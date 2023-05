Skispringen: DSV-Adler starten Vorbereitung - „Gibt einiges zu tun“

Geiger und Co. beginnen Sommertraining

Die deutschen Skispringer haben nach der durchwachsenen Weltcup-Saison 2022/23 das Training wieder aufgenommen. Der Urlaub ist für die DSV-Adler vorbei, Karl Geiger blickt zuversichtlich auf das kommende Jahr.

Karlsfeld - Die Stimmung im Lager der deutschen Skispringer ist gut. Bei der Sommereinkleidung des Deutschen Skiverbands finden sich die Athleten um Karl Geiger, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler in Karlsfeld ein und geben einen ersten Ausblick auf die kommende Saison.

Skispringen: Geiger hat „viel analysiert und Schlüsse gezogen“

„Es lief von Anfang an nicht gut und dann sind wir ewig hinterhergelaufen“, zieht Geiger ein kurzes Fazit zur durchwachsenen Weltcup-Saison. In der Gesamtwertung war Wellinger als Siebter bester Deutscher, Geiger wurde Elfter. „Es gab viele Dinge, die nicht so funktioniert haben. Aber ich habe viel analysiert und meine Schlüsse gezogen. Ob das dann die richtigen waren, sehen wir nächstes Jahr“, erklärt der 30-jährige Oberstdorfer.

Nur zwei Einzelsiege im Weltcup (beide Wellinger), dazu sechs weitere Podestplätze, waren am Ende deutlich zu wenig. Nachdem sich Geiger in der Vorsaison nur Ryoyu Kobayashi im Gesamtweltcup geschlagen geben musste, waren die Erwartungen entsprechend hoch. Doch Geiger konnte diese nicht erfüllen, am Ende schaffte er es nur vier Mal unter die besten Drei.

Skispringen: DSV-Team stellt Kader um - Chance für junge Springer

Dazu enttäuschte das deutsche Team bei der Vierschanzentournee auf ganzer Linie. Hier schnitt Wellinger am besten ab, er wurde Elfter in der Abschlusswertung. Einzig die Weltmeisterschaft im slowenischen Planica konnte das DSV-Team als Erfolg verbuchen - Wellinger (Silber) und Geiger (Bronze) nahmen je eine Medaille mit nach Hause.

„Die mittelmäßige Saison hilft uns jetzt, das kommende Jahr akribisch anzugehen und Dinge zu hinterfragen“, sagt DSV-Bundestrainer Stefan Horngacher im Gespräch mit chiemgau24.de. Für die kommende Saison stellt der DSV den Kader um: Stephan Leyhe und Pius Paschke rutschen in den B-Kader ab, dafür sind Justin Lisso, Felix Hoffmann und Philipp Raimund im A-Kader mit dabei.

Skispringen: Geiger ist gut gelaunt: „Es macht Spaß, wieder im Training zu sein“

Horngacher begründet diese Entscheidung mit Voraussicht: „Im Hinblick auf Olympia 2026 wollen wir jetzt auch den jüngeren Springern die Möglichkeit geben, unter den Bedingungen des A-Kaders zu trainieren.“ Die Tür für Paschke und Leyhe sei aber keinesfalls zu: „Wenn der Weltcup 2023/24 startet, werden die besten Skispringer Deutschlands antreten“, verspricht der Bundestrainer.

Seit Anfang Mai läuft das Training nun wieder, gesprungen wurde allerdings noch nicht. „Es geht jetzt erst einmal darum, den Muskel wieder aufzuwecken“, erklärt Geiger. Und weiter: „Es macht aber Spaß, wieder im Training zu sein. Wir wollen den Sommer gut nutzen, es gibt einiges zu tun.“

Skispringen: Zahlreiche Events für DSV-Adler im Sommer

Einige Events stehen ebenfalls für die DSV-Adler an. Die Skispringer werden bei den European Games in Krakau (21. Juni bis 2. Juli) antreten, wobei Geiger, Wellinger und Eisenbichler hier noch nicht an den Start gehen. Zum Auftakt des Sommer Grand Prix in Hinterzarten (28./29. Juli) will Horngacher dann die ganze Mannschaft mit an Bord haben.

Während in Courchevel (1./2. August) voraussichtlich noch einmal die Top-Springer aussetzen werden, tritt in Szczyrk (5./6. August) der B-Kader an. Rasnov (23./24. September) wird das DSV-Team nicht bestreiten, in Hinzenbach (30. September/1. Oktober) wird eine Mischung aus A- und B-Mannschaft an den Start gehen. Zum Abschluss wird in Klingenthal (7./8. Oktober) die Top-Mannschaft inklusive nationaler Gruppe antreten.

