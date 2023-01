Skispringen: Dicke Überraschung - Eisenbichler springt in Japan aufs Podest

Wettkampf am Sonntag

Markus Eisenbichler ist beim dritten Skispringen im japanischen Sapporo ein echter Coup gelungen. Der Siegsdorfer sprang aufs Treppchen, am Vortag hatte er noch das Finale verpasst.

Sapporo - Die Skispringen-Reise nach Japan endet für die deutschen Adler mit einem versöhnlichen Abschluss. Am Sonntag ist Markus Eisenbichler völlig überraschend auf den dritten Rang gesprungen. Der Japaner Ryoyu Kobayashi krönte sein Heimspiel mit dem nächsten Sieg.

Eisenbichler sprang am Sonntag im Finaldurchgang noch vom siebten auf den dritten Platz vor. Am Vortag hatte der Oberbayer komplett enttäuscht und als 31. den zweiten Durchgang verpasst.

Skispringen: Kein Finale - Geiger-Krise geht weiter

Der Tag lief überschaubar an für Eisenbichler. In der Qualifikation wurde er nur 34., es drohte ein nächstes Debakel. Im Wettkampf gelangen ihm aber zwei gute Sprünge, unter dem Strich stand das erste Einzelpodest der laufenden Saison.

Karl Geiger hingegen steckt weiter tief in der Krise. Der Olympiadritte konnte sich mit einem Sprung auf 119 Metern als 34. nicht für den Finaldurchgang qualifizieren und sucht weiter vergeblich nach seiner Form.

Skispringen: Kobayashi siegt, Granerud macht Jagd aufs Gelbe Trikot

Das letzte von insgesamt drei Weltcupspringen in Sapporo gewann der Japaner Ryoyu Kobayashi vor dem norwegischen Vierschanzentournee-Gewinner Halvor Egner Granerud. Andreas Wellinger musste sich nach zwei Top-Ten-Plätzen in Sapporo diesmal aufgrund eines schwächeren ersten Sprungs mit dem zwölften Rang begnügen.

Im Gesamtweltcup rückt Granerud immer näher an Dawid Kubacki heran. Der Pole wurde am Sonntag nur Elfter und hat nur noch 48 Punkte Vorsprung auf den Norweger.

Skispringen: Der Endstand nach dem 2. Durchgang

1. Ryoyu Kobayashi (Japan) 280,9 Punkte 2. Halvor Egner Granerud (Norwegen) - 12.0 3. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 24.0 12. Andreas Wellinger (Deutschland) - 42.3 21. Stephan Leyhe (Deutschland) - 63.7 22. Constantin Schmid (Deutschland) - 65.2 24. Philipp Raimund (Deutschland) - 76.2 34. Karl Geiger (Deutschland) - 64.2

Am kommenden Wochenende wird der Weltcup im Skispringen in Bad Mitterndorf fortgesetzt. Am Kulm stehen dann die ersten Skifliegen der Saison an.

