moritz Baer, Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid am Start.

Skispringen: Der Vorbericht zum Weltcup in Ruka

Der Auftakt in den Weltcup 2019/20 in Wisla ist abgehakt, die deutschen Skispringer gehen trotz des enttäuschenden fünften Platzes im Teamspringen und den ausbaufähigen Ergebnissen im Einzelspringen mit Zuversicht in die zweite Weltcup-Station im Kalender der Saison 2019/20 im Skispringen.

Skispringen: Welche Rolle spielt der Wind in Ruka?

"Der Weltcup-Auftakt in Wisla liegt hinter uns. Trotz der turbulenten Verhältnisse konnten unsere Aktiven dort punktuell gute Sprünge zeigen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher vor dem Abflug nach Finnland, wo die deutschen Skispringer und das internationale Starterfeld zwei Wettbewerbe absolvieren werden. Am Samstag und am Sonntag steht jeweils ein Einzelwettbewerb auf dem Programm, gesprungen wird jeweils ab 16:30 Uhr.

Wie bereits zum Auftakt in den Weltcup 2019/20 in Wisla wird auch in Finnland erwartet, dass der Wind eine zentrale Rolle spielt. Die Schanze in Ruka gilt als sehr windanfällig, zudem ist sie sportlich herausfordernd.

"Die Schanze in Ruka ist sehr, sehr spezifisch. Hier ist neben einem guten Absprung vor allem die Übergangs- und Flugphase wichtig. Darüber hinaus fordert diese Schanze die absolute Entschlossenheit der Athleten", ergänzte Horngacher.

Skispringen: Sieben deutsche Athleten am Start

Für das deutsche Team sind in Ruka Moritz Baer, Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid am Start. Die Hoffnungen ruhen in erster Linie auf Geiger, der als einziger deutscher Skispringer in Wisla überzeugen könnte.

Der Oberstdorfer geht mit Zuversicht in die zweite Station im Weltcup. "Nach dem gelungenen Auftakt in Wisla, reise ich mit einem guten Gefühl nach Kuusamo. Ich freue mich auf den Winter! Es ist kalt dort oben die Landschaft tief verschneit - das ist schon mal was für die Optik", sagte Geiger.

Skispringen: Zahlreiche Favoriten reisen nach Ruka

Aus internationaler Sicht reisen die Norweger um Auftakt-Sieger Daniel-André Tande, der den Gesamtweltcup anführt, die Polen um Kamil Stoch und die Österreicher, die das Teamspringen gewannen, als Favoriten nach Ruka.

Auch Ryoyu Kobayashi aus Japan, der im Vorjahr die Konkurrenz dominierte, gehört im zweiten Weltcup der Saison 2019/20 im Skispringen zu den Favoriten auf die vorderen Plätze.

