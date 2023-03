Skispringen heute im Liveticker: DSV-Adler wollen versöhnlichen Abschluss in Slowenien

Skifliegen in Planica

Der Weltcup im Skispringen wird am Freitag fortgesetzt. In Planica findet ein Skifliegen statt, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Planica - Im Weltcup 2022/23 im Skispringen steht das letzte Wochenende an. Im slowenischen Planica finden zwei Einzel- sowie ein Teamfliegen statt. Am Freitag starten die Herren im Einzel um 15:00 Uhr, das Finale beginnt gegen 16:00 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Eine enttäuschende Saison für die deutschen Skispringer findet am Wochenende beim traditionellen Weltcupfinale in Slowenien ihr Ende. Beim Skifliegen geht es für die DSV-Adler dann in drei Wettbewerben noch einmal darum, für einen versöhnlichen Saisonabschluss zu sorgen.

Skispringen heute im Liveticker: Sechs DSV-Adler dabei, Comeback für Paschke

Den Anfang macht das Einzelfliegen am Freitag, an dem sechs deutsche Springer teilnehmen. Andreas Wellinger, Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Pius Paschke (ersetzt in Planica den kranken Justin Lisso) und Felix Hoffmann schafften es in den Wettbewerb, Martin Hamann scheiterte am Donnerstag in der Qualifikation.

„Wir wollen uns in Planica noch einmal mit guten Leistungen aus dieser Saison verabschieden“, gibt Bundestrainer Stefan Horngacher die Richtung vor und auch Andreas Wellinger ist noch einmal guter Dinge: „Ich freue mich sehr auf Planica. Skifliegen ist immer sehr, sehr cool. Die Atmosphäre ist mit dem Mix aus Saisonabschluss und Frühjahrsstimmung ganz besonders.“

Skispringen heute im Liveticker: Lokalmatadoren als Favoriten - oder siegt Granerud wieder?

Am Donnerstag fand die Qualifikation statt, drei Slowenen standen hier am Ende ganz vorne. Anze Lanisek (1. in der Quali), Timi Zajc (2.) und Domen Prevc (3.) gehen daher vor heimischem Publikum als Favoriten ins Rennen. Aber auch Stefan Kraft (4.) und Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud (5.) werden wohl wieder vorne mitspringen. Hier geht es zur Startliste

Der vorletzte Einzelwettbewerb der Saison beginnt am Freitag um 15:00 Uhr, das Finale steigt gegen 16:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

