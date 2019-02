Wieder Weltmeisterin - Shiffrin krönt sich zur Slalom-Queen

Alpine Ski-WM in Are

+ © dpa / Michael Kappeler Einmal mehr schneller als die Konkurrenz: Mikaela Shiffrin gewinnt WM-Gold im Slalom. © dpa / Michael Kappeler

Mikaela Shiffrin hat ihrer beeindruckenden Karriere einen weiteren Höhepunkt hinzugefügt. Die US-Amerikanerin gewann bei der Ski-WM im schwedischen Are Gold im Slalom.

Are - Skirennläuferin Mikaela Shiffrin hat die Slalom-Krone zum dritten Mal in Serie erfolgreich verteidigt und sich mit ihrem zweiten Einzelgold zur Königin der WM im schwedischen Are gekrönt. Die noch immer erst 23 Jahre alte Amerikanerin ließ sich am vorletzten Wettkampftag auch von einer Erkältung nicht beirren und verwies Lokalmatadorin Anna Swenn-Larsson (0,58 Sekunden zurück) auf Rang zwei.

Swenn-Larsson ließ Tausende Landsleute über die erste Medaille für Schweden bei den Heimwettkämpfen jubeln. Bronze ging an Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhova (Slowakei/1,03). Die nach dem ersten Durchgang in Führung liegende Schweizerin Wendy Holdener patzte im zweiten Lauf.

Dürr schafft mit Platz elf bestes Karriere-Ergebnis

Lena Dürr (Germering/4,25) fuhr als Elfte in ihrem achten Einzelrennen bei einer WM das beste Ergebnis ihrer Karriere ein. Christina Geiger (Oberstdorf) lag bei frühlingshaften Bedingungen auf Kurs Top acht, als sie bei der Einfahrt in den Zielhang ausschied. Damit brachte die Allgäuerin auch ihren vierten WM-Slalom nicht zuende. WM-Debütantin Marlene Schmotz (Leitzachtal) war bereits im ersten Durchgang ausgeschieden.

Das könnte Sie auch interessieren

Ski-WM: Kristoffersen holt Gold im Riesenslalom - Luitz stürzt schwer

Ski-WM: Viktoria Rebensburg gibt Gold im Riesenslalom aus der Hand

Mikaela Shiffrin in Männermagazin - Ski-WM-Star erklärt ungewöhnliches Foto

sid