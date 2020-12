Skispringen heute im Liveticker: Holt Eisenbichler das Gelbe Trikot zurück?

Zweites Einzelspringen am Sonntag

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird am Sonntag mit dem zweiten Einzelspringen in Nizhny Tagil fortgesetzt. In Russland ist Markus Eisenbichler wieder einer der Favoriten auf den Sieg. chiemgau24.de ist heute ab 15:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Nizhny Tagil - Die Generalprobe vor dem ersten großen Highlight im Weltcup 2020/21 im Skispringen steht an. In Nizhny Tagil bestreiten die Skispringer ihren zweiten Einzelwettkampf, dabei hat Markus Eisenbichler wieder Siegchancen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Es sah am Samstag nach dem nächsten Podestplatz oder gar dem nächsten Sieg von Markus Eisenbichler beim Skispringen in Nizhny Tagil aus. Dann aber zog eine heftige Windböe in den Hang, der Siegsdorfer musste seinen Sprung abbrechen und fiel noch auf den 28. Platz zurück.

Skispringen heute im Liveticker: Eisenbichler trotz Rückschlags in guter Verfassung

Grund zur Besorgnis gibt es aber beim bisher konstantesten Springer im Weltcup 2020/21 im Skispringen nicht. Eisenbichler präsentiert sich währen der dritten Station im Weltcup-Kalender 2020/21 in konstant guter Verfassung und greift am Sonntag die Rückeroberung des Gelben Trikots an.

Das trägt seit seinem zweiten Sieg in Serie der Norweger Halvor Egner Granreud, der gemeinsam mit dem Japaner Yukiya Sato der derzeit härteste Gegner des besten Deutschen im Gesamtweltcup ist.

Das zweite Einzelspringen in Nizhny Tagil ist auch daher von großer Bedeutung, da es das letzte Springen vor der Skiflug-WM in Planica ist, die am Donnerstag beginnt.

Insgesamt werden am Sonntag sechs deutsche Adler an den Start gehen. Pius Paschke und Martin Hamann wollen dann ihre gute Form von Samstag bestätigen. Andreas Wellinger, Severin Freund und Constantin Schmid verpassten am Samstag den 2. Durchgang und wollen sich am Sonntag steigern.

Skispringen: Karl Geiger fehlt auch am Sonntag

Karl Geiger wird erstmals Vater und verzichtet auf die Springen in Nizhny Tagil. Auch die polnischen Top-Springer Dawid Kubacki und Kamil Stoch sind in Russland nicht dabei, Stefan Kraft aus Österreich fehlt coronabedingt.

Das Springen beginnt um 16:00 Uhr, chiemgau24.de ist ab 15:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

