Skispringen: Geiger springt mit spektakulärer Aufholjagd aufs Podest

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wurde am Samstag mit dem Einzelspringen in Oslo fortgesetzt. Karl Geiger rollte das Feld von hinten auf, ein Slowene siegte.

Oslo - Karl Geiger hat am Holmenkollen in Oslo eine starke Aufholjagd mit einem Podestplatz gekrönt. Der 30 Jahre alte Allgäuer sprang am Samstag 119 und 137,5 Meter und wurde dank seines überragenden zweiten Versuchs Dritter.

Nach einem Durchgang hatte Geiger noch auf Rang 13 mit einem deutlichen Rückstand gelegen. Der Tagessieg ging an den Slowenen Anze Lanisek, der Geigers Weite mit einem Versuch auf 139,5 Meter sogar noch überbot. Rang zwei belegte im ersten Wettbewerb nach der WM im slowenischen Planica der Österreicher Stefan Kraft.

Skispringen: Auch Wellinger überzeugt

Hinter Geiger erzielte auch Andreas Wellinger als Fünfter ein gutes Ergebnis. Stephan Leyhe (25.) und Constantin Schmid (30.) blieben weit hinter der Elite zurück. Am Sonntag steht ein weiteres Einzel auf dem Programm, danach wird bei der sogenannten Raw-Air-Serie sieben weitere Tage gesprungen.

