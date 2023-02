Skispringen heute im Liveticker: DSV-Adler auf Formsuche im Heim-Weltcup

Einzelspringen am Samstag

+ © Daniel Karmann/dpa Skispringen: Karl Geiger setzte das vergangene Wochenende aus und will im Heim-Weltcup wieder abliefern. © Daniel Karmann/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Samstag fortgesetzt. In Willingen findet das erste Einzelspringen statt. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Willingen - Mit dem ersten von zwei Einzelspringen wird der Weltcup 2022/23 am Samstag in Willingen fortgesetzt. Der 1. Durchgang startet um 16:10 Uhr, das Finale steigt gegen 17:10 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Nachdem der Heim-Weltcup für das deutsche Team am Freitag mit einem Mixed-Team-Wettbewerb startete, steht nun das erste Einzel auf dem Plan. Im WM-Monat angekommen suchen die DSV-Adler weiter ihre Form. Außerdem geht es in den Endspurt um die Kaderplätze bei der Weltmeisterschaft (21. Februar - 5. März) im slowenischen Planica. Sechs Athleten darf Bundestrainer Stefan Horngacher nominieren, vier davon in jedem Wettbewerb einsetzen.

Skispringen heute im Liveticker: Nationale Gruppe darf sich in Willingen beweisen

Für den Heim-Weltcup in Willingen hat Horngacher die nationale Gruppe einberufen, damit sind zwölf DSV-Athleten mit dabei. Karl Geiger und Philipp Raimund setzten das vergangene Wochenende aus und sind nun wieder im Kader. Dazu kommen Stephan Leyhe, Pius Paschke, Constantin Schmid, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Justin Lisso, Finn Braun, Martin Hamann, Luca Roth und David Siegel.

Im Mixed am Freitag kamen Geiger und Wellinger zum Einsatz und sprangen mit Selina Freitag und Katharina Althaus aufs Podest. Die für den Anschluss geplante Qualifikation wurde wegen schlechten Wetters abgesagt und wird heute um 14:45 nachgeholt. 50 Athleten qualifizieren sich für den 1. Durchgang. Hier geht es zur Startliste

Skispringen heute im Liveticker: Setzt Granerud seine Serie fort?

Topfavorit auf den Sieg ist der Norweger Halvor Egner Granerud, der sechs der letzten zehn Einzelspringen gewinnen konnte und mittlerweile auch Führender im Gesamtweltcup ist. Außerdem werden Verfolger Dawid Kubacki (Polen) und Stefan Kraft aus Österreich wieder vorne mitmischen wollen. Auch Anze Lanisek (Slowenien) und den wiedererstarkten Ryoyu Kobayashi sollte man auf der Rechnung haben.

Das erste von zwei Einzelspringen in Willingen startet am Samstag um 16:10 Uhr, das Finale gegen 17:10 Uhr. chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

