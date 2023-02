Skispringen heute im Liveticker: Schlägt Wellinger wieder zu?

Springen am Sonntag

+ © picture alliance/dpa | Swen Pförtner Skispringen: Andreas Wellinger ist in starker Verfassung. © picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag fortgesetzt. In Lake Placid steht das zweite Einzelspringen an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Lake Placid - Der Skispringen-Weltcup im amerikanischen Lake Placid endet am Sonntag mit dem zweiten Einzelspringen. Um 16:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 17:00 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen dabei.

Aus deutscher Sicht richten sich beim zweiten Einzelspringen in den USA alle Augen auf Andreas Wellinger. Am Samstag feierte der 27-Jährige seinen ersten Sieg seit seinem Olympia-Gold von 2018.

Skispringen heute im Liveticker: USA-Trip wird zur Erfolgsgeschichte

Im anschließenden Super-Team-Event, das in Lake Placid seine Premiere bei den Herren feierte, gelangen dem besten Deutschen der Gesamtwertung zwei gute Sprünge. Wellinger ist kurz vor der Nordischen Ski-WM in Planica in bestechender Form und gehört am Sonntag zu den Mitfavoriten.

Am Olympia-Ort von 1980 zeigte die deutsche Mannschaft in Summe einen Aufwärtstrend. Karl Geiger (8.), Markus Eisenbichler (10.) und Stephan Leyhe (15.) kamen unter die besten 15. Die eigenwillige Anlage in den Adirondack Mountains scheint den DSV-Adlern zu liegen.

Skispringen heute im Liveticker: Verändertes Bild bei den Favoriten

Zunächst müssen Wellinger, Geiger, Eisenbichler, Leyhe, Constantin Schmid und Philipp Raimund aber die Qualifikation meistern, die um 14:45 Uhr beginnt. 50 Athleten erreichen den 1. Durchgang. Hier geht es zur Startliste

Weltcup-Dominator Halvor Egner Granerud zeigte auf der Schanze in Lake Placid ordentliche Sprünge, ist anhand der Vorleistungen aber nicht der klare Topfavorit. In den bisherigen Wettkämpfen glänzte der Japaner Ryoyu Kobayashi, auch Dawid Kubacki aus Polen muss man auf der Rechnung haben. Die Österreicher Daniel Tschofenig und Stefan Kraft siegten im Team, sie gehören auch zum Favoritenkreis.

Der 1. Durchgang beginnt um 16:00 Uhr, aufgrund der vorstehenden Qualifikation kann es zu leichten Verzögerungen kommen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

