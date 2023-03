Skispringen heute im Liveticker: Springen die DSV-Adler auch am Sonntag aufs Podest?

Einzel am Sonntag

+ © Terje Bendiksby/dpa Skispringen: Karl Geiger will auch am Sonntag wieder ein Top-Ergebnis erzielen. © Terje Bendiksby/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag fortgesetzt. In Oslo absolvieren die Herren ein Einzelspringen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Oslo - Mit dem zweiten Einzelspringen des Wochenendes wird der Weltcup 2022/23 im Skispringen fortgesetzt. Der 1. Durchgang beginnt um 16:30 Uhr, das Finale steigt gegen 17:30 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Sechs Wettbewerbe stehen für die Skispringer in Norwegen an, das erste Einzelspringen lief für die DSV-Adler äußerst zufriedenstellend. Karl Geiger sprang aufs Podest, auch Andreas Wellinger schaffte es unter die Top 5. Im zweiten Wettbewerb des Wochenendes wollen die deutschen Springer dieses Ergebnis in der norwegischen Hauptstadt wiederholen.

Skispringen heute im Liveticker: Kommt Granerud dem Gesamtsieg näher?

Geiger und Wellinger, die spätestens seit der Weltmeisterschaft in Planica wieder zur Weltspitze gehören, haben die größten Chancen auf eine gute Platzierung, dazu treten Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Philipp Raimund und Justin Lisso an. Zuvor müssen aber alle Athleten die Qualifikation meistern, die am Sonntagvormittag stattfindet.

Im Kampf um eine Top-Platzierung ist die Konkurrenz der DSV-Adler groß. Halvor Egner Granerud will vor heimischem Publikum den nächsten Schritt in Richtung Gesamtweltcupsieg machen. Dazu muss man seinen Verfolger Dawid Kubacki (Polen), den Österreicher Stefan Kraft und Anze Lanisek (Slowenien), der am Samstag gewann, auf dem Schirm haben. Hier geht es zur Starliste der Qualifikation

Das zweite Springen in Oslo beginnt am Sonntag mit dem 1. Durchgang um 16:30 Uhr, das Finale steigt gegen 17:30 Uhr. chimegau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Raw Air Tour in Norwegen ist Teil des Weltcups beginnt am 11. und endet am 19. März. Im Skispringen sind sechs Wettbewerbe angesetzt. Die Tour ist Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein.

