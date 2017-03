Skiflug-Weltcup in Vikersund abgesagt - Qualifikation am Abend

Wieder einmal starker Wind

+ © dpa Die Skispringer müssen erneut einen Wettkampf ausfallen lassen. © dpa

Vikersund - Der für Freitagnachmittag angesetzte Skiflug-Weltcup in Vikersund ist wegen heftigen Windes abgesagt worden.

Wie der Ski-Weltverband FIS bekannt gab, soll stattdessen am Freitagabend (19.30 Uhr) die Qualifikation für den Einzel-Wettbewerb am Sonntag ausgetragen werden. Ursprünglich sollte auf dem "Monster-Bakken" nahe der Kleinstadt Drammen in nur einem Durchgang mit allen Teilnehmern das am Dienstag in Lillehammer ausgefallene Weltcup-Springen nachgeholt werden.

Damit reduziert sich die Anzahl der Wettkampfsprünge bei der neugeschaffenen "Raw Air"-Tour auf 14, wobei auch die Qualifikation am Abend und die Einzel-Ergebnisse aus dem Teamspringen am Samstag (16.15 Uhr) in die Gesamtwertung einfließen. Bislang führt der österreichische Doppel-Weltmeister Stefan Kraft mit 1237,1 Punkten knapp vor Andreas Wellinger (Ruhpolding/1231,8), Dritter ist Markus Eisenbichler (Siegsdorf/1206,2). Der Sieger der neu geschaffenen "Vierschanzentournee" in Norwegen erhält 60.000 Euro.

SID